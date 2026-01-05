תמיד מאמין בעצמו: סיפורו של גונסאלו גארסיה

גם קיליאן אמבפה היה יכול להיות גאה מאוד בשלושער שהבקיע אתמול גונסאלו גארסיה. בוגר האקדמיה של ריאל מדריד, שפתח במקומו של הכוכב הצרפתי הפצוע, חגג בדרך ל-1:5 על בטיס בסנטיאגו ברנבאו עם ביצועים מרהיבים ומגוונים.

השער הראשון היה שגרתי יחסית, אם כי נדרשה חוכמת משחק כדי להתגנב מאחורי הבלמים של האורחת ולנגוח בקור רוח לפינה הרחוקה את הכדור המושלם שהגביה לעברו רודריגו. השני הובקע בבעיטת יעף מפתיעה ויפה משפת הרחבה שהותירה את השוער אלברו ואייס חסר אונים. השלישי כבר היה מעשה אמנות של ממש, עם עקב ערמומי. בראש, בימין ובשמאל – היה זה שלושער מושלם. דרך לא רעה לפתוח את המאזן עבור שחקן מעולם לא הבקיע בליגה הספרדית קודם לכן.

יש גם סמליות לא מבוטלת בכך שהאירוע המכונן התרחש מול קבוצה מסביליה. זוהי עיר חשובה מאוד עבור המשפחה, כי 4 דודיו של גארסיה כיכבו בשנות ה-90 בקבוצת הרוגבי המובילה של העיר, ריאל סיאנסיאס. הם הצעידו את המועדון להישגים חסרי תקדים, לקחו שתי אליפויות ספרד, זכו 3 פעמים בגביע, ו-3 מהם אף הגיעו לנבחרת הלאומית. רבים מאוהדי ריאל סיאנסיאס הם גם אוהדי בטיס, אבל הם יכולים לסלוח לצאצא שבחר בכדורגל. גונסאלו הוא בנה של אחותם היחידה של כוכבי הרוגבי.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

העניין הוא כי האחים המדולפמים הם לא בני המשפחה המפורסמים ביותר של גונסאלו גארסיה. רחוק מאוד מכך. אחיו של סבא רבא שלו היה אדוארדו קאנסינו, רקדן ממוצא יהודי שהיגר לניו יורק, התחתן עם רקדנית אמריקאית וולגה הייוורת, ולשניים נולדה בת שבחרה לימים את השם ריטה הייורת. היא הייתה שחקנית הקולנוע המובילה בארצות הברית בשנות ה-40, והגיעה לשיאה עם תפקיד בגילדה, אחד הסרטים האפלים המוצלחים בהיסטוריה.

אז לגארסיה יש קשר דם לאחת השחקניות הגדולות אי פעם, ואפשר לחוש זאת כי אין לו פחד במה. הוא מחפש את אור הזרקורים עם ביטחון עצמי גבוה בהחלט. קחו, למשל, את ההצגה הראשונה בחייו עם הסגל הראשון של ריאל, במשחק הגביע מול לגאנס לפני קצת פחות משנה. גונסאלו נכנס כמחליף מאוחר במקום אנדריק כאשר התוצאה הייתה 2:2, ובזמן פציעות ביקש מברהים דיאס לשים את הכדור ברחבה. "אני כבר אהיה שם", הוא קבע – וכך היה. גארסיה הגיע בתזמון מופתי להגבהה, נגח את שער הניצחון ויצא לחגיגה ראוותנית.

גונסאלו גארסיה חוגג בטירוף שלו (IMAGO)

הגישה שלו פשוטה – תנו לו הזדמנות, והוא כבר ייקח אותה בשתי הידיים. זה מה שקרה בגביע העולם למועדונים, כאשר אמבפה חלה, וצ'אבי אלונסו הציב את הבחור מקבוצת המילואים במרכז הרחבה. גארסיה הבקיע מול אל הילאל, זלצבורג, יובנטוס ודורטמונד, זכה בתואר מלך השערים, ובנוסף גם סידר בישול לארדה גולר במפגש מול פאצ'וקה. שם, על אדמת אמריקה, המדינה של ריטה הייוורת, הוא גרף את הכותרות הגדולות הראשונות שלו, וגרם למועדון לשנות את תוכניות הרכש.

אחד הסעיפים ברשימה של הנשיא פלורנטינו פרס היה למצוא חלוץ יעיל שיהיה מוכן לשבת על הספסל ולשמש כג'וקר בעת הצורך, מעין "חוסלו חדש" לפי הגדרת הלבנים. הנסיקה של גונסאלו גארסיה שכנעה את כולם שכבר יש להם שחקן כזה, ואפילו יותר מכך. הרי גונסאלו הוא לא רק חיית רחבה. באקדמיה השתמשו בו במשך שנים ארוכות בעיקר כקיצוני שמאלי, ולפעמים הוא שיחק אף בעמדות נסוגות יותר. הוא מהיר, נייד, יודע למסור, ויש לו בעיטות טובות ממרחק, כפי שניתן היה לראות בקלות גם אתמול. אז למה לחפש אלטרנטיבה?

חיית רחבה. גונסאלו גארסיה (La Liga)

למעשה, מאמנים שעבדו עם גארסיה לאורך זמן ממש לא הופתעו. אלברו ארבלואה היה זה שהחל להשתמש בו הרבה יותר כחלוץ מרכזי בקבוצה הצעירה, והיה מאושר מביצועיו בדרך לזכייה בטרבל ב-2023. בגמר מול בטיס (כן, שוב בטיס), היה אשם גונסאלו בספיגת שער כאשר לא שמר כמו שצריך בכדור קרן, הבטיח במחצית לחבריו שיתקן את הכל בעצמו וכבש צמד בדרך למהפך. באקדמיה ידעו שזה האופי שלו, כי הוא שונא להפסיד, נותן תמיד 100 אחוזים מהיכולת וסומך על עצמו.

המטרה הייתה לפלס את הדרך, ובקבוצת המילואים הוא זכה לעבוד עם ראול. בעונה שעברה, הפציץ גארסיה 25 שערים בליגה השלישית, והמנטור קבע הרבה לפני שהיא הסתיימה: "גונסאלו בשל כדי להיות בסגל הראשון. הוא רק צריך שיתנו לו צ'אנס". הוא צדק, כמובן. ראול היה מאושר כאשר חניכו הצטיין בגביע העולם למועדונים והקפיד לשלוח עבורו הודעות תמיכה. באופן כללי, הוא המודל של גארסיה לחיקוי בכל המובנים, ואפשר רק לדמיין עד כמה שמח כאשר צ'אבי אלונסו הכריז בקיץ: "יש לגארסיה תכונות שמזכירות את ראול".

תמיד נותן 100%. גונסאלו גארסיה חוגג (La Liga)

אז ריאל התאימה את התוכניות לתגלית החדשה, והערכתו של המאמן כלפי החלוץ הייתה גבוהה, אך זה עדיין לא סייע לו לקבל דקות משחק. כי הרי ריאל חיפשה גיבוי לאמבפה, ואי אפשר להדיח אותו כשהוא כשיר. למעט המשחק מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות בדצמבר, ממנו נעדר הכוכב, לא היו לגארסיה הופעות משמעותיות, ובתקשורת הספרדית החלו הדיווחים על האפשרות להשאילו בינואר.

אחרי הכל, לא מדובר בנער. גארסיה כבר בן 21, כלומר מבוגר מלאמין ימאל ב-3 שנים. חטאפה, השכנה שנהנית מיחסים מעולים עם הנהלת ריאל, הגישה הצעה קונקרטית. היו לגארסיה לכאורה גם אופציות לעבור לפרמייר ליג. בשורה התחתונה, הוא פסל את כולן והבהיר כי מבחינתו יש רק העדפה אחת. "אני רוצה להמשיך להילחם על מקומי בריאל", הוא קבע, והמועדון הסכים שזה הדבר הנכון.

נלחם על מקומו. גונסאלו גארסיה (IMAGO)

אז אנדריק יצא להשאלה בליון, בעוד גונסאלו גארסיה נשאר כדי להוכיח את עצמו. רצה הגורל, ואמבפה נפצע כדי לפנות עבורו את הבמה במשחק הראשון של 2026. ואם שופטים לפי היום הספציפי הזה, אז השנה שלו עשויה להיות מרהיבה. כיף להתחיל אותה ברגל ימין (וגם בשמאל ובראש). ההשוואות לראול הוזכרו שוב, והחלוץ אמר: "מחמיא לי שמשווים אותי אליו. הוא אגדת מועדון, והוא עזר לי המון כמו ארבלואה. אני חייב את הקריירה שלי לשניהם". ויש להם במה להתגאות. אמבפה צפה בשואו מהיציע, וייקח לו זמן להחלים. לפיכך, יתרכז כעת הסקורר החדש בסופר קאפ, בו הוא צפוי לשמור על מקומו. לא מומלץ להמר נגדו בדרבי מול אתלטיקו מדריד ביום חמישי.