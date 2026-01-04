יום ראשון, 04.01.2026 שעה 21:54
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2018מיורקה15
1834-1718ג'ירונה16
1725-2117ריאל סוסיאדד17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

"עוצר נשימה, מדהים": ספרד בטירוף מגארסיה

חלוץ ריאל נכנס בענק לנעלי אמבפה עם שלושער ב-1:5 של ריאל על בטיס, במדינה הריעו: "כל גול יותר מרהיב מהשני, חייב לשחק, שאלונסו לא יפחד". צפו

|
גונסאלו גארסיה חוגג (La Liga)
גונסאלו גארסיה חוגג (La Liga)

כוכב נולד בריאל מדריד. הוא כבר נולד בגביע העולם למועדונים, אבל התקשה מאז לבוא לידי ביטוי ופציעת קיליאן אמבפה סידרה לגונסאלו גארסיה הזדמנות להזכיר לכולם מאיזה חומר הוא עשוי. החלוץ הצעיר הבריק עם שלושער יוצא דופן ב-1:4 של ריאל מדריד על ריאל בטיס היום (ראשון), כשכל גול יותר יפה מהשני.

בספרד התענגו על גארסיה: “עוצר נשימה, זה שלושער חלומי, אין מילים על ביצועים כאלו. הצד הטכני, הצד הפיזי, הכל מהכל, כל גול מרהיב יותר מהקודם”. עיתונאי ב’אס’ אף הכריז: “צ’אבי אלונסו חייב להפסיק לפחד, הוא יכול לפתוח מידי פעם עם רודריגו בימין, אמבפה בשמאל וגארסיה חלוץ, מגיע לגארסיה קרדיט אחרי משחק כזה”.

ב’מארקה’ הוסיפו: “חריג מאוד, כי הוא שחקן חריג מאוד. חלוץ 9 אמיתי. הוא סיפק סיומת של שחקן קלאס, עוד סיומת של שחקן פיזי, עוד סיומת של שחקן מהיר, הכל מהכל מהכל על הדשא בבנרבאו. מסיבה בברנבאו וגונסאלו גארסיה ניצח על התזמורת, משחק שהוא יזכור למשך כל חייו”.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

עד כה העונה לגארסיה לא היה אפילו שער אחד, ובמשחק אחד הוא רשם שלושה. נזכיר שבגביע העולם למועדונים הוא סיים כמלך השערים של הטורניר עם ארבעה גולים, כשהוא ניצל פציעה של אמבפה, כמו שעשה גם נגד בטיס. גארסיה הוחלף בדקה ה-88 וזכה לתשואות אדירות מכל יושבי האצטדיון, שנעמדו על הרגליים והריעו לו.

