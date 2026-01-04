יום ראשון, 04.01.2026 שעה 23:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

בית"ר שוב צימקה את הפער מב"ש ל-2 נקודות

סטטוס קוו בצמרת ליגת העל: כל ארבע הראשונות השיגו ניצחונות במחזור הנוכחי, כשהערב הירושלמים שוב נצמדו למוליכה מהדרום. מכבי חיפה תישאר מאחור?

|
שועה, קאנגווה ואסאנטה (צלמי ONE)
שועה, קאנגווה ואסאנטה (צלמי ONE)

אמנם העונה עוד ארוכה, אך לפחות כרגע מאבק האליפות בליגת העל עדיין צמוד ומרתק אחרי שהערב (ראשון) בית”ר ירושלים השיגה 1:2 יקר על קריית שמונה וצימצמה שוב את הפער מהפועל באר שבע המוליכה ל-2 דקות בלבד אחרי 17 מחזורים מפתיחת העונה.

למעשה, כל הרביעייה הראשונה ניצחה – ב”ש עם 0:5 על בני סכנין, בית”ר כאמור, מכבי תל אביב עם 1:3 על הפועל ירושלים בטדי והפועל תל אביב גם חגגה הערב הודות ל-0:1 דרמטי בבלומפילד על מ.ס אשדוד. המשמעות, סטטוס קוו בצמרת הגבוהה של הליגה, כשהמחזור יינעל מחר עם הדרבי החיפאי.

צמרת ליגת העל

1 – הפועל ב”ש עם 41 נקודות (יחס שערים 16:43, 27+)

2 – בית”ר ירושלים עם 39 נקודות (19:40, 21+)

3 – מכבי ת”א עם 33 נקודות (19:36, 17+)

4 – הפועל ת”א עם 28 נקודות (20:30, 10+)

5 – מכבי חיפה עם 25 נקודות (16:31, 15+), משחק חסר

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */