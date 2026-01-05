סל ניצחון לבוקר מול הת'אנדר, 36 לדונצ'יץ'

משחקי הלילה (בין ראשון לשני) ב-NBA סיפקו דרמה גדולה עם סל ניצחון של דווין בוקר דרמטי מול אוקלהומה סיטי. בנוסף, לוס אנג’לס לייקרס גברה על ממפיס, מינסוטה התפוצצה על וושינגטון, יאניס אנטטוקומפו חגג מול סקרמנטו, אורלנדו גברה על אינדיאנה ומיאמי חגגה על ניו אורלינס.

פיניקס - אוקלהומה סיטי 105:108

דווין בוקר היה האיש של המשחק כשקלע שלשה מכריעה 0.7 שניות לסיום והעניק לסאנס ניצחון דרמטי על האלופה. ג’ורדן גודווין הוביל את פיניקס עם 26 נקודות וערב שיא של שמונה שלשות, בעוד בוקר סיים עם 24 נקודות ושבר בצורת עונתית מחוץ לקשת דווקא במאני טיים, עם זריקה קשה מעל אלכס קארוסו.

אוקלהומה סיטי, שסיימה רצף של ארבעה ניצחונות, קיבלה 25 נקודות משיי גילג’ס-אלכסנדר ו-23 מג’יילן וויליאמס, שכפה שוויון 105:105 כשנותרו 8.2 שניות, אך השלשה של בוקר הכריעה. הסאנס מחקו פיגור של 18 נקודות ברבע השני וניצחו למרות שאיבדו יתרון ארבע נקודות בדקות הסיום.

לוס אנג’לס לייקרס – ממפיס 114:120

האם המשבר של הקבוצה מעיר המלאכים הסתיים? אחרי שלושה הפסדים רצופים, הלייקרס כבר עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים, כולל שני ניצחונות ברצף על הגריזליז.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

לוקה דונצ’יץ’ כיכב עם 36 נקודות, תשעה ריבאונדים ושמונה אסיסטטים, לברון ג’יימס (10 אסיסטים ושבעה ריבאונדים) וג’ייק לראביה הוסיפו 26 כל אחד ודיאנדרה אייטון 15. ממפיס קיבלה 23 נקודות מג’יילן וולס, סדריק קווארד הוסיף 16 וג’ארן ג’קסון 14.

וושינגטון – מינסוטה 141:115

אנתוני אדוארדס סיפק עוד ערב התקפי אדיר עם 35 נקודות, ג’וליוס רנדל הוסיף 22, והטימברוולבס השלימו סוויפ עונתי על הוויזארדס עם ניצחון מוחץ בחוץ. רודי גובר תרם 18 נקודות ו-14 ריבאונדים לדאבל-דאבל ה-15 שלו העונה, ומינסוטה שלטה לחלוטין בצבע עם 48:76 בנקודות.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)

אדוארדס קלע 16 נקודות כבר ברבע הראשון ו-18 נוספות ברבע השלישי, כשהפער תפח עד ליתרון שיא של 37. הוויזארדס שקיבלו 20 נקודות מסי.ג’יי מקולום, לא הצליחו להתקרב לפחות מ-13 נקודות במחצית השנייה וספגו 140 נקודות ומעלה בפעם הרביעית העונה.

סקרמנטו – מילווקי 115:98

הבאקס נכנסים לקצב בתקופה האחרונה וזה היה הניצחון השני שלהם ברציפות והרביעי בחמשת המשחקים האחרונים. יאניס אנטטוקומפו רשם משחק שלישי רצוף עם 30 נקודות לפחות והפעם היו לו 37 עם 13 מ-17 מהשדה ו-11 מ-13 מקו העונשין, לצד 11 ריבאונדים. קווין פורטר ג’וניור הוסיף 25 נקודות ו-10 אסיסטים.

סקרמנטו שחטפה 34:18 ברבע השני, קיבלה 21 נקודות מראסל ווסטברוק ו-20 מזאק לוין, אבל הם לא קיבלו יותר מדי עזרה. דניס שרודר קלע 13 נקודות, קיגאן מארי 12 ודמאר דרוזן 11.

אורלנדו – אינדיאנה 127:135

המג’יק העלימו את הפייסרס ברבע השני עם 22:41 מוחץ, שחיפה על רבע ראשון טוב של אינדיאנה (28:36). דזמונד ביין כיכב עם 31 נקודות ב-37 דקות, פאולו באנקרו הוסיף 28 עם 12 ריבאונדים, אנתוני בלאק רשם דאבל-דאבל משלו עם 27 נקודות ו-10 אסיסטים, ו-וונדל קרטר ג’וניור קלע 18 נקודות.

דזמונד ביין (רויטרס)

פסקל סיאקם סיים עם 34 נקודות והוביל את רשימת הקלעים של אינדיאנה, שירדה למאזן 30:6. ארון נסמית’ (25 נקודות) ואנדרו נמהארד (20) ניסו לסייע לו ללא הצלחה.

מיאמי – ניו אורלינס 106:125

נורמן פאוול התפוצץ עם ערב שיא בקריירה - 34 נקודות ותשע שלשות - והוביל את ההיט לניצחון ביתי נוח ולהארכת רצף ההפסדים של הפליקנס לשבעה. מיאמי פתחה מבערים ברבע השלישי עם ריצת 2:21, שכללה שלוש שלשות של פאוול, וברחה ליתרון דו-ספרתי שלא הוטל בספק.

ניקולה יוביץ’ קלע 19 נקודות, קלל וור הוסיף 16 ו-12 ריבאונדים, ומיאמי שלטה במתפרצות עם יתרון 11:31 ונעזרה בשיא עונתי של 19 חטיפות. בצד השני, טריי מרפי חזר וקלע 27 נקודות, אך זאיון וויליאמסון נעצר על אפס נקודות במחצית השנייה, והפליקנס סיימו ערב קשה עם שיא עונתי של 24 איבודים.