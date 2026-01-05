שוב קריאות בוז: ערב מתסכל לוויניסיוס בברנבאו

זה היה יום הפיוס שלא יצא אל הפועל. ויניסיוס נכנס ל-2026 עם אנרגיות מחודשות ורצון להפוך את מצבו האישי, שהיה מלווה בתקופה חלשה, 14 משחקים ללא שער במדי ריאל מדריד, 17 אם כוללים גם את משחקיו בנבחרת ברזיל, וגם בניתוק שחווה מול קהל הברנבאו, שקיבל אותו במקהלה רועמת של קריאות בוז מול סביליה במשחק האחרון של 2025.

עוד קודם לכן פרסם ברשתות החברתיות תגובה מסתורית עם שלוש נקודות, ועם פתיחת השנה החדשה ניסה להבהיר את הסיטואציה במסר חד וברור הרבה יותר: “הלוואי ש-2026 תהיה שנה מדהימה. האללה מדריד, תמיד. אני אוהב את כולכם”. הצהרת כוונות שנועדה להבטיח שהאכזבה מסיום 2025 לא תחזור.

מול בטיס נדמה היה שהסיפור יכול להיות שונה, ובחלקים מסוימים הוא אכן היה כזה, לפחות לפני פתיחת המשחק. כאשר שמו הוקרא במערכת הכריזה עם פרסום ההרכבים, כמעט ולא נשמעו קריאות בוז, גם הודות למוזיקה באצטדיון שטשטשה אותן. ובמהלך המחצית הראשונה הוא אף זכה ברוב הזמן למחיאות כפיים, כשהציג פתיחה מעוררת השראה עם נגיעות ראשונות טובות ויצר מצבי הבקעה ברורים, כולל פנדל שהשופט הרננדס הרננדס לא שרק לזכותו.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

אבל אותו פנדל שלא נשרק רדף אותו, ומאותו רגע היכולת שלו צנחה. הוא הסתבך במאבקים חסרי משמעות והציע את עצמו פחות ופחות. חוסר אינטנסיביות מצידו במאבק אחד היה הזרע לשער של בטיס, זה שקבע 3:1. התוצאה הסופית גורמת לדברים להיראות פחות דרמטיים, אך לקבוצה מסביליה הייתה הזדמנות לצמק ל-3:2, והתרחיש יכול היה להיות שונה לחלוטין. היכולת של ויניסיוס, מעבר לדקות הפתיחה המעודדות, הייתה רדומה: הוא יצר מצב אחד בלבד, הרבה פחות משלושת המצבים של ואלוורדה, בלינגהאם ורודריגו, וכמעט שלא הצליח לבעוט למסגרת. בדריבלים הוא היה חד, חמישה מוצלחים מתוך שמונה ניסיונות, אך ללא כל השפעה על לוח התוצאות.

הברנבאו שם לב לכך והבהיר לו זאת כאשר, לקראת סיום המחצית השנייה, צ'אבי אלונסו החליף אותו בארדה גולר. הוא ירד לקול מחיאות כפיים, הפעם משולבות גם בתשואות שרודריגו, שהוחלף באותו זמן וסיפק שני בישולים, קיבל. ההבעה על פניו כשהבין שהוא עומד לרדת הייתה של השלמה, אך בלי הכעס שנראה ברגעים אחרים: לחיצת יד חזקה עם צ'אבי אלונסו, והוא היה הראשון שפנה אל המנהרה כשהשופט שרק לסיום.

ויניסיוס (IMAGO)

ויני ממשיך בתקופה הקשה שלו וכבר עומד על 15 משחקים ללא שער. זה לא ההקשר האידאלי להתמודד איתו עם המשך העונה ובעיקר עם שיחות חידוש החוזה שעתידות להתחדש בקרוב, כשנותרו לברזילאי רק 18 חודשים בחוזה הנוכחי שלו.

“משחקו הראשון של ויניסיוס ב-2026 הסתיים בדיוק כמו האחרון שלו ב-2025, עם שריקות בוז מקהל סנטיאגו ברנבאו. הברזילאי עדיין לא מצא את היכולת הטובה ביותר שלו ולא את תמיכת האוהדים, שנראים עייפים יותר ויותר מהגישה של מספר 7 של ריאל מדריד”, נכתב בתקשורת הספרדית.

“צ'אבי אלונסו לא היסס להחליף את הברזילאי ברגע שבטיס החלה ללחוץ והמאמן הבין שהמשחק מתחיל לברוח. השניים לחצו ידיים, אך ויני לא היה מרוצה, ומלמל לעצמו בדרכו אל הספסל”, הסבירו בספרד. בסיום ההתמודדות שיבח צ'אבי אלונסו את הופעתו של ויניסיוס וסירב להתייחס לשריקות הבוז שספג: “ויני תרם הרבה, הוא היה מאוד מטריד במחצית הראשונה, הוא גרם לכרטיס והם נאלצו להוציא את המגן. אהבתי את ההופעה של ויני, ועכשיו הוא יהיה שחקן קריטי בסופר קאפ”.