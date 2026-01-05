במכבי נתניה מודאגים מפציעתו של מתאוס דאבו

במכבי נתניה מנסים לאחות את השברים מההפסד הכואב ביום שבת לעירוני טבריה, כאשר המאמן יוסי אבוקסיס בחר שלא לדבר עם שחקניו באימון השחרור אתמול (ראשון) בבוקר.

אלא שלצד ההפסד הכואב, הדאגה העיקרית מגיעה ממתאוס דאבו. במועדון חוששים מהיעדרות ארוכה יותר, כאשר בתקופה האחרונה נעשה ניסיון להוריד ממנו עומס באימונים, כדי לשמור אותו בקו הבריאות למשחקים, אך במשחק מול טבריה, ההרגשה הייתה שהוא כבר הגיע לכאבים עזים שהקשו עליו ממש לשחק.

היום צפוי החלוץ הברזילאי לערוך צילום על מנת להעריך את הפציעה ממנה הוא סובל בשרירי הבטן, כאשר למרות ההערכה הראשונית שלא מדובר במשהו חמור מדי, הכאבים שלו מדאיגים את אנשי המועדון. כל זאת כשגם עוז בילו ייעדר מהמשחק מול הפועל ירושלים עקב פציעה.

המשחקים האחרונים חידדו אצל נתניה את ההבנה שהקבוצה זקוקה להתחזק לפחות בשלושה שחקנים, אך כרגע בצוות המקצועי מחכים לאישור מהבעלים. הרצון הוא לצרף לפחות בלם אחד ועוד שחקן התקפה נוסף. "ראינו שההיעדרויות של בילו ודאבו משאירות אותנו חשופים. אנחנו חייבים עומק", אמרו בנתניה.

בנוגע לסוגיית השוער, המאמן יוסי אבוקסיס עדיין מאמין בעומר ניראון ובשלב זה, צירוף שוער לא על הפרק. בקבוצה בטוחים כי מדובר בתקופה לא טובה וכי אם יחזור ליכולת אשר הציג בחלקים גדולים בנתניה, אין סיבה לצרף שוער אחר.