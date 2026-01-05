עסקת פרננדו אורטגה לקריית שמונה על סף פיצוץ

למרות ההפסד הכואב למכבי בני ריינה, עירוני ק"ש הראתה אמש שהיא לא מורידה את הראש ולמרות הנחיתות המקצועית מול בית"ר ירושלים, הצליחה לתת פייט לחבורה של ברק יצחקי אך בסיום נוצחה 2:1.

החבורה של שי ברדה הצליחה לתסכל במחצית הראשונה את האורחת, אך ספגה מפנדל שביצע הבלם נמניה ליוביסבלייביץ', כאשר בקרייה היו מאוכזבים מהשריקה. מי שזכה למחמאות היה בילאל שאהין, שהצליח לתסכל לא פעם את עומר אצילי וקיבל פרגונים גם משחקן היריבה.

גם אדריאן אוגריסה הוכיח שוב שהוא אחד החלוצים הטובים בליגה, כשהצליח לכבוש וליצור לא מעט בעיות להגנת בית"ר ירושלים, כאשר בקבוצה מבינים שלאחר עזיבת סאקו באנגורה והמצב בתחתית, החלוץ חייב להישאר לפחות עד תום העונה. "אוי ואבוי אם נאבד אותו", אמרו.

אדריאן אוגריסה ממהר לקו האמצע (חגי מיכאלי)

"דווקא במץ' אפים מול הגדולות אנחנו מציגים משחקים טובים, זה מעודד להמשך. אבל מצד שני, אנחנו צריכים נקודות ולא מחמאות. אנחנו חייבים להתחיל להביא נקודות בסיבוב השני", אמרו במועדון.

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של שחקן הרכש פרננדו נאווה אורטגה. ל-ONE נודע כי העסקה לצירופו נמצאת על סף פיצוץ, לאור מחלוקות בין מועדוני האם שלו. במועדון מקווים כי עדיין ניתן יהיה להחיות אותה, אך כרגע הסיכויים נמוכים.

מנגד, כפי שפורסם ב-ONE, בקרייה הולכים בכל הכוח על אילון אלמוג. במועדון אופטימיים כי אם יעזוב את הפועל ב"ש, השחקן ירצה להגיע, אך גם מודעים לעובדה כי גם הפועל פ"ת והפועל ירושלים עוקבות בעניינו.