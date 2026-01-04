סכנין הודיעה רשמית על סיכום עם מייקום דייויד

רגע אחרי ה-5:0 הכואב מול הפועל באר שבע בדוחא אתמול (שבת), רכש חדש לבני סכנין. מייקום דייויד סיכם את תנאיו בקבוצה והמועדון הודיע על כך באופן רשמי היום (ראשון). הקשר ההגנתי, שהיה ללא קבוצה, יצטרף לחבורה של שרון מימר.

הברזילאי שיחק לאחרונה בילימאי סמאיי הקזחית ומה-1.1 ללא קבוצה, כך שהוא יגיע לקבוצה מהמגזר בהעברה חופשית. מאמן הקבוצה, שרון מימר, אישר זאת בתוכנית “שיחת היום” של ONE, ולאחר כמה שעות בבני סכנין הודיעו רשמית שהוא חתם.

דייויד רשם בעונה האחרונה 21 הופעות בליגה הקזחית, כבש שער אחד והוסיף שלושה בישולים. הקשר עזב את ברזיל ב-2022 לדז’יוגאס טלסיאיי הליטאית, אצלה רשם 23 הופעות בהן רשם שני שערים. לקזחסטן הגיע ב-2024 ובשנתיים בילימי סמאיי רשם 56 הופעות בם כבש פעמיים והוסיף ארבעה בישולים.