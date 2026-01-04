יום ראשון, 04.01.2026 שעה 21:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

סכנין הודיעה רשמית על סיכום עם מייקום דייויד

רכש חדש למימר: הצפוניים הכריזו על הגעתו של הקשר הברזילאי, שיגיע במקומו של אוטנגה שלא התחבר. הגיע בהעברה חופשית אחרי שסיים חוזה בליגה הקזחית

|
שרון מימר (חג'אג' רחאל)
שרון מימר (חג'אג' רחאל)

רגע אחרי ה-5:0 הכואב מול הפועל באר שבע בדוחא אתמול (שבת), רכש חדש לבני סכנין. מייקום דייויד סיכם את תנאיו בקבוצה והמועדון הודיע על כך באופן רשמי היום (ראשון). הקשר ההגנתי, שהיה ללא קבוצה, יצטרף לחבורה של שרון מימר.

הברזילאי שיחק לאחרונה בילימאי סמאיי הקזחית ומה-1.1 ללא קבוצה, כך שהוא יגיע לקבוצה מהמגזר בהעברה חופשית. מאמן הקבוצה, שרון מימר, אישר זאת בתוכנית “שיחת היום” של ONE, ולאחר כמה שעות בבני סכנין הודיעו רשמית שהוא חתם.

דייויד רשם בעונה האחרונה 21 הופעות בליגה הקזחית, כבש שער אחד והוסיף שלושה בישולים. הקשר עזב את ברזיל ב-2022 לדז’יוגאס טלסיאיי הליטאית, אצלה רשם 23 הופעות בהן רשם שני שערים. לקזחסטן הגיע ב-2024 ובשנתיים בילימי סמאיי רשם 56 הופעות בם כבש פעמיים והוסיף ארבעה בישולים.

