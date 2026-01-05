"העונה קורה משהו אחר, לא מאבדים את הראש"

בית״ר ירושלים מנצחת עוד משחק - חמישי ברציפות בכל המסגרות - ומאותת להפועל באר שבע שהיא לא מוותרת על מאבק האליפות. ה-1:2 על עירוני קריית שמונה לא היה מבריק במיוחד, אבל בסופו של דבר גם ככה צריך לדעת לנצח.

"משחקים מהסוג הזה חשובים עבורנו, הובלנו ונלחצנו קצת אחרי השער שספגנו, אבל בסוף מה שחשוב זה שניצחנו”, אמרו בבית”ר, “שילמנו בשער שספגנו בגלל טעות, אבל מה שמאפיין אותנו העונה זה שאנחנו לא מאבדים את הראש בשום רגע במשחק. העונה התבגרנו ובמשחקים כאלה בעונה שעברה בסיבוב השני איבדנו נקודות, העונה קורה משהו אחר".

ההחלטה לפתוח עם שוער המשנה, יהונתן עוזר, התקבלה כבר בבוקר המשחק למרות שמיגל סילבה עוד חשב לעלות לשחק עם זריקות. עוזר הציג ביטחון בין הקורות ובבית״ר פרגנו לו על ההופעה שלו במשחק עם לא מעט לחץ כשהקבוצה שיחקה אחרי שבאר שבע ניצחה יום קודם לכן את בני סכנין.

עוד ניצחון לבית"ר (חגי מיכאלי)

התופעה סביב התמיכה של אוהדי בית״ר שברה שיא אתמול עם 9,500 אוהדי בית״ר באצטדיון בנתניה במשחק חוץ. ״זה לא מובן מאליו, אנחנו מעריכים את זה מאוד, האוהדים גורמים לנו להרגיש בבית גם במשחקי חוץ", אומרים בבית וגן.