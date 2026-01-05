יום שני, 05.01.2026 שעה 07:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

עסקת פרננדו אורטגה לקריית שמונה על סף פיצוץ

עקב מחלוקת בין מועדוני האם, סיכויים נמוכים שהבוליביאני יגיע. מחמאות לשאהין ולאוגריסה אחרי בית"ר: "אוי ואבוי אם נאבד אותו". אלמוג על הכוונת

|
שי ברדה (חג'אג' רחאל)
שי ברדה (חג'אג' רחאל)

למרות ההפסד הכואב למכבי בני ריינה, עירוני ק"ש הראתה אמש שהיא לא מורידה את הראש ולמרות הנחיתות המקצועית מול בית"ר ירושלים, הצליחה לתת פייט לחבורה של ברק יצחקי אך בסיום נוצחה 2:1.

החבורה של שי ברדה הצליחה לתסכל במחצית הראשונה את האורחת, אך ספגה מפנדל שביצע הבלם נמניה ליוביסבלייביץ', כאשר בקרייה היו מאוכזבים מהשריקה. מי שזכה למחמאות היה בילאל שאהין, שהצליח לתסכל לא פעם את עומר אצילי וקיבל פרגונים גם משחקן היריבה.

גם אדריאן אוגריסה הוכיח שוב שהוא אחד החלוצים הטובים בליגה, כשהצליח לכבוש וליצור לא מעט בעיות להגנת בית"ר ירושלים, כאשר בקבוצה מבינים שלאחר עזיבת סאקו באנגורה והמצב בתחתית, החלוץ חייב להישאר לפחות עד תום העונה. "אוי ואבוי אם נאבד אותו", אמרו.

אדריאן אוגריסה ממהר לקו האמצע (חגי מיכאלי)אדריאן אוגריסה ממהר לקו האמצע (חגי מיכאלי)

"דווקא במץ' אפים מול הגדולות אנחנו מציגים משחקים טובים, זה מעודד להמשך. אבל מצד שני, אנחנו צריכים נקודות ולא מחמאות. אנחנו חייבים להתחיל להביא נקודות בסיבוב השני", אמרו במועדון.

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של שחקן הרכש פרננדו נאווה אורטגה. ל-ONE נודע כי העסקה לצירופו נמצאת על סף פיצוץ, לאור מחלוקות בין מועדוני האם שלו. במועדון מקווים כי עדיין ניתן יהיה להחיות אותה, אך כרגע הסיכויים נמוכים.

מנגד, כפי שפורסם ב-ONE, בקרייה הולכים בכל הכוח על אילון אלמוג. במועדון אופטימיים כי אם יעזוב את הפועל ב"ש, השחקן ירצה להגיע, אך גם מודעים לעובדה כי גם הפועל פ"ת והפועל ירושלים עוקבות בעניינו. 

