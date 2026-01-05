נשארה קרובה לשמינייה: 70:85 לרמת גן ברעננה

המחזור ה-12 של ליגת ווינר סל הפגיש הערב (שני) באולם מטרווסט ברעננה את מכבי רעננה ומכבי רמת גן, כששתי הקבוצות חיפשו שינוי מומנטום. עבור רמת גן מדובר היה במשחק קריטי במאבק שלה על מקום בשמינייה הפותחת שמובילה לרבע גמר הגביע.

רעננה הגיעה עם רצף של הפסדים שמיקם אותה בתחתית. השתיים כבר נפגשו העונה בגביע ווינר סל, אז רמת גן ניצחה בביתה בהפרש ברור, אך בליגה הבכירה זה היה מפגש ראשון ביניהן אחרי כמעט 24 שנה.

מכבי ר"ג גוברת 70:85 על מכבי רעננה

רק הרבע הראשון היה באמת צמוד והסתיים בפער קטן לרמת גן, אבל ברבע השני אפשר היה ללמוד לאן המשחק הזה הולך. רמת גן הייתה עדיפה וברבע השלישי כבר עלתה ליתרון דו ספרתי.

היתרון גדל בהמשך, רעננה עוד צמצמה לחמש נקודות הפרש, אבל רמת גן החזירה לעצמה יתרון דו ספרתי בהובלת אריאל, קרופורד ובני. לשבסקי החזיק את רעננה בתמונה במשחק מצוין בהגנה ובהתקפה, אבל אדם אריאל סגר עניין וההפרש גדל עד ל-15 הפרש בסיום.

ניקוליס מול קונץ ולשבסקי (שקד אבן באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

קלעו לרמת גן: קרופורד 19, אריאל 16, ניקוליס 14, אטקינס 12, סגו 11, בורדיון 9, בני ואלון 2.

קלעו לרעננה: לשבסקי 25, רגלנד 16, רדפורד 13, וורקמן 7, קונץ 4, חנוכי 3, לדר 2.

רבע ראשון: מכבי רעננה – עירוני רמת גן 24:20

החמישייה של רעננה: וורקמן, קונץ, רגלנד, לשבסקי, רדפורד.

החמישייה של רמת גן: ניקוליס, אטקינס, סגו, אריאל קרופורד.

הפתיחה שייכת למארחת שעלתה ל-1:8, 6 מתוך הנקודות שלה קלע טייריס רדפורד. ברנר לקח פסק זמן ראשון, ממנו חזרה רמת גן שונה והשוותה בתוך כדקה. מכאן המשחק היה צמוד ואדם אריאל העלה את רמת גן ליתרון ראשון, 13:14. הרבע המשיך להיות צמוד ורמת גן ירדה ליתרון בזכות דקות טובות של גיל בני שעלה מהספסל.

רבע שני: מכבי רעננה – עירוני רמת גן 46:39

הרבע השני התחיל בשלשה של וורקמן, אבל רמת גן רצה ועלתה ליתרון 5, סגלוביץ’ מיהר לקחת פסק זמן, אבל רמת גן עלתה ליתרון 10 אחרי 3 דקות ברבע השני. רעננה יצאה לריצה משלה וצמצמה תוך דקה ל-3 הפרש בלבד. רעננה עלתה ליתרון אחרי דקות ארוכות של פיגור, אבל רמת גן הפכה את התוצאה במהרה. רצף החטאות של רעננה מ-3 הוריד את הקבוצות להפסקה ביתרון 7 לרמת גן.

רבע שלישי: מכבי רעננה – עירוני רמת גן 65:53

המגמה מסוף הרבע השני נמשכה בתחילת הרבע השלישי ורמת גן עלתה ליתרון של 14 נקודות. ניקוליס, אריאל וקרופורד הגיעו לדו ספרתי ברמת גן, רגלנד ורדפורד ברעננה. רמת גן הצליחה לשמור על היתרון ואף לסיים את הרבע השלישי עם יתרון 12 נקודות.

רבע רביעי: מכבי רעננה – עירוני רמת גן 85:70

רמת גן ניסתה להמשיך לברוח בפתיחת הרבע האחרון, לשבסקי שומר את רעננה קרובה ביכולת מצוינת בהגנה ובהתקפה. שלשה שלו הורידה את ההפרש ל-5 נקודות בלבד, והחזירה את רעננה למשחק. קרופורד הגיב בשלשה מנגד. קרופורד קלע שלשה נוספת, רגלנד שמר את רעננה קרובה. אדם אריאל העלה את רמת גן ל-12 הפרש דקה לסיום וסגר עניין, 70:85 לאורחת בסיום.