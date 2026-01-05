יום שני, 05.01.2026 שעה 12:17
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

היחס ב-Winner להפתעה של הפועל חיפה בדרבי

מכבי חיפה פייבוריטית ב-20:30 עם יחס של פי 1.35 לניצחון לעומת פי 6.4 ליריבה. וגם: בני יהודה מול כפר שלם בלאומית ומצרים - בנין באליפות אפריקה

|
רותם חטואל ופיטר אגבה (עמרי שטיין)
רותם חטואל ופיטר אגבה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה נמצאת במגמת עלייה, אבל כל תוצאה שהיא לא ניצחון בדרבי על הפועל חיפה תחזיר את סימני השאלה. הירוקים והאדומים מהכרמל ייפגשו ב-20:30 למשחק מסקרן באצטדיון סמי עופר וחשיבות הדרבי ברורה לכולם.

מכבי חיפה כמובן פייבוריטית והיא קיבלה יחס של פי 1.35 לניצחון בדרבי. לעומת זאת, מי שמאמין דווקא בניצחון של הפועל חיפה וזה מה שיקרה, ירוויח פי 6.4 מסכום ההימור. במקרה של תיקו, היחס הוא פי 4.7.

בליגה הלאומית ייערך הדרבי הקטן של ת"א כשהפועל כפר שלם ובני יהודה ייפגשו בשכונת התקווה ב-19:00. כפר שלם קיבלה יחס של פי 1.9 לניצחון לעומת פי 2.8 לניצחון של בני יהודה. מי שיהמר על תיקו ויפגע בול, ירוויח פי 2.75 מסכום ההימור.

שחקני בני יהודה (שחר גרוס)שחקני בני יהודה (שחר גרוס)

ומה עם אליפות אפריקה? מצרים ובנין ייפגשו ב-18:00 בשמינית הגמר והפרעונים קיבלו יחס של פי 1.35 לניצחון. כמובן שאם בנין תנצח זו תהיה הפתעה גדולה והיחס לכך הוא פי 7, בעוד לתיקו בתום 90 הדקות יש יחס של פי 3.5.

