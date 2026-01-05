יום שני, 05.01.2026 שעה 14:40
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"במשחקים האחרונים רואים את הקבוצתיות בחיפה"

איציק אהרונוביץ ל"שיחת היום" על הדרבי: "אם מכבי חיפה תשחק את הכדורגל הקבוצתי שלה ותהנה כמו באשדוד, השמיים יהיו הגבול". ומה אראל צריך לעשות?

|
פייר קורנו (עמרי שטיין)
פייר קורנו (עמרי שטיין)

במכבי חיפה יודעים שניצחון בדרבי יכול לתת דחיפה במאמץ לשפר עמדות ולהמשיך במגמה החיובית. הירוקים יפגשו ב-20:30 את הפועל חיפה ויחפשו ניצחון שלישי רצוף ושישי מתוך שבעה משחקים, לפני המפגש עם הפועל ב”ש במחזור הבא. הפרשן איציק אהרונוביץ, דיבר לקראת הדרבי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את נקודות החולשה של מכבי חיפה והפועל חיפה?
“מבחינתי ההגנה זו לא הרביעייה האחורית אלא כל הקבוצה. להפועל חיפה יש חלוץ מרכזי מצוין שיכול לעשות בעיות למכבי חיפה. אם הפועל חיפה תתבסס על ההגנה שלה המצב יהיה חמור, היא צריכה להיות חכמה והיא יכולה גם לעשות מעברים. אראל צריך לשחק טקטי היום, אם הוא יחשוב שהוא יכול לנצח את מכבי חיפה מרחבה לרחבה, יהיה לו קשה מאוד. מכבי חיפה היא קבוצתית, ורק רוצה להזכיר לאראל – שני משחקים ראשונים של הסיבוב ניצחת בזכות טקטיקה. אם הוא ישחק מרחבה לרחבה, הוא יקבל בראש חזק”.

אתה יכול לנתח גם את היתרונות של מכבי חיפה.
”במשחקים האחרונים אנחנו רואים את הקבוצה של מכבי חיפה, כקבוצה היא הרבה יותר טובה משחקנים בודדים. אם היא תשחק את הכדורגל הקבוצתי שלה ותהנה כמו באשדוד, השמיים יהיו הגבול בשבילה. מכבי חיפה עושה דברים טובים כקבוצה, וזה היתרון הגדול שלה על הפועל חיפה. אם אני גל אראל אני מחפש איך אני מפתיע את מכבי חיפה, משחק 4-5-1 ועם שחקן שמשחק מאחורי איסט, כדי שיהיה 2 נגד 2 מול הבלמים של מכבי חיפה שהם חסרי ניסיון”.

אלעד אמיר (עמרי שטיין)אלעד אמיר (עמרי שטיין)

נעבור לפינת ה-Winner. כמה ייגמר בדרבי החיפאי?
”0:2 למכבי חיפה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
