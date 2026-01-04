"לא בטוח שווקר ולונדברג ישחקו השבוע ביורוליג"

המחזור ה-12 בליגת ווינר סל סיפק לנו הערב (ראשון) מפגש צמרת שבו מכבי תל אביב עלתה לפסגה לאחר שניצחה 64:89 את הפועל העמק. לאחר ההתמודדות עודד קטש התייחס למצבם של לוני ווקר, גבריאל לונדברג וג’ף דאוטין ג’וניור שבספק למשחקים נגד ברצלונה וריאל מדריד ביורוליג, המאמן דיבר גם על סאגת טייריס ג’ונס.

לגבי הניצחון עודד קטש אמר: “לא התחלנו את המשחק באופן חד משמעי, הפועל העמק קבוצה טובה ואקטיבית. לא פתחנו טוב והם הפריעו לנו, ברגע שפעלנו פשוט ותמיר בלאט נכנס טוב הצלחנו. חששתי היום, היה עומס על הגארדים, אבל עשינו את זה והשתמשנו בחוזקות שלנו על מנת לנצח.

קטש:״זה משחק שיכולנו לחשוש ממנו״

מאמן הצהובים דיבר על מצבם של השחקנים שבספק לצמד משחקי היורוליג בספרד: “לא יודע מה מצבו של לונדברג, יש לו שפעת קשה ואני מקווה שהוא יוכל לטוס מחר, אין לנו יותר מדי מה לעשות עם זה. ג’ף דאוטין ג’וניור אמור להיות כשיר, אבל הוא לא קיבל את אישור הרופא, כי הוא לא ערך אימון. לוני ווקר ולונדברג לא בטוח יוכלו לשחק”.

עודד קטש (IMAGO)

לקראת ברצלונה וריאל מדריד: “שתיהן בכושר טוב, רק היום הן נפגשו וברצלונה ניצחה, זה אתגר לא פשוט בכלל בעיקר הגנתית, אלה קבוצות שמבצעות ברמה הכי גבוהה שיש”.

הוא נשאל על סוגיית טייריק ג’ונס והוא שיתף: “הוא שחקן מצוין אבל אני לא יודע להגיד אם הוא יהיה שחקן מכבי תל אביב”.

וכשנשאל האם מחפשים עוד שחקן רכש בעמדה אחרת הוא ענה: “לא יודע”.

תמיר בלאט שנבחר לאיש המשחק אמר: “מרגיש מעולה, אני שמח שניצחנו, חשוב לשמור על הבית ולהתכונן למשחק הבא”.

תמיר בלאט (רועי כפיר)

לגבי הסיטואציה שנוצרה בעקבות החסרונות של הגארדים הוא שיתף: “אני צריך לקחת את ההזדמנויות שלי, שמח שהבאתי את עצמי היום ושניצחנו זה הכי חשוב”.

על ההפסד לבאיירן מינכן ביורוליג: “לא כיף להפסיד, הכי קשה זה שצריך להתרומם עם כל הפציעות שיש לנו”.

הוא דיבר על חסרונו של לוני ווקר: “לוני חסר לנו, הוא חשוב ונותן לנו הרבה, כולם צריכים לתת יותר מעצמם על מנת שנתגבר על החיסרון שלו”.

תמיר בלאט וג'ף דאוטין ג'וניור (רדאד ג'בארה)

לגבי המצב של הקבוצה בטבלת היורוליג הרכז אמר: “כל משחק חשוב ביורוליג, צריך לנצח כמה שיותר בשביל להישאר במירוץ, אנחנו מתמקדים כרגע ביום שלישי”.