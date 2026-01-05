אמיר - מהיציע בקריית אליעזר להגנת מכבי חיפה

מגיל צעיר הוא אוהד שרוף של מכבי חיפה ובמקביל שיחק בבית הספר לכדורגל של המועדון. מגיל שבע ישב ביציע ג’ בעונתו האחרונה של אצטדיון קריית אליעזר המיתולוגי. משפחתו מחזיקה ארבעה מנויים ביציע המשפחות כולל זה של אותו אוהד, אלעד אמיר, שיציין הערב (שני, 20:30) הופעה נוספת בהרכב הבוגרים בדרבי החיפאי מול הפועל חיפה.

הוריו של אמיר מלווים את מכבי חיפה מאז 1984, במשחקי בית וחוץ. נשיא המועדון, יעקב שחר, שמע זאת אתמול וכשאמיר האריך את חוזהו בשלוש שנים נוספות בירוקים, חייך. במשחק הליגה האחרון מול מ.ס. אשדוד, בדקות הפתיחה, איבד אמיר כדור קריטי שעלול היה להסתיים בשער חובה ולסבך את הקבוצה.

הראשון שהגיע לתמוך בבלם הצעיר היה חברו למרכז ההגנה, ליסב עיסאת, גם הוא תוצר מחלקת הנוער. במכבי חיפה מעידים כי אמיר ידע לאסוף את עצמו במהירות. ממקום שבו שחקן צעיר עלול לאבד ביטחון, האישיות שלו אפשרה לו להתרומם מחדש. ההמשך ידוע: משחק טוב, אחראי ויציב. אתמול, "הילד" שהוקפץ שוב לבוגרים לפני משחק הגביע מול אח"י נצרת, חתם על חוזה חדש עד 2030.

אלעד אמיר ביציע כאוהד (פרטי)

מי שפיתח את אלעד אמיר במחלקת הנוער והיה זה שאפשר לו כבר בעונה שעברה לרשום דקות משחק ראשונות בליגת העל, הוא מאמן קבוצת הנוער איתי מרדכי, שהחליף בשלושת המחזורים האחרונים אשתקד את ברק בכר. אמיר שיחק בניצחון מול מכבי נתניה משחק לפרוטוקול בלבד ואף כבש שער בניצחון 2:3 במחזור האחרון.

איתי מרדכי אמר עליו: “מדובר לפני הכול באדם נעים הליכות, שקט, רגוע וקר רוח, שבא לידי ביטוי בצורת המשחק שלו. אוהב את הכדור, יודע לנהל את המשחק מאחור ומתחיל הרבה מהלכים התקפיים. בלם יוזם, מהיר מאוד, והכי חשוב אינטליגנט במשחק. ממוקם טוב, צופה את מהלכי היריב. חייב להתחזק ולהעלות עוד את מסת השריר, מה עוד שהוא אחד שנותן גולים. ככה מול נתניה שנה שעברה, וככה השנה מול אוסטריה וינה כשהקפיץ מעל הבלם שלהם ובעט מהאוויר לחיבור".

אלעד אמיר, הוריו ויעקב שחר במעמד החתימה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

במחלקת הנוער מוסיפים ומספרים כי אמיר הוא "עוף שונה" בנוף הכדורגל: "אלעד מסוג השחקנים שיש להם את כל הזמן שבעולם. אדיש כזה. הוא לא אחד שממהר לענות לשיחות או להודעות בטלפון. מדובר בבחור קר רוח גם בחיים וגם על המגרש. הוא תמיד חוזר אחרי שעה-שעתיים לשיחות".

בקבוצה הבוגרת הבינו שמדובר בשחקן עם פוטנציאל משמעותי. לא לחינם ליאור רפאלוב היה זה שהאריך את חוזהו של הבלם, וברק בכר מעניק לו את המושכות במקומו של שון גולדברג: "שחקן חכם, שקט ורגוע. יש לו מהירות טובה, שחקן טכני. עושה תהליך התקדמות יפה מאוד בשנתיים האחרונות דרך קבוצת הנוער, ויכול להתפתח להיות שחקן מעולה בעתיד", אמרו בקבוצה.

איתי מרדכי. "אלעד בלם יוזם, מהיר מאוד" (שחר גרוס)

גם פרשן הכדורגל איציק אהרונוביץ מפרגן: "לאלעד אמיר יש גובה לא רע לבלם, 1.82 מטרים, הבנת משחק טובה, ומי שצופה בו מבין שיש כאן בלם לשנים רבות. נכון שהוא חסר ניסיון, אבל זה חלק מהמשחק אצל כל שחקן צעיר. אלעד אחראי, ממפה את המצב במגרש, קורא מהלכים מצוין ומנצל את הבנת המשחק כדי לעצור חלוצי יריב. שקט עם הכדור, בדרך כלל מדויק במסירות, משחק אווירי אבסולוטי והוא רק בן 20. אם במכבי חיפה יאמינו בו ויצמידו לו מאמן מנטלי, הוא יכול להיות בלם העתיד של המועדון. יש לו תכונות בולטות: קריאה והבנת משחק, משחק שקט עם הכדור. חייב לשפר פיזיות. עמדת מוצא נכונה שעוזרת לו מול חלוצים מהירים. קצת יותר ביטחון ואמונה בעצמו והשמיים הם הגבול".

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

לצד המחמאות, אהרונוביץ גם מסמן נקודת שיפור: "אלעד חייב לדבר, לכוון ולהיות דומיננטי. בלם צריך תכונות של מנהיג. הקו השקט מדי שלו עלול להזיק לו. גם בנוער הוא שקט ולא מדבר וזה פרמטר שחייב שיפור, ומהר".

אלעד אמיר עם הוריו (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בכר: "הדרבי הקודם כבר היסטוריה"

הערב, בדרבי מול הפועל חיפה, אלעד אמיר יפתח במרכז ההגנה לצד ליסב עיסאת. מולם יתייצבו החלוצים ג’בון איסט ורותם חטואל. במכבי חיפה מחפשים המשכיות, וגם אמיר עצמו מחפש אותה ויידרש לעמוד בפני מבחן לא פשוט. חובת ההוכחה עליו.