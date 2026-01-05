"נגיחות, טילים ועקבים - גונסאלו חלוץ לפי הספר"

ההיעדרות של קיליאן אמבפה אינה חיסרון שגרתי. מדובר באובדן של מלך השערים של ריאל מדריד בפער גדול מאז הגעתו לפני שנה וחצי. ללא האדריכל של מרבית העוצמה ההתקפית שלה, צ'אבי אלונסו הפתיע את כולם כשהעדיף את גונסאלו גארסיה כדי למלא את מקומו של הצרפתי אמש (ראשון) ב-1:5 על בטיס.

ברוב הדיונים שלפני המשחק נחשב שילובו של גולר בהרכב הפותח כמעט למובן מאליו, כדי לנהל את ההתקפה לצד ג’וד בלינגהאם, עם ויניסיוס ורודריגו בחוד. אך נראה שמאמן ריאל מדריד איבד מעט מהאמון בטורקי, שנותר על הספסל, משום שבחר ללכת עם מספר 9 קלאסי, כשמשני צדדיו שני הברזילאים.

“חלוץ לפי הספר: נגיחות, טילים ועקבים. שלושה שערים מרהיבים מאשרים את המחויבות של צ'אבי אלונסו לשחקן מחלקת הנוער בהיעדרו של אמבפה”, פרגנו ב’מארקה’. “ההימור לא יכול היה להשתלם בצורה מרשימה יותר. גונסאלו שלף את ספר ההדרכה של החלוץ המרכזי הקלאסי והוביל את הקבוצה לנתיב הניצחון מול בטיס, שהחזיקה מעמד עד לשער השני שלו, יצירת אומנות של ממש”.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

“הנגיחה שפתחה את הסכר הייתה גם שער הליגה הראשון של גונסאלו, ולא פחות מאשר בברנבאו. אחרי הופעת הפריצה שלו בגביע העולם למועדונים, שם סיים כמלך השערים עם חמישה שערים ובישול וזכה בנעל הזהב, העונה לא הייתה פשוטה עבור בוגר מחלקת הנוער. הוא הרוויח את מקומו במועדון, למרות עניין מכמה קבוצות שביקשו לפחות לצרף אותו בהשאלה. החלוץ בן ה-21 בחר להישאר בריאל מדריד, אף שידע שדקות המשחק יהיו מוגבלות”, ציינו בספרד.

“הצל של אמבפה גדול על כל שחקן התקפה, במיוחד על מספר 9 קלאסי. היעדרותו של קיליאן פתחה את הדלת להרכב, וגונסאלו, כפי שכבר הראה בגביע העולם למועדונים, הוכיח שהוא ראוי לכך. הוא ניצל את ההזדמנות והוביל את קבוצתו לניצחון חשוב, כזה שהיה נחוץ במיוחד אחרי הניצחון של ברצלונה בדרבי. כעת מביטים קדימה לערב הסעודית, שם בריאל מדריד עדיין לא יודעים אם אמבפה יהיה כשיר, לפחות למשחק הראשון, ב-8 מול אתלטיקו”, סיכמו במדריד.