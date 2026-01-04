אולימפיאקוס ופרטיזן סיכמו על בייאאוט על ג'ונס

האם מכבי ת”א בסופו של דבר לא תצליח להנחית את טייריק ג’ונס? נראה שאכן כך לפי הדיווחים באירופה, שם טוענים שפרטיזן בלגרד ואולימפיאקוס הגיעו לסיכום לגבי הבייאאוט על הגבוה האמריקאי, והוא צפוי לעשות את הדרך ליוונים של ברצוקאס.

בכך, נראה שטייריק ג’ונס לא יחזק את הסגל של עודד קטש, אלא הוא יחזק את הסגל של גאורגיס ברצוקאס במטרה לעזור ליוונים להתאושש מפתיחת העונה הגרועה שלהם. ג’ונס יסיים בצורה לא כל כך נעימה את הקדנציה שלו בפרטיזן, כאשר אפילו שמע קריאות בוז מהקהל במשחקים האחרונים.

עודד קטש כבר צירף אל הסגל שלו שני שחקנים באמצע העונה, כשהביא את איפה לונדברג מפרטיזן בלגרד גם כן ואז זאק הנקינס, ששיחק בעברו בהפועל ירושלים. נראה שהמאמן הישראלי יצטרך להסתפק בזה, מאחר שג’ונס בסופו של דבר קרוב יותר וצפוי להגיע לאולימפיאקוס.