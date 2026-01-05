יום שני, 05.01.2026 שעה 22:02
יום שני, 05/01/2026, 20:30אצטדיון סמי עופר - 27,794 צופיםליגת העל Winner - מחזור 17
הפועל חיפה
כרטיס אדום סנה גומס (27)
דקה 65
2 0
שופט: אוראל גרינפלד
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 05/01/2026 20:30
הרכבים וציונים
 
 
אלעד אמיר מול ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)
אלעד אמיר מול ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

הדרבי הגדול בסמי עופר הגיע. מכבי חיפה מארחת בשעה זו את הפועל חיפה במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, כשהקבוצה של ברק בכר רוצה להמשיך במומנטום החיובי מהתקופה האחרונה והחבורה של גל אראל מנסה לצאת לדרך חדשה.

מכבי חיפה מגיעה במומנטום טוב מאוד, כאשר ניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כולל ארבעה בליגה. ההפסד היחיד היה מול בית"ר ירושלים, במשחקה האחרון של הקבוצה מהכרמל בסמי עופר. במחזור הקודם ניצחה הקבוצה של בכר 0:4 את מ.ס אשדוד, אולי במשחקה הכי טוב העונה.

המאזן של הפועל חיפה בעשרת משחקיה האחרונים עומד על שני ניצחונות, שבעה הפסדים ותוצאת תיקו. בצמד משחקיה האחרונים הקבוצה של גל אראל התקשתה, כשהפסידה 5:0 למכבי תל אביב בגביע ו-2:0 לבני סכנין במחזור הקודם בליגת העל.

בכר עצמו חוזר לשחק מול היריבה האחרונה שנגדה אימן בקדנציה הקודמת שלו בירוק, כאשר פוטר מהמועדון לאחר התבוסה 5:1 הזכורה במאי. מאז שוחק דרבי נוסף, שהסתיים ב-1:1 בקדנציה של דייגו פלורס. הניצחון האחרון של הירוקים על היריבה היה במרץ 2025, עם 0:2.

מחצית שניה
  • '63
  • כרטיס צהוב
  • קנג'י חורה הפך למוצהב הראשון של מכבי חיפה במשחק, לאחר שביצע עבירה מאחור
  • '53
  • החמצה
  • מלמד ניסה בעיטה מסוכנת מרחוק, הכדור חלף ממש ליד הקורה
קנג'י גורה מול רג'יס אנדו (רדאד ג'בארה)קנג'י גורה מול רג'יס אנדו (רדאד ג'בארה)
  • '50
  • חילוף
  • דולב חזיזה דידה על המגרש כבר מספר דקות, ועכשיו הוא הוחלף על ידי מיכאל אוחנה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף מחצית של הפועל חיפה. רועי זיקרי עלה במקום אופק ביטון
מחצית ראשונה
  • '45+11
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: חשבתם שהוא לא יכבוש? קנג'י גורה שלח בעיטה חזקה מרחוק, גיא מלמד שלח רגל ארוכה ושם את הכדור ברשת נגד הכיוון של השוער
אוראל גרינפלד חוזר בו מההחלטה (רדאד ג'בארה)אוראל גרינפלד חוזר בו מההחלטה (רדאד ג'בארה)
השחקנים מחכים להחלטת ה-VAR (רדאד ג'בארה)השחקנים מחכים להחלטת ה-VAR (רדאד ג'בארה)
ליסב עיסאת טוען שלא היה כלום (רדאד ג'בארה)ליסב עיסאת טוען שלא היה כלום (רדאד ג'בארה)
ג'בון איסט מוכשל. היה מגע? (רדאד ג'בארה)ג'בון איסט מוכשל. היה מגע? (רדאד ג'בארה)
  • '45+10
  • החלטת שופט
  • ליסב עיסאת כבר ראה את הכרטיס האדום לאחר שהכשיל את ג'בון איסט במצב ודאי לכיבוש, אך גרינפלד הלך ל-VAR ושינה את דעתו בטנה לצלילה של החלוץ
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • תמיר ארבל ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
דולב חזיזה ופטר אגבה (עמרי שטיין)דולב חזיזה ופטר אגבה (עמרי שטיין)
דולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)דולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)
איתן אזולאי חוגג (עמרי שטיין)איתן אזולאי חוגג (עמרי שטיין)
  • '35
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: איזה גול גדול של איתן אזולאי! הירוקים יצאו מהר קדימה. חזיזה העביר את הכדור ימינה לבטאי, שהשאיר לקשר, ששלח בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה לפינה הרחוקה
  • '31
  • חילוף
  • לאחר ההרחקה, גל אראל ביצע חילוף הגנתי. רותם חטואל פינה את מקומו לתמיר ארבל
סנה גומס מאוכזב (עמרי שטיין)סנה גומס מאוכזב (עמרי שטיין)
יילה בטאיי על כר הדשא (עמרי שטיין)יילה בטאיי על כר הדשא (עמרי שטיין)
אוראל גרינפלד מוציא כרטיס אדום לסנה גומס (עמרי שטיין)אוראל גרינפלד מוציא כרטיס אדום לסנה גומס (עמרי שטיין)
אוראל גרינפלד מגיע אחרי החלטת ה-VAR (עמרי שטיין)אוראל גרינפלד מגיע אחרי החלטת ה-VAR (עמרי שטיין)
  • '28
  • כרטיס אדום
  • כרטיס אדום ישיר לסנה גומס! המגן של הפועל חיפה הרים רגל גבוהה ונעץ אותה נגד פלג גופו העליון של יילה בטאי. גרינפלד תחילה שלף רק צהוב, אך ה-VAR תיקן אותו
  • '24
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב הראשון במשחק הלך לג'ורג' דיבה לאחר שהכשיל את חזיזה מאחור
קנג'י גורה (עמרי שטיין)קנג'י גורה (עמרי שטיין)
  • '20
  • החמצה
  • איזה מצב של הפועל חיפה! סנה גומס קיבל את הכדור על קצה הרחבה והפציץ, גיאורגי ירמיקוב הדף נהדר והכדור החוזר הגיע לרג'יס אנדו, שפספס את המסגרת מול שער חצי חשוף
  • '9
  • החמצה
  • זה היה המצב הכי טוב במשחק עד עכשיו! דולב חזיזה שלח הרמה נהדרת לקני סייף, שנגח ממצב קורץ החוצה בצורה רשלנית
  • '8
  • החמצה
  • מה יהיה עם הבעיטות מרחוק? גם רותם חטואל ניסה את מזלו מ-35 מטרים, הכדור הלך למרכז השער
פייר קורנו עולה לנגוח (עמרי שטיין)פייר קורנו עולה לנגוח (עמרי שטיין)
  • '4
  • החמצה
  • בעיטה ראשונה למסגרת. איתן אזולאי השתחרר והניף את רגל ימין מרחוק, בנג'מין מצ'יני תפס את הכדור בלי בעיה
  • '1
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון במשחק. רג'יס אנדו ניסה בעיטה יומרנית מרחוק, אך הכדור שלו הלך חלש ורחוק מהמסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • אוראל גרינפלד הוציא את הדרבי החיפאי לדרך! מי תשלוט בעיר בסיום?
גיא מלמד בחימום (עמרי שטיין)גיא מלמד בחימום (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה בחימום (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה בחימום (עמרי שטיין)
איתן אזולאי מתחמם (עמרי שטיין)איתן אזולאי מתחמם (עמרי שטיין)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום