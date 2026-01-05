"אין שני לתחושה שמקריאים את שמך עם הדגל"

מתן רודיטי, אחד מהשחיינים הגדולים בתולדות השחייה הישראלית, פורש. השחיין האולימפי הכריז על כך במסיבת עיתונאים שהוא כינס היום (שני) והיא הועברה בשידור חי כאן באתר.

בגיל 27, רודיטי מסיים את הקריירה כשחיין מים פתוחים. במהלך השנים האחרונות הוא הוביל את הענף, כאשר בשיאו סיים במקום הרביעי באולימפיאדת טוקיו 2020 - מה שהיה להישג השיא של השחייה הישראלית והשחיין שהיה הקרוב ביותר למדליה אולימפית אי פעם.

רודיטי גם סיים חמישי באליפות אירופה ב-2018, שמיני באליפות העולם 2023 במשחה ל-10 ק"מ ובמקום ה-16 בפאריס 2024 במשחה ל-10 ק”מ בנהר הסיין. לאחרונה החל רודיטי לימודים אקדמאים, הפסיק להתאמן באופן סדיר והודיע לאיגוד השחייה כי החליט לפרוש.

מתן רודיטי תולה את בגד הים

יו”ר הוועד האולימפי יעל ארד פתחה: “קודם כל להורים של מתן, כיף שאתם פה, אני בטוחה שזה רגע מרגש עבורכם. יש כאן אנשים שחולקים דרך ארוכה, כמובן איגוד השחייה וכל הצוותים והמאמנים, זה מעמד מאוד מרגש. אני חושב שהקריירה של מתן היא מאוד שקטה, וגם כשצפיתי בך כמה פעמים בין אם זה בקטאר, בטוקיו או בפאריס, תמיד יצאת בביישנות מהים כאילו נוח לך במאמץ האין סופי הזה. וזה מראה את האופי המיוחד שלך, מסוגל לתת את כל הנשמה ונראה היה שהחשיפה היא מאמץ יותר גדול בשבילך.

“אני לא אשכח את הרגע שראינו איך אתה מתקדם ומתקדם ומגיע כמו מטורף בלי לעצור לרגע הסיום, זה רגע אדיר לספורט הישראלי ורגע שיא עבורך. אתה יוצא עכשיו לחיים, שהם קצת כמו מים פתוחים, גם שם יש הרבה זרמים, רוחות לא צפויות ולפעמים זה נורא מבלבל – אבל הסנטר והעבודה הקשה הם מאוד משמעותיים וזה מה שעושה אותנו כאנשים שיכולים לבנות קריירה שנייה ואין לי ספק שתצליח. אין לי ספק שתיגע בהמון נקודות של הצלחות.

מתן רודיטי ויעל ארד (חגי מיכאלי)

“ברגעים של הפרישה תמיד מתגנבת אי הוודאות ותמיד יש תחושה של מתי אני אשחזר את רגעי השיא בחיים שלי, אז אני יכולה להבטיח לך שזה יקרה. רק תיקח את אותם כלים ויכולות, עם סבלנות. מאוד נהנינו מהקריירה שלך, היית שגריר של מצוינות לספורט הישראלי ולעם הישראלי ואני בטוחה שתמשיך להיות שגריר של הספורט האולימפי”.

עדי ביכמן, מנכ”לית הוועד האולימפי, הוסיפה: “צריך לדעת ליהנות משחייה במים פתוחים, ומתן הוא לא רק אחד הספורטאים הגדולים שצמחו כאן, הוא סמל של הדבר הזה – של התמדה, של אמונה בדרך, להיות ברגעים הגדולים ביותר וגם בשקט כמו שציינו לפני. ההישג שלו בטוקיו הוא הישג חסר תקדים בספורט הישראלי. מעבר לתוצאה מתן מביא משהו הרבה יותר עמוק, הוא שחיין שתמיד אפשר לסמוך עליו. הוא תמיד ידע להתעלות ברגעי לחץ, בצניעות שלו ובמנהיגות טובה שלא צריכה מילים.

אמיר עופר, מתן רודיטי, יעל ארד ועדי ביכמן (חגי מיכאלי)

“מתן הוביל דוגמה לסטנדרטים גבוהים, מקצועיים ואנושיים. הוא השפיע על תרבות שלמה בענף. בשם איגוד השחייה בישראל אני רוצה להודות לך, הצבת חותם עמוק שאליו יישאו עיניים דורות של שחיינים. מכאן אנחנו עוברים לשלב חדש, אך המורשת שלך היא חלק מהבסיס לבניית הדור הבא”.

אמיר עופר, מאמן נבחרת ישראל בעבר: “כשמדברים על הספורטאים הכי גדולים כמו ליאו מסי או לברון ג’יימס, מדברים על ראיית משחק מיוחדת. את התכונה הזו בדיוק ראיתי אצל מתן באליפות אירופה לנוער ב-2017. עשינו משוב עם השחיינים אחרי המשחה, כל אחד סיפר איך הלך, ואז מתן דיבר והוא לא דיבר רק על המשחה עצמו אלא הוא תיאור בדיוק כל מה שקרה – מי ניסה לברוח ומתי ואיזה החלטות הוא קיבל. התיאור היה כל כך מדויק שזה הרגיש כאילו הוא רק את המשחה מרחפן מלמעלה.

עוד מה שמייחד אותו זו האמונה שלו בעצמו, זה מה שאפשר לו להתעלות על עצמו ברגע האמת. יש לי זיכרון מאוד חזק מאליפות אירופה – מתן לא הגיע בהכנה מלאה, אך כן עם ציפיות והוא סיים במקום ה-18. זו הייתה אכזבה והתחילו להישמע כל מיני קולות שאולי החלום האולימפי כבר נגמר, ומשם המשכנו ישר ליוון למחנה אימונים ופתאום ראיתי את מתן חדור מטרה. הוא עשה את האימונים הכי טובים שלו גם מחוץ למים, הוא נהנה מהשחייה והשאיר את כל רעשי הרקע מאחור והיה ממוקד רק במטרה. לשמחתנו בסופו של דבר זה גם עבד והוא עשה היסטוריה. מתן אני רוצה לאחל לך הצלחה גדולה בפרק הבא, אני בטוח שתצליח בכל דבר שתבחר ואנחנו כמובן נשמח לראות אותך תורם מהידע והניסיון לענף גם בהמשך”.

אמיר עופר ומתן רודיטי (חגי מיכאלי)

מתן רודיטי: “תודה רבה על המילים החמות ולכל מי שהגיע. אני מתרגש כמו לפני תחרות. כמות הפעמים ששאלו אותי האם שחייה במים פתוחים היא ספורט למשוגעים בלבד היא עצומה. לשחות כך בתנאים קיצוניים, ולהיאבק במאבקים פיזיים, זה לא קל בלשון המעטה. אני חושב שאני קצת משוגע, אבל בקטע טוב. היום קריירה של 22 שנים מגיעה לסופה, 22 שנים שאני בתוך המים. מגיל 5 ועד היום.

“אם יש שני רגעים בקריירה שאזכור לעד, הם אלה שלפני תחילת המשחה, בפאריס ובטוקיו. התחושה הזו שמקריאים את שמך עם השם של מדינת ישראל באחד מהאירועים הגדולים בעולם, אין שני לתחושה הזו. הגוף נעטף באדרנלין שלא הכרתי, הרגשתי שיורדות לי דמעות. אני יודע שעכשיו נשאר רק לבצע ולהראות את היכולות שצברתי. בתחרויות הראשונות שלי הייתי קורס תחת הלחץ, עם הזמן למדתי שהלחץ הזה הוא שגרם לי להוציא מעצמי דברים שלא חשבתי שאפשר.

“השחייה במים פתוחים פיתחה אצלי חוסן מנטלי אדיר, זכיתי לעבוד במה שאני אוהב. קרעתי את עצמי באימונים והגעתי למצבים של כאב, אך חיבקתי אותו ודחפתי את הגוף קדימה. אני עוד אתגעגע לתקופה הזו, שאני מרגיש מסופק מהעבודה הקשה. לאורך הקריירה גם חוויתי מכשולים, הגדול מבניהם אולי היה ששברתי את הרגל לפני אליפות העולם. יכולתי ליפול לדיכאון או לרחם על עצמי, אבל ישר הרמתי טלפון לאמיר ואמרתי לו בוא נחשוב מה אנחנו עושים כדי שאגיע לאליפות העולם בכושר שיא. שחיתי עם הגבס ובדיוק שם, גיליתי כמה אני יכול להיות חזק כשיש לי מטרה.

“במהלך הקריירה הייתה לי הזכות לייצג את מדינת ישראל בכבוד מסביב לעולם, חוויתי גם תרבויות אחרות והייתי כמו שגריר של ישראל. התאמנתי גם עם אלופים ומדליסטים אולימפיים. לא קל להיפרד מעולם שכל כך תמך בי וחיבק אותי. בגילאי הנוער באגודת בני הרצליה, המאמן תרם לי מאוד בשחייה ולהתחזק מנטלית. עד היום מדי פעם אני נוהג להתייעץ איתו על דברים. בווינגייט הגעתי לקבוצת מרחקים איכותית שבזכותה המשכתי להתקדם ולהשתפר.

מתן רודיטי (חגי מיכאלי)

“תודה רבה מגיעה גם לאמיר, ביחד הצלחנו להגיע לגבהים מטורפים. תודה שליווית אותי לאורך התקופה של המשחקים בטוקיו ועד לפאריס. היינו מסונכרנים עד לדקויות הקטנות ביותר, עזרת לי לצלוח רגעי משבר ובעיקר נתת לי תחושה שיש על מי לסמוך. אני רוצה להודות גם לנותני החסויות שלי שנתנו לי יציבות וגב כלכלי תומך. תודה רבה גם להורים שלי, שגידלתם אותי להיות מי שאני. תודה מיוחדת לאבא, שבאת איתי לכל התחרויות והיית שם לתמוך בי גם כשהיה קשה וחוויתי התדרדרות. בזכותך האמנתי שאני עוד אגיע לצמרת.

“אני עדיין אשאר בעולם השחייה ואנסה לתרום לדור הצעיר מהניסיון שלי. הענף הזה תרם לי הרבה. בין הדברים הכי בולטים הייתה גמישות מחשבתית. הרבה דברים בתנאים של המשחה יכולים להשתנות, אז הגמישות והיכולת להגיב לכל סיטואציה זה משהו חשוב לכל החיים בכלל. צריך לדעת לקבל את ההחלטות הנכונות. אתה לוקח את כל היכולות הפיזיות שלך ומביא אותם בזירה. צריך גם לחשוב עם הראש ולדעת להחליט החלטות ברגעים קריטיים. אני מאוד אוהב את הים, זה קצת יותר כיף מהאימונים בבריכה הסגורה”.

“אני לא אשקר, קראתי את הקריטריון האולימפי ללוס אנג’לס, זה כן מדגדג בי ויש בי עדיין רעב גדול להתחרות, אבל אני חושב שזה מאוד רחוק. שנתיים ושבעה חודשים זה משהו מאוד רחוק לי. אני רוצה גם להתפתח בדברים אחרים מעבר לשחייה”.