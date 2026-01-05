יום שני, 05.01.2026 שעה 07:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"העונה קורה משהו אחר, לא מאבדים את הראש"

בית"ר רשמה ניצחון 5 ברצף עם 1:2 על ק"ש למרות שלא הבריקה ובמועדון מודים: "נלחצנו אחרי שספגנו, אבל מה שחשוב זה שניצחנו". וגם: מצבו של סילבה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים בסיום המשחק (חגי מיכאלי)

בית״ר ירושלים מנצחת עוד משחק - חמישי ברציפות בכל המסגרות - ומאותת להפועל באר שבע שהיא לא מוותרת על מאבק האליפות. ה-1:2 על עירוני קריית שמונה לא היה מבריק במיוחד, אבל בסופו של דבר גם ככה צריך לדעת לנצח.

"משחקים מהסוג הזה חשובים עבורנו, הובלנו ונלחצנו קצת אחרי השער שספגנו, אבל בסוף מה שחשוב זה שניצחנו”, אמרו בבית”ר, “שילמנו בשער שספגנו בגלל טעות, אבל מה שמאפיין אותנו העונה זה שאנחנו לא מאבדים את הראש בשום רגע במשחק. העונה התבגרנו ובמשחקים כאלה בעונה שעברה בסיבוב השני איבדנו נקודות, העונה קורה משהו אחר".

ההחלטה לפתוח עם שוער המשנה, יהונתן עוזר, התקבלה כבר בבוקר המשחק למרות שמיגל סילבה עוד חשב לעלות לשחק עם זריקות. עוזר הציג ביטחון בין הקורות ובבית״ר פרגנו לו על ההופעה שלו במשחק עם לא מעט לחץ כשהקבוצה שיחקה אחרי שבאר שבע ניצחה יום קודם לכן את בני סכנין. 

עוד ניצחון לבית"ר (חגי מיכאלי)עוד ניצחון לבית"ר (חגי מיכאלי)

התופעה סביב התמיכה של אוהדי בית״ר שברה שיא אתמול עם 9,500 אוהדי בית״ר באצטדיון בנתניה במשחק חוץ. ״זה לא מובן מאליו, אנחנו מעריכים את זה מאוד, האוהדים גורמים לנו להרגיש בבית גם במשחקי חוץ", אומרים בבית וגן. 

פודקאסט בית״ר ירושלים
יצחקי: ״ניצחון מאוד חשוב עבורנו״

המשחק הבא מול מכבי בני ריינה באצטדיון טדי וההערכה נכון להיום היא שמיגל סילבה יהיה כשיר. בתוך כך, בבית״ר ממשיכים לפעול להחתמת שחקן התקפה עם פתיחת חלון העברות של ינואר.

