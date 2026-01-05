יום שני, 05.01.2026 שעה 09:12
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

שינוי אחד ב-11: סייף יפתח במקום סילבה קאני

קאני שפתח באשדוד יירד לספסל ב-20:30 מול הפועל חיפה בדרבי, אלעד אמיר ימשיך במרכז ההגנה של מכבי חיפה לצידו של ליסאב עיסאת. ההרכב המשוער בפנים

|
קני סייף (עמרי שטיין)
קני סייף (עמרי שטיין)

מכבי חיפה והפועל חיפה תיפגשנה הערב (שני, 20:30) לדרבי מסקרן במיוחד כאשר שתי הקבוצות מגיעות במומנטום שונה. מכבי חיפה מגיעה אחרי שני ניצחונות משכנעים בגביע ובליגה, בזמן שהפועל חיפה מגיעה במומנטום פחות טוב אחרי שני הפסדים בגביע ובליגה.

הדבר לא מונע מבכר לעלות הערב עם הרכבים התקפים ובמערך שאמור להסב הנאה ל-30 אלף האוהדים שימלאו את סמי עופר. בצד הירוק יהיה שינוי אחד לעומת ההרכב שפתח באשדוד, כשאר סילבה קאני שסובל מרגישות בשריר הירך האחורי יפתח בספסל ואת מקומו ימלא קני סייף שישחק לצידם של אקס הפועל חיפה גיא מלמד וקנג'י גורה, שמצוי בכושר מצוין, כאשר בקישור ניתן יהיה לראות את דולב חזיזה, איתן אזולאי ופיטר אגבה שבא במקומו של עלי מוחמד הפצוע.

בהגנה גם לא יהיו שינויים. למרות ששון גולדברג חוזר לסגל, ברק בכר לא מתכוון לסכן את השחקן ולפתוח איתו ומי שיקבלו את הקרדיט במרכז ההגנה יהיו צמד הבלמים מבית ליסב עיסאת שמול אשדוד הציג את משחקו הטוב ביותר, והכישרון אלעד אמיר.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.

