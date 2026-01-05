"סולומון דורש את הכדור", "הראה למה בחרו בו"

פיורנטינה פתחה את מסע ההישרדות שלה בליגה האיטלקית עם ניצחון 0:1 על קרמונזה, ניצחון שני בלבד שלה העונה, וכזה שהגיע בדיוק עם הבכורה של מנור סולומון, שנכנס כמחליף במחצית השנייה והשפיע באופן מיידי. בתקשורת האיטלקית סימנו את הישראלי כאחת הדמויות המרכזיות במשחק, גם אם לא פתח בהרכב, וציינו שוב ושוב את התרומה הישירה שלו לשער הניצחון במשחק בו הראה נוכחות וביטחון.

באתר ‘Viola News’ החמיאו לסולומון והעניקו לו ציון 6.5, תוך הדגשת האופי שבו נכנס למשחק: “בכורה מיידית. הוא דורש את הכדור עם אישיות, מחפש כל הזמן את המהלך הנכון, גם אם איבד את הכדור לא מעט פעמים, ובסופו של דבר הוא מוצא את הפעולה המדויקת שמובילה לשער”. באתר הדגישו את הנכונות של סולומון לקחת אחריות כבר מהופעתו הראשונה, גם במחיר של סיכון.

גם ב-’FirenzeViola’ שמו דגש על התרומה הישירה שלו לשער המכריע וכתבו: “סולומון נכנס בדקה ה-65, התחיל באגף ימין ועבר לשמאל לאחר כניסתו של פורטיני, אבל מעל הכל זו ההגבהה שלו שממנה הגיע שער הניצחון של מויזה קין”. גם שם קיבל ציון 6.5.

בבכורה: מנור החזיר את פיורנטינה לחיים

ב-’SpaceViola’ הדגישו את העיתוי שבו השפיע הישראלי: “מנור סולומון נכנס בדקה ה-66, ובדיוק כשהיה נדמה שכבר לא יגיע שער, הוא מספק את הקרוס שמעניק לפיורנטינה את היתרון”. גם כאן סולומון זכה לציון 6.5. ב-’fiorentinauno’ גם כן העניקו 6.5: “שיחק בשתי הכנפיים והציג הופעה טובה. המסירה שלו הובילה לשער המכריע”.

בפוטבול איטליה סיכמו את המשחק בכותרת “קן וסולומון להצלה”, וציינו כי השניים היו אלו שחילצו את פיורנטינה ממצב מסובך. באתר הוסיפו כי סולומון כבר בבכורה שלו הצליח להשפיע על המשחק, למרות שנכנס מהספסל, והכניס יצירתיות ותעוזה לחלק הקדמי. ב-firenzepost ציינו כי ראוי להדגיש שסולומון שיחק את הכדור בצורה מבריקה, עם מסירה משמאל לימין שחתכה את הגנת קרמונזה. גם כאן זכה מנור לציון 6.5.

מנור סולומון (IMAGO)

גם באתר ‘פירנצה פוסט’ התייחסו לאיכות הפעולה של הישראלי וכתבו כי “ראוי להדגיש שסולומון מסר את הכדור בצורה מבריקה, עם מסירה חדה משמאל לימין שחתכה את ההגנה של קרמונזה”.

מעבר לפרשנויות המקצועיות, גם הסוכן ג’יוקונדו מרטורלי התייחס להגעתו ולמצב המורכב של פיורנטינה בראיון לתוכנית “אקסטרה ויולה”: “הצעד הראשון של פראטיצ’י היה ההגעה של שחקן שהוא מכיר, סולומון, ואני מקווה שהאוהדים לא יושפעו משיקולים אידאולוגיים או פוליטיים ויכבדו אותו, כי הוא כאן כדי לעזור לקבוצה ולמועדון”. לדבריו, פיורנטינה זקוקה בדיוק לשחקנים מהסוג הזה: “שחקנים עם אומץ, כוח רצון ונחישות”.

מנור סולומון עובר (IMAGO)

ב-’ilnapolista’ נכתב: “פיורנטינה והאוהדים צריכים להודות לישראלי סולומון ולקין, השניים שספגו את מירב הביקורת. הישראלי, שעמד במרכז סערה פוליטית, נכנס כמחליף והשפיע מיד. הניצחון הגיע בזמן מנור שספג ביקורת קשה בעיר בהקשר לתמיכה הפוליטית שהביע כלפי מדינתו. מהרגע שנכנס, שחקן טוטנהאם ו-ויאריאל לשעבר הבהיר מדוע במועדון בחרו בו, ולא צריך לשכוח שהוא זה שהכניס את ההגנה האיטלקית לכאוס בהפסד הסנסציוני 5:4 במוקדמות המונדיאל”.

“כמה חילופי מסירות עם קן הספיקו כדי להבין מיד איזו השפעה יכולה להיות לו על הקבוצה הזו, ובאופן ספציפי על המשחק הזה. כך, היוזמה המשותפת שלהם הולידה את המהלך שהוביל לשער של האיטלקי בדקה ה-92. יש להוסיף כי גם קין עצמו ספג ביקורת על האישור שהמועדון נתן לו לצאת לנסיעה לניו יורק. הוא נכנס עשר דקות לסיום והכריע את המשחק”, ניתחו.

מנור סולומון בפעולה (IMAGO)

“כעת עומדים לזכות פיורנטינה שני ניצחונות ב-18 משחקי ליגה, שניים מהם הגיעו בשלושת המחזורים האחרונים. המשבר עדיין לא הסתיים, אך ואנולי יוכל מעתה לעבוד על משהו שונה, גם בזכות שוק ההעברות. לפעמים כל מה שצריך הוא להוסיף שחקנים חדשים כדי לשנות מערכת שפשוט לא עובדת”, סיכמו באיטליה.