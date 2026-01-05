יום שני, 05.01.2026 שעה 09:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

היעילות של לויזו, טוריאל ואיפה צריך להתחזק?

כמה טוב שיש את אשדוד: האזינו לפודקאסט הפועל ת"א על ה-0:1, החיסרון של הכוכב והקושי בלעדיו, ההבדלים בין בלומפילד למשחקי החוץ וההצעה על ארצ'ל

|
לויזוס לויזו (שחר גרוס)
לויזוס לויזו (שחר גרוס)

אחרי ההפסד המאכזב לבית"ר ירושלים במחזור הקודם, הפועל תל אביב חזרה לאצטדיון בלומפילד וזה אומר שהיא חזרה גם לנצח. לעיני בנו של הבעלים מויז ספרא שהגיע לישראל, החבורה של אליניב ברדה שמרה על המאזן הביתי המושלם שלה כשניצחה 1:0 את מ.ס. אשדוד, בפעם הרביעית העונה בכל המסגרות.

איציק כלפי ועמית לווינטל מסכמים בפודקאסט הפועל ת"א את הניצחון: המשחק שלא האיר פנים יותר מדי לקבוצה של אליניב ברדה, היעילות של לויזוס לויזו, החיסרון הגדול של סתיו טוריאל שבלעדיו קשה מאוד וההצעה על טל ארצ'ל מאוסטרליה.

ברדה: היינו צריכים לחפור את התוצאה

עוד על הפרק: הצהובים של שיקו ואנדריאן קרייב שיוכלו לשחק בדרבי מול מכבי ת”א בגביע המדינה, ההבדלים בין הבית לחוץ ואיפה הפועל צריכה להתחזק. האזנה נעימה.

