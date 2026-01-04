יום ראשון, 04.01.2026 שעה 22:40
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

צ'לסי קרובה למצוא מחליף: רוזניור טס ללונדון

ב'לאקיפ' מדווחים שמאמן שטרסבורג, שסומן כמועמד המוביל להחליף את אנצו מארסקה בסטמפורד ברידג', קרוב מתמיד להפוך את המועמדות למינוי באופן רשמי

|
ליאם רוסניור (IMAGO)
ליאם רוסניור (IMAGO)

אחרי הזעזוע של טד בוהלי שהחליט לפטר את אנצו מארסקה, צ’לסי הגיעה ללא מאמן קבוע למה שנחשב אולי לאצטדיון הקשה ביותר באנגליה. הבלוז סיימו ב-1:1 דרמטי נגד מנצ’סטר סיטי באיתיחאד, וזאת אחרי שהשוו בדקה ה-92 רגע לפני שהם היו אמורים לאבד נקודות. אחרי המשחק, נראה שהקבוצה קרובה גם למאמן חדש.

כבר מאז הפיטורים של מארסקה כלי התקשורת באירופה יישרו קו שהמועמד המוביל הוא ליאם רוסניור, מאמנה של שטרסבורג. אז נראה שהמועמדות שלו תהפוך בקרוב למינוי רשמי, כאשר ב’לאקיפ’ מדווחים שהמאמן טס כבר ללונדון על מנת לסגור את הפרטים האחרונים ולחתום.

רוסניור הוא מאמן צעיר בן 41 בלבד, כאשר הוא היה שחקן לא מרשים במיוחד, עם מספר הופעות בנבחרות הצעירות של אנגליה, אך בלי הופעה בבוגרת. הוא שיחק בין היתר בבריסטול סיטי ופולהאם, ואת רוב השנים שלו בילה בהאל סיטי ובברייטון.

כמאמן, הוא קיבל את המשרה הראשונה שלו אצל דרבי קאונטי באופן זמני, ואז מונה למאמן האל סיטי. מאז 2024 הוא מאמן את שטרסבורג, אותה הוביל לעונה לא רעה בכלל אשתקד כשהקבוצה הצנועה סיימה במקום השביעי והעפיל איתה לשלב הליגה של הקונפרנס ליג.

