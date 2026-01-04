צ'לסי קרובה למצוא מחליף: רוזניור טס ללונדון

אחרי הזעזוע של טד בוהלי שהחליט לפטר את אנצו מארסקה, צ’לסי הגיעה ללא מאמן קבוע למה שנחשב אולי לאצטדיון הקשה ביותר באנגליה. הבלוז סיימו ב-1:1 דרמטי נגד מנצ’סטר סיטי באיתיחאד, וזאת אחרי שהשוו בדקה ה-92 רגע לפני שהם היו אמורים לאבד נקודות. אחרי המשחק, נראה שהקבוצה קרובה גם למאמן חדש.

כבר מאז הפיטורים של מארסקה כלי התקשורת באירופה יישרו קו שהמועמד המוביל הוא ליאם רוסניור, מאמנה של שטרסבורג. אז נראה שהמועמדות שלו תהפוך בקרוב למינוי רשמי, כאשר ב’לאקיפ’ מדווחים שהמאמן טס כבר ללונדון על מנת לסגור את הפרטים האחרונים ולחתום.

רוסניור הוא מאמן צעיר בן 41 בלבד, כאשר הוא היה שחקן לא מרשים במיוחד, עם מספר הופעות בנבחרות הצעירות של אנגליה, אך בלי הופעה בבוגרת. הוא שיחק בין היתר בבריסטול סיטי ופולהאם, ואת רוב השנים שלו בילה בהאל סיטי ובברייטון.

כמאמן, הוא קיבל את המשרה הראשונה שלו אצל דרבי קאונטי באופן זמני, ואז מונה למאמן האל סיטי. מאז 2024 הוא מאמן את שטרסבורג, אותה הוביל לעונה לא רעה בכלל אשתקד כשהקבוצה הצנועה סיימה במקום השביעי והעפיל איתה לשלב הליגה של הקונפרנס ליג.