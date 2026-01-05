"שלוטרבק, ולאחוביץ' וקאנסלו רוצים לברצלונה"

חלון ינואר הגיע וזה הזמן שבו קבוצות יכולות להתחזק לקראת החצי השני של העונה והישורת האחרונה, במטרה לעמוד ביעדים שהוצבו ברגעים המכריעים ביותר. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל הדיווחים החמים וכל ההעברות הרשמיות, גם היום (שני).

דיווחים חמים

# בשבועות האחרונים ברצלונה שבה ומסתמנת כיעד מבוקש עבור מספר כדורגלנים בכירים באירופה, וביתר שאת מאז שנודע על הצורך של המועדון להתחזק בעמדת הבלם כבר בחלון ההעברות של החורף, ובעמדת החלוץ בקיץ הקרוב. בין השמות שנקשרים בחוזקה נמצאים ז'ואאו קאנסלו, דושאן ולאחוביץ' וניקו שלוטרבק, שלושה שחקנים שלפי דיווחים שונים ישמחו לעבור לברצלונה. גם נציגיהם כבר רמזו על האפשרות הזו.

ז'ואאו קאנסלו כבר מכיר היטב את המועדון מתקופת ההשאלה שלו שם, ומעולם לא הסתיר את הערצתו לסגנון המשחק של ברצלונה, עד כדי כך שסגר את הדלת בפני מעבר לאינטר. המגן הפורטוגלי סבור שהפרופיל ההתקפי שלו משתלב בצורה מושלמת עם סגנון המשחק המבוסס על החזקת כדור ויצירתיות באגפים. סוכנו, ז'ורז' מנדש, פועל באופן אקטיבי כדי לקדם את המהלך, ובאינטר מאשרים כי מתקיימים מגעים בנושא.

ז'ואאו קאנסלו (רויטרס)

בהגנה, גם שמו של ניקו שלוטרבק נקשר למועדון הקטלוני. הבלם הגרמני בולט בזכות יציבות, יכולת חלוקת כדור וגיל צעיר, תכונות שזוכות להערכה רבה בברצלונה, שממשיכה לעקוב אחר השוק בחיפוש אחר הזדמנויות לחיזוק החוליה האחורית.

ניקו שלוטרבק (IMAGO)

במקביל, דושאן ולאחוביץ' מוצג כאופציה מעניינת לחיזוק ההתקפה. החלוץ הסרבי מחפש פרויקט תחרותי שבו יוכל לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בקריירה שלו, וברצלונה נתפסת עבורו כסביבה אידאלית כדי להציג את יכולת הכיבוש שלו ברמות הגבוהות ביותר.

דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)

ב’מונדו דפורטיבו’ מדווחים בצל עניין של השלושה: “למרות שטרם אושרו מגעים רשמיים, העניין שמביעים שחקנים אלה משקף את המשך המשיכה הבין-לאומית של ברצלונה, גם בתקופה של אתגרים כלכליים. חלון ההעברות הקרוב יהיה מכריע בקביעה האם אחת מהשאיפות הללו אכן תוכל להתממש”.

# נציין כי לטענת כלי התקשורת מארץ המגף, להאנזי פליק סדרי עדיפויות אחרים והוא מעדיף בלם שמאלי לחלק האחורי שלו, דבר שבבלאוגרנה ייקחו בחשבון. כלומר מאמן הקטלונים כמעט מפריד כרגע בין התקדמות סופית בין קאנסלו לאינטר.

# העיתונאי פלוריאן פלטנברג מ’סקיי ספורט’ דיווח כי פנרבחצ’ה להוטה להחתים את כריסטופר אנקונקו, שחקנה של מילאן. למרות זאת, נראה כי הצרפתי נחוש להישאר במדי הרוסונרי כאשר כרגע אין שום הסכם או מו”מ רשמי בין נציגי הקיצוני לטורקים.

כריסטופר אנקונקו (IMAGO)

# בתקופה האחרונה באיטליה דיברו על חזרה אפשרית של ג’אקומו רספאדורי לארץ המגף, אלא שבאתלטיקו מדריד מצננים ושמים סימן שאלה על הנושא. המנהל הספורטיבי של הקולצ’ונרוס, מתאו אלמני, ציין לגבי החלוץ: “הוא שחקן חשוב מאוד באיטליה אז כמובן שמועדונים שם חושבים עליו, אבל אין עניין מעבר לכך. קשה לנו לשחרר שחקנים כרגע כי יהיה קשה למצוא מחליפים אמינים בינואר”.