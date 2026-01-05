רבע שלישי: הפועל ת"א - מכבי ת"א 35:30

המחזור העשירי של ליגת העל לנוער בכדורסל ממחוז דרום, מביא לנו דרבי תל אביבי מרתק בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב – מפגש שנערך בשעה זו בין האדומים שבמקום הראשון בטבלה לצהובים שניצבים רק קומה אחת למטה במקום השני.

החבורה של איתי ירושלמי מגיעה להתמודדות הזו מהפסגה כאמור, לאחר שבמשחק הקודם שלה השיגה ניצחון 63:75 על הפועל ירושלים. לפני כן, אף הביסה 57:77 את מכבי ראשון לציון ולמעשה היא מחזיקה במאזן מושלם ללא הפסדים כלל עד כה העונה.

בצד הצהוב, המכבים עם מאזן חיובי של שבעה ניצחונות והפסד בודד שספגו במחזור השלישי אחרי 101:73 לנס ציונה. חניכיו של יותם אלפרין להם עדיין משחק חסר, יודעים שתוצאה טובה על חשבון היריב העירונית תצמצם את הפער ממנה ותקדם אותם לעבר ראש הפודיום.

רבע ראשון: 12:19 למכבי תל אביב

החמישייה של הפועל תל אביב: עמית גרצמן, כרים קב, עידו מוסינזון, שי דותן, סעיד ברכאת.

החמישייה של מכבי תל אביב: תמיר גולד, ארבל לחמנוביץ’, יפתח שלמון, ליאם אלקובי, כרם אשכנזי.

החבורה של יותם הלפרין פתחה טוב עם ריצת 0:5, כרם אשכנזי צלף שלשה. הריצה נמשכה, ארבל לחמנוביץ’ חדר טוב לסל וקלע שתי נקודות נוספות. עמית גרצמן קלע את הנקודות הראשונות של המארחת כשדייק פעמיים מקו העונשין. גרצמן סיים מתפרצת עם לייאפ נהדר. אשכנזי הוסיף נקודות נוספות בצד של האורחת. ליאם אלקובי צלף שלשה פנויה והעלה את מכבי ליתרון דו ספרתי. איתי בלום דייק מחוץ לקשת. שי דותן השלים ריצת 0:5 של המארחת. נועם יופה קלע שתי נקודות וקבע את תוצאת הרבע.

איתי ירושלמי (לילך וויס-רוזנברג)

יותם הלפרין (לילך וויס-רוזנברג)

ליאם אלקובי (לילך וויס-רוזנברג)

ארבל לחמנוביץ' זורק (לילך וויס-רוזנברג)

ארבל לחמנוביץ' עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: 27:33

אלקובי פתח את הרבע עם נקודה מתוך שתי זריקות מקו העונשין. עמית גרצמן הגיב עם לייאפ טוב מהצד השני. לאחר מהלך קבוצתי נהדר, תמיר גולד קלע מתוך הצבע. אלקובי דייק פעמיים מקו העונשין והיה הראשון שהגיע לספרות כפולות בהתמודדות. לחמנוביץ’ צלף שלשה נהדרת. סעיד ברכאת התגבר על השומר שלו בצבע והניח שתי נקודות. אלקובי קלע עוד שתי נקודות וקבע יתרון 10. אדם אדלשטיין חדר באופן אגרסיבי וקלע סל קשה. ברכאת הוסיף סל נוסיף להפועל. בלום לקח ריבאונד התקפה, הניח שתי נקודות על הבאזר וקבע את תוצאת המחצית.

ארבל לחמנוביץ' (לילך וויס-רוזנברג)

איליי אגמי (לילך וויס-רוזנברג)

ליאם אלקובי (לילך וויס-רוזנברג)

אריאל אבולוף (לילך וויס-רוזנברג)

יותם הלפרין מתדרך את שחקניו (לילך וויס-רוזנברג)

מטפלים בתמיר גולד הפצוע (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שלישי:

לחמנוביץ’ קלע את הנקודות הראשונות של מכבי במחצית השנייה.