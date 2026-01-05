רשמי: די.ג׳יי בארנס חתם בבני הרצליה לחודשיים

בני הרצליה הודיעה על החתמתו של הסנטר האמריקאי די.ג׳יי בארנס (בן 25, 2.06 מ׳). בארנס מצטרף לקבוצה בחוזה לחודשיים עם אופציה עד לסיום העונה בשל פציעתו של ג׳ורדן ורנאדו שסובל מקרע בשריר וייעדר כ-2-3 שבועות נוספים.

בארנס היה אחד הסיפורים הגדולים בספורט האמריקאי לפני קצת יותר משנה, כשהוביל את מכללת צפון קרוליינה סטייט לפיינל פור ליגת המכללות ונבחר ל-MVP בטורניר הגמר של הליגה. בעונתו האחרונה במכללות רשם ממוצעים של 12.9 נקודות, 4 ריבאונדים ו-2.9 אסיסטים.

לאחר שלא נבחר בדראפט, חתם בקיץ שעבר בדרום קוריאה שם העמיד ממוצעים של 9.3 נקודות, 3.6 ריבאונדים ו-2.1 אסיסטים ב-18.7 דקות למשחק. מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד, אמר: ״הפציעה האחרונה של ורנאדו השאירה אותנו קצרים מאוד בעמדות הפנים והרגשנו את זה במשחקים האחרונים. עומס המשחקים והחשיבות שלהם בתקופה הקרובה גרם לנו להחליט שהדבר הנכון יהיה לחזק את הקבוצה בשחקן נוסף שייתן לנו יותר אופציות וגמישות בזמן הזה”.

“די ג'יי הוא שחקן שעשה קריירת מכללות מרשימה מאוד, עם סיפור מעניין ואופי מיוחד, אני שמח שהצלחנו לצרף אותו. נעשה את המיטב לשלב אותו ככה שיעזור לקבוצה. מדובר בגבוה מיוחד, חכם, כישרוני מאוד עם יתרונות וגם חסרונות בולטים, אבל הוא רעב ועבד קשה בתקופה האחרונה כדי להגיע מוכן ובכושר כשההזדמנות תגיע, ואני מקווה שהוא יצליח להביא את הדברים הטובים והאופי המיוחד שלו לליגה שלנו״, הוסיף.