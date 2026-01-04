כוכב נולד: הערב המושלם של גונסאלו גארסיה

ריאל מדריד עם ניצחון ענק של 1:5 על בטיס בברנבאו בליגה הספרדית פתחה את שנת 2026 עם ניצחון ביתי מרשים ונשארה קרובה לברצלונה המוליכה בטבלה. זו הייתה הופעה גדולה דווקא נגד יריבת צמרת, דווקא בלי הכוכב הפצוע קיליאן אמבפה ודווקא לפני רצף משחקים מאתגר כולל בסופר קופה.

הדבר המדהים הוא שחגיגת השערים הייתה של שלושה שחקנים ספרדים שגדלו במועדון והם “תוצרת בית”, כולל שלושער מושלם של גונסאלו גארסיה שחגג בערב לפנתיאון שהוא לא ישכח כל חייו בעמדת החלוץ. אפילו קיליאן אמבפה מחא כפיים על הגולים המדהימים שלו, שהולידו נתון מיוחד על הכוכב החדש שנולד במדריד.

אסי ממן, חמי אלמוג ואושרי דודאי סיכמו בפודקאסט ריאל מדריד את המשחק: ילד הפלא שפתח בחוד וחגג, הכישלון המערכתי עם אנדריק, היכולת של ויניסיוס ורודריגו שעשו שינוי, הדרך שעבר צ’אבי אלונסו כמאמן וההחלטה שהביאה את הקבוצה להתפוצצות על הדשא. וגם: מאבק האליפות, הפציעות החריגות בסגל, ההחלטה לגבי חלון ההעברות החורפי, והיציאה לסופר-קופה. האזינו.