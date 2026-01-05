יום שני, 05.01.2026 שעה 11:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

שוב קריאות בוז: ערב מתסכל לוויניסיוס בברנבאו

הברזילאי פתח היטב, אך דעך, ואוהדי ריאל שוב הגיבו בבוז כשהוחלף. לאחר שריקת הסיום הוא ירד ישירות לחדרי ההלבשה. הרצף עומד על 15 משחקים ללא שער

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

זה היה יום הפיוס שלא יצא אל הפועל. ויניסיוס נכנס ל-2026 עם אנרגיות מחודשות ורצון להפוך את מצבו האישי, שהיה מלווה בתקופה חלשה, 14 משחקים ללא שער במדי ריאל מדריד, 17 אם כוללים גם את משחקיו בנבחרת ברזיל, וגם בניתוק שחווה מול קהל הברנבאו, שקיבל אותו במקהלה רועמת של קריאות בוז מול סביליה במשחק האחרון של 2025.

עוד קודם לכן פרסם ברשתות החברתיות תגובה מסתורית עם שלוש נקודות, ועם פתיחת השנה החדשה ניסה להבהיר את הסיטואציה במסר חד וברור הרבה יותר: “הלוואי ש-2026 תהיה שנה מדהימה. האללה מדריד, תמיד. אני אוהב את כולכם”. הצהרת כוונות שנועדה להבטיח שהאכזבה מסיום 2025 לא תחזור.

מול בטיס נדמה היה שהסיפור יכול להיות שונה, ובחלקים מסוימים הוא אכן היה כזה, לפחות לפני פתיחת המשחק. כאשר שמו הוקרא במערכת הכריזה עם פרסום ההרכבים, כמעט ולא נשמעו קריאות בוז, גם הודות למוזיקה באצטדיון שטשטשה אותן. ובמהלך המחצית הראשונה הוא אף זכה ברוב הזמן למחיאות כפיים, כשהציג פתיחה מעוררת השראה עם נגיעות ראשונות טובות ויצר מצבי הבקעה ברורים, כולל פנדל שהשופט הרננדס הרננדס לא שרק לזכותו.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

אבל אותו פנדל שלא נשרק רדף אותו, ומאותו רגע היכולת שלו צנחה. הוא הסתבך במאבקים חסרי משמעות והציע את עצמו פחות ופחות. חוסר אינטנסיביות מצידו במאבק אחד היה הזרע לשער של בטיס, זה שקבע 3:1. התוצאה הסופית גורמת לדברים להיראות פחות דרמטיים, אך לקבוצה מסביליה הייתה הזדמנות לצמק ל-3:2, והתרחיש יכול היה להיות שונה לחלוטין. היכולת של ויניסיוס, מעבר לדקות הפתיחה המעודדות, הייתה רדומה: הוא יצר מצב אחד בלבד, הרבה פחות משלושת המצבים של ואלוורדה, בלינגהאם ורודריגו, וכמעט שלא הצליח לבעוט למסגרת. בדריבלים הוא היה חד, חמישה מוצלחים מתוך שמונה ניסיונות, אך ללא כל השפעה על לוח התוצאות.

הברנבאו שם לב לכך והבהיר לו זאת כאשר, לקראת סיום המחצית השנייה, צ'אבי אלונסו החליף אותו בארדה גולר. הוא ירד לקול מחיאות כפיים, הפעם משולבות גם בתשואות שרודריגו, שהוחלף באותו זמן וסיפק שני בישולים, קיבל. ההבעה על פניו כשהבין שהוא עומד לרדת הייתה של השלמה, אך בלי הכעס שנראה ברגעים אחרים: לחיצת יד חזקה עם צ'אבי אלונסו, והוא היה הראשון שפנה אל המנהרה כשהשופט שרק לסיום.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

ויני ממשיך בתקופה הקשה שלו וכבר עומד על 15 משחקים ללא שער. זה לא ההקשר האידאלי להתמודד איתו עם המשך העונה ובעיקר עם שיחות חידוש החוזה שעתידות להתחדש בקרוב, כשנותרו לברזילאי רק 18 חודשים בחוזה הנוכחי שלו.

“משחקו הראשון של ויניסיוס ב-2026 הסתיים בדיוק כמו האחרון שלו ב-2025, עם שריקות בוז מקהל סנטיאגו ברנבאו. הברזילאי עדיין לא מצא את היכולת הטובה ביותר שלו ולא את תמיכת האוהדים, שנראים עייפים יותר ויותר מהגישה של מספר 7 של ריאל מדריד”, נכתב בתקשורת הספרדית.

“צ'אבי אלונסו לא היסס להחליף את הברזילאי ברגע שבטיס החלה ללחוץ והמאמן הבין שהמשחק מתחיל לברוח. השניים לחצו ידיים, אך ויני לא היה מרוצה, ומלמל לעצמו בדרכו אל הספסל”, הסבירו בספרד. בסיום ההתמודדות שיבח צ'אבי אלונסו את הופעתו של ויניסיוס וסירב להתייחס לשריקות הבוז שספג: “ויני תרם הרבה, הוא היה מאוד מטריד במחצית הראשונה, הוא גרם לכרטיס והם נאלצו להוציא את המגן. אהבתי את ההופעה של ויני, ועכשיו הוא יהיה שחקן קריטי בסופר קאפ”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */