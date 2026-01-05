יום שני, 05.01.2026 שעה 09:14
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171062-102112הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

במכבי מרוצים: הפכנו את זה לקל, העיקר הניצחון

הצהובים כבר חושבים קדימה אחרי ה-64:89 על הפועל העמק והתמוגגו מתמיר בלאט: "היה נהדר". הקבוצה של עודד קטש נכנסת ללו"ז מאתגר במיוחד ביורוליג

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

מכבי תל אביב חזרה אתמול (ראשון) למסלול הניצחונות לאחר שהביסה 64:89 את הפועל העמק של שרון אברהמי במסגרת המחזור ה-12 של ליגת העל. הצהובים הגיעו למפגש לאחר התבוסה מול באיירן מינכן ורגע לפני היציאה לשבוע משחקים כפול מול ברצלונה וריאל מדריד. "עשינו את המשחק קל", אמרו בסביבת הקבוצה על ערב שבו נכח במגרש ג'ייק כהן שפרש מכדורסל בקיץ האחרון וזכה אתמול להמון אהבה מהאוהדים כאשר גם סרטון שלו הוקרן על קוביית המסכים. 

המשחק אתמול היה ללא ספק הערב של תמיר בלאט שסיפק תצוגת תכלית התקפית של 21 נקודות, במועדון התמוגגו מהרכז ואמרו עליו כי "היה נהדר". מעבר למסירות ולעזרה בריבאונד, הרכז קלע מחצי מרחק, מעבר לקשת ומצא את חבריו כאשר הוא סיים את המשחק עם מדד הפלוס מינוס הגבוה ביותר אצל הצהובים. "משחק טוב שלנו, אבל העיקר הניצחון", הוסיפו אצל הצהובים, חניכיו של עודד קטש הביסו את יריבתם בקרב על הלוחות בערב שבו הם חסרו בסופו של דבר את גבריאל 'איפה' לונדברג.

הצהובים הודו כי תחילת המשחק הייתה קשה, והחמיאו ליריבתם שעושה עד כה עונה טובה מאוד: "לא נמצאת סתם במקום שבו היא נמצאת". עודד קטש כזכור חסר עד כה גם את ג'ף דאוטין ג'וניור שנפצע בכף רגלו ואת זאק הנקינס שנפצע ברגלו במשחק מול עירוני נס ציונה והסגל שעד לפני כשבועיים נראה כעמוק יותר לאחר הצטרפותם של לונדברג והנקינס הפך פתאום משישי האחרון לדליל יותר ואתמול הצהובים שיחקו עם ארבעה זרים. לצד הבעיות שהיו יכולות לעלות מהסיטואציה בסופו של דבר למעט ג'ון דיברתולומאו ששיחק 30 דקות (כזכור לא הצטרף לנסיעה במינכן) חלוקת הדקות הייתה טובה מאוד. 

חזרה לנצח: מכבי ת"א עם 64:89 על העמק

במועדון היו מרוצים מכך שהצליחו לברוח ולהפוך את המשחק לקל וכעת מישירים מבט לשבוע משחקים כפול שמהווה המשך ישיר לתחילתה של תקופה מאתגרת במיוחד, שכן מעבר למפגש נגד הפועל ירושלים ביום ראשון הקרוב, ששת משחקיה הקרובים של מכבי תל אביב ביורוליג הינם מול יריבות מהעשירייה הראשונה - ברצלונה וריאל מדריד (שלישי וחמישי), לאחר מכן עודד קטש וחניכיו יארחו את ז'לגיריס קובנה ואז יצאו לשבוע משחקים כפול נוסף, תחילה יתארחו אצל אולימפיאקוס ולאחר מכן יארחו את פנאתינייקוס, כאשר לאחר צמד היווניות יגיע לו משחק חוץ בוולנסיה.

הצהובים מדברים על הצורך בלשמור על רמת הריכוז והרעב כאשר החמיאו לכלל השחקנים על היכולת במשחק שהגיע 48 שעות לאחר משחק מאוד לא טוב שלהם ו-48 שעות לפני המשחק מול ברצלונה של צ'אבי פסקואל. 

