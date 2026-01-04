בית"ר שוב צימקה את הפער מב"ש ל-2 נקודות

אמנם העונה עוד ארוכה, אך לפחות כרגע מאבק האליפות בליגת העל עדיין צמוד ומרתק אחרי שהערב (ראשון) בית”ר ירושלים השיגה 1:2 יקר על קריית שמונה וצימצמה שוב את הפער מהפועל באר שבע המוליכה ל-2 דקות בלבד אחרי 17 מחזורים מפתיחת העונה.

למעשה, כל הרביעייה הראשונה ניצחה – ב”ש עם 0:5 על בני סכנין, בית”ר כאמור, מכבי תל אביב עם 1:3 על הפועל ירושלים בטדי והפועל תל אביב גם חגגה הערב הודות ל-0:1 דרמטי בבלומפילד על מ.ס אשדוד. המשמעות, סטטוס קוו בצמרת הגבוהה של הליגה, כשהמחזור יינעל מחר עם הדרבי החיפאי.

צמרת ליגת העל

1 – הפועל ב”ש עם 41 נקודות (יחס שערים 16:43, 27+)

2 – בית”ר ירושלים עם 39 נקודות (19:40, 21+)

3 – מכבי ת”א עם 33 נקודות (19:36, 17+)

4 – הפועל ת”א עם 28 נקודות (20:30, 10+)

5 – מכבי חיפה עם 25 נקודות (16:31, 15+), משחק חסר