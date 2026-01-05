בני יהודה חגגה עם 0:3 נהדר על כפר שלם

המחזור ה-17 של הליגה הלאומית יצא לדרך כבר בשישי האחרון וננעל היום (שני), עם משחקים מסקרנים לא פחות שנערכו במקביל. במוקד – הדרבי הכתום של תל אביב באצטדיון בשכונת התקווה, כאשר כפר שלם אירחה את בני יהודה, כשהאורחת ניצחה בענק עם 0:3 מרשים. בנוסף, מ.ס קריית ים חזרה מפיגור כפול ל-2:2 נגד הפועל נוף הגליל ועירוני מודיעין גברה 0:1 על הפועל חדרה.

הפועל כפר שלם – בני יהודה 3:0

אחרי שלא ניצחה בשלושת המחזורים האחרונים, החבורה של אלי לוי פתחה את המשחק בסערה. דני עאמר כבש ראשון כבר בדקה הרביעית, ויקטור סטינה הכפיל בדקה ה-18 וארד בר קבע 0:3 מטורף תוך חצי שעה של כדורגל בלבד.

עד הסיום לא נכבשו עוד שערים, והאורחת יצאה עם שלוש נקודות חשובות שהעלו אותה למקום ה-12 ומעל הקו האדום. כפר שלם נשארה במקום השביעי בטבלה.

לפני המשחק, נערך טקס ליוסי שרעבי ז״ל, שנרצח בשבעה באוקטובר, בנוכחות משפחתו ואחיו, יוסי שרעבי, שחזר משבי חמאס. כמו כן, הושלכו זיקוקים מחוץ לאיצטדיון ובנוסף רימון עשן ביציע בני יהודה.

דקה 4, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: פעולה גדולה של דני עאמר הסתיימה עם בעיטה נהדרת שנכנסה לרשת. בני יהודה עולה ליתרון מהיר.

דקה 18, שער! בני יהודה עלתה ל-0:2: טעות בהגנת כפר שלם השאירה את ויקטור סטינה במצב נוח, האחרון בעט פנימה והכפיל את היתרון.

דקה 30, שער! בני יהודה עלתה ל-0:3: ואו איזו חצי שעה של בני יהודה. ארד בר בעט מחוץ לרחבה, הכדור קיבל דיפלקשן מהגנת כפר שלם ונכנס פנימה.

מ.ס קריית ים – הפועל נוף הגליל 2:2

האורחת פתחה נהדר ועלתה ליתרון כפול ומהיר כבר לאחר 18 דקות מהפתיחה, כשדולב אזולאי ומג׳ד דחלה כבשו. החצי השני היה שייך לקבוצה מהקריות, כשעמנואל אפאה השלים צמד נהדר ומחק את הפיגור הכפול. קריית ים במקום השמיני, נוף הגליל עדיין נועלת את הטבלה במקום האחרון, שלוש נקודות מהקו האדום.

דקה 12, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:1: דולב אזולאי כבש מקרוב אחרי טעות של נחפוואי בין הקורות.

דקה 18, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:2: מג׳ד דחלה כבש שער אדיר עם בעיטה גדולה אל בין החיבורים.

דקה 63, שער! קריית ים צימקה ל-2:1: עמנואל אפאה מצא את הרשת והחזיר את המארחת למשחק.

דקה 75, שער! קריית ים איזנה ל-2:2: הדיפה רעה של מתן עמבר סידרה לעמנואל אפאה מצב קל, האחרון כבש והשלים צמד.

עירוני מודיעין – הפועל חדרה 0:1

תומר בנבנישתי כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-33 והעניק את שלוש הנקודות למארחת, שעצרה רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון. חדרה סופרת משחק שמיני רצוף בכל המסגרות ללא ניצחון במקום ה-14, רק נקודה מהמקום האחרון בטבלה.

דקה 33, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: תומר בנבנישתי כבש שער גדול, המארחת עלתה ליתרון.