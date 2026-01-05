יום שני, 05.01.2026 שעה 21:55
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3216-2717מכבי הרצליה2
2820-2117הפועל כפ"ס3
2721-2617מ.ס כפר קאסם4
2618-2417הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2427-2617הפועל כפר שלם7
2323-2517מ.ס קריית ים8
2327-2417עירוני מודיעין9
2120-2017הפועל עכו10
2124-1717הפועל רעננה11
1826-1817בני יהודה12
1729-1617הפועל עפולה13
1522-1917הפועל חדרה14
1536-2717מכבי יפו15
1425-2017הפועל נוף הגליל16

בני יהודה חגגה עם 0:3 נהדר על כפר שלם

החבורה של אלי לוי פתחה בטירוף כשעאמר, סטינה וארד בר כבשו תוך חצי שעה והעניקו 3 נקודות חשובות. קריית ים ונוף הגליל נפרדו ב-2:2, מודיעין ניצחה

|
שחקני בני יהודה מאושרים (ראובן שוורץ)
שחקני בני יהודה מאושרים (ראובן שוורץ)

המחזור ה-17 של הליגה הלאומית יצא לדרך כבר בשישי האחרון וננעל היום (שני), עם משחקים מסקרנים לא פחות שנערכו במקביל. במוקד – הדרבי הכתום של תל אביב באצטדיון בשכונת התקווה, כאשר כפר שלם אירחה את בני יהודה, כשהאורחת ניצחה בענק עם 0:3 מרשים. בנוסף, מ.ס קריית ים חזרה מפיגור כפול ל-2:2 נגד הפועל נוף הגליל ועירוני מודיעין גברה 0:1 על הפועל חדרה.

הפועל כפר שלם – בני יהודה 3:0

אחרי שלא ניצחה בשלושת המחזורים האחרונים, החבורה של אלי לוי פתחה את המשחק בסערה. דני עאמר כבש ראשון כבר בדקה הרביעית, ויקטור סטינה הכפיל בדקה ה-18 וארד בר קבע 0:3 מטורף תוך חצי שעה של כדורגל בלבד.

עד הסיום לא נכבשו עוד שערים, והאורחת יצאה עם שלוש נקודות חשובות שהעלו אותה למקום ה-12 ומעל הקו האדום. כפר שלם נשארה במקום השביעי בטבלה.

לפני המשחק, נערך טקס ליוסי שרעבי ז״ל, שנרצח בשבעה באוקטובר, בנוכחות משפחתו ואחיו, יוסי שרעבי, שחזר משבי חמאס. כמו כן, הושלכו זיקוקים מחוץ לאיצטדיון ובנוסף רימון עשן ביציע בני יהודה.

טקס לזכרו של יוסי שרעבי ז״ל (ראובן שוורץ)טקס לזכרו של יוסי שרעבי ז״ל (ראובן שוורץ)
אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)
ויקטור סטינה בועט (ראובן שוורץ)ויקטור סטינה בועט (ראובן שוורץ)

דקה 4, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: פעולה גדולה של דני עאמר הסתיימה עם בעיטה נהדרת שנכנסה לרשת. בני יהודה עולה ליתרון מהיר.

שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)
ליאל צ׳אנה בפעולה (ראובן שוורץ)ליאל צ׳אנה בפעולה (ראובן שוורץ)

דקה 18, שער! בני יהודה עלתה ל-0:2: טעות בהגנת כפר שלם השאירה את ויקטור סטינה במצב נוח, האחרון בעט פנימה והכפיל את היתרון.

חגיגות בבני יהודה (ראובן שוורץ)חגיגות בבני יהודה (ראובן שוורץ)
אבנעזר ממאטה בפעולה (ראובן שוורץ)אבנעזר ממאטה בפעולה (ראובן שוורץ)

דקה 30, שער! בני יהודה עלתה ל-0:3: ואו איזו חצי שעה של בני יהודה. ארד בר בעט מחוץ לרחבה, הכדור קיבל דיפלקשן מהגנת כפר שלם ונכנס פנימה.

שחקני בני יהודה מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני בני יהודה מאושרים (ראובן שוורץ)
שחקני כפר שלם מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני כפר שלם מאוכזבים (ראובן שוורץ)
ירון הוכנבוים מתוסכל (ראובן שוורץ)ירון הוכנבוים מתוסכל (ראובן שוורץ)

מ.ס קריית ים – הפועל נוף הגליל 2:2

האורחת פתחה נהדר ועלתה ליתרון כפול ומהיר כבר לאחר 18 דקות מהפתיחה, כשדולב אזולאי ומג׳ד דחלה כבשו. החצי השני היה שייך לקבוצה מהקריות, כשעמנואל אפאה השלים צמד נהדר ומחק את הפיגור הכפול. קריית ים במקום השמיני, נוף הגליל עדיין נועלת את הטבלה במקום האחרון, שלוש נקודות מהקו האדום.

דקה 12, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:1: דולב אזולאי כבש מקרוב אחרי טעות של נחפוואי בין הקורות.

דקה 18, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:2: מג׳ד דחלה כבש שער אדיר עם בעיטה גדולה אל בין החיבורים.

דקה 63, שער! קריית ים צימקה ל-2:1: עמנואל אפאה מצא את הרשת והחזיר את המארחת למשחק.

דקה 75, שער! קריית ים איזנה ל-2:2: הדיפה רעה של מתן עמבר סידרה לעמנואל אפאה מצב קל, האחרון כבש והשלים צמד.

עירוני מודיעין – הפועל חדרה 0:1

תומר בנבנישתי כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-33 והעניק את שלוש הנקודות למארחת, שעצרה רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון. חדרה סופרת משחק שמיני רצוף בכל המסגרות ללא ניצחון במקום ה-14, רק נקודה מהמקום האחרון בטבלה.

דקה 33, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: תומר בנבנישתי כבש שער גדול, המארחת עלתה ליתרון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */