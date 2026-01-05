שתי נקודות לדני וולף בניצחון ברוקלין על דנבר

ברוקלין נטס ודני וולף עצרו רצף של שלושה הפסדים עם ניצחון מרשים 115:127 על דנבר נאגטס נטולת ניקולה יוקיץ’ הפצוע. הסנטר היהודי עלה מהספסל ל-17 דקות שבהן קלע שתי נקודות ב-1 מ-2 מהשדה עם שלושה ריבאונדים, אסיסט וחטיפה.

זה היה משחק מיוחד עבור מייקל פורטר ג’וניור, שפגש לראשונה את קבוצתו לשעבר והוביל את המארחת לערב גדול. הוא סיים עם 27 נקודות, 11 ריבאונדים וחמישה אסיסטים, והיה הדמות המרכזית בניצחון של הנטס על הקבוצה שבה שיחק שש עונות ואיתה זכה באליפות ב-2023.

בדנבר קיבלו בחזרה שני שחקנים חשובים אחרי פציעות ממושכות - ארון גורדון וכריסטיאן בראון - וגם ערב ענק מג’מאל מארי, אך זה לא הספיק. הנאגטס ירדו למאזן 2:1 מאז הפציעה של יוקיץ’, שצפוי להחמיץ ככל הנראה כחודש בעקבות קרע קטן בברך שמאל.

המחצית הראשונה הייתה שקולה יחסית, ופורטר קלע תשע נקודות ברבע השני. סל של מארי 0.2 שניות לסיום המחצית קבע 52:59 לברוקלין, אלא שהרבע השלישי שינה את התמונה: הנטס התפוצצו עם 41 נקודות, כולל 7 מ-9 לשלוש, וברחו ל-84:100 לקראת הרבע האחרון.

ג'מאל מארי מול דני וולף (רויטרס)

דנבר ניסתה לחזור וטים הארדוויי ג’וניור פתח את הרבע הרביעי עם שתי שלשות שצימקו ל-10, אך קאם תומאס סגר את הסיפור עם שבע הנקודות האחרונות בריצת 0:12 שקבעה יתרון 90:112 וסגרה למעשה את המשחק.

מארי היה נקודת האור של האורחת עם 27 נקודות, שיא קריירה של 16 אסיסטים ושישה ריבאונדים, הרדוויי הוסיף 26 נקודות ופייטון ווטסון 23. גורדון תרם 20 נקודות מהספסל לאחר שהחמיץ 19 משחקים בגלל קרע קטן בשריר הירך האחורי, ובראון חזר לחמישייה וסיים עם שלוש נקודות אחרי היעדרות של 23 משחקים בשל נקע בקרסול.

אצל ברוקלין, נואה קלאוני קלע 22 נקודות, קאם תומאס ודיירון שארפ קלעו 17 כל אחד, כששארפ פתח בעמדת הסנטר בהיעדרו של ניק קלקסטון מסיבות אישיות.