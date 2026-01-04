"הופעה חלומית של גארסיה, הוא דוגמא לצעירים"

ריאל מדריד השיגה הערב (ראשון) ניצחון חשוב מאוד מול ריאל בטיס במסגרת המחזור ה-18 של הליגה הספרדית, אחרי 1:5 גדול בתום 90 דקות עם חגיגה ספרדית של החלוץ הצעיר, גונסאלו גרסיה, שכבש שלושער והראה שיש תחליף ראוי לאמבפה במדריד.

לאחר המשחק דיבר מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו: “אנחנו מאוד שמחים להתחיל את השנה החדשה בצורה טובה עם הופעה מצוינת. שיחקנו בצורה מאוד איכותית, אני אוהב שאנחנו משחקים בצורה כל כך משכנעת בבית”. לקראת המפגש מול אתלטיקו אמר: “אנחנו מאוד נרגשים לקראת המפגש בסופר קופה, הדרבי צריך להיות מאוד מרגש ובתקווה שבסיומו נעפיל לגמר”.

אלונסו גם שיבח את חלוצו הצעיר: “אני מאוד שמח בשביל גונסאלו, זו הופעה חלומית בשבילו. הוא היה מאוד נרגש לשחק היום והוכיח זאת עם שלושער, הוא דוגמא לכל הילדים הצעירים”.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

על הבוס שספג ויני מהקהל: “הוא מאוד חשוב לנו ויהיה מאוד חשוב גם במשחק הבא. הוא היה מצוין היום, יצר מצבים והביא שינוי”. על מצבו של קמאבינגה: “לרוע המזל, הוא לא הצליח להשלים רצף משחקים בגלל פציעות, אבל בכל פעם שהוא משחק, הדינמיות, האנרגיה ויכולת הובלת הכדור שלו תמיד מועילים לנו”.

פדה ואלוורדה פרגן לחברו לקבוצה: “ברכות לגונסאלו, זה היה היום שלו. הוא עובד כל כך קשה ומגיע לו שהערב העבודה השתלמה. עכשיו זה הזמן לנוח, ננצל את ההפוגה ונגיע לסופר קופה הכי מוכנים שיש עם כל מה שיש לנו”.

גם ראול אסנסיו שיתף לאחר שהרשית וריגש: “חיכיתי לזה המון זמן, סוף סוף אני מבקיע שער. יש כאן ילד שחולה בלוקמיה שבא לצפות בנו, אני מקדיש לו את השער, הוא קמע המזל שלי ונזמין אותו עוד הרבה פעמים”.