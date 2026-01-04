"היינו צריכים שחקן כמו מנור, יוסיף לנו הרבה"

ככה מנור סולומון רצה לערוך את הבכורה שלו. אמנם לא יירשם לו בישול או גול, אבל הוא התחיל את המהלך שהוביל ל-0:1 של פיורנטינה על קרמונזה בהופעה הראשונה שלו בקבוצה, אחרי שעלה בדקה ה-66 היום (ראשון). בזכות הניצחון, הוויולה כבר לא מקום האחרון, וזה היה הניצחון השני שלהם בלבד העונה.

מנור עלה ל-24 דקות והרים כדור בדקה ה-92, אותו כדור יצר ערבוביה ברחבה ומהערבוביה הזו מויזה קן הצליח לדחוק לרשת ולתת שלוש נקודות חשובות מאוד, שכאמור שמו את פיורנטינה במקום ה-19 ולא במקום ה-20. אחרי המשחק, מאמן הקבוצה דיבר על הרכש החדש.

פאולו ונולי שיתף על מנור סולומון: “אנחנו קבוצה, והיינו צריכים שחקן כמו סולומון, אנחנו צריכים להיות סבלניים איתו. הוספנו איכות לקבוצה, רק שאנחנו צריכים סבלנות. הוא יכול לתת לנו הרבה, רצינו שהקבוצה תהיה כמה שיותר בשליש האחרון והייתי צריך שחקן עם הנתונים והאופי שלו”.

בבכורה: מנור החזיר את פיורנטינה לחיים

עוד אמר: “הוא עוזר לנו לנוע על כר הדשא. אנחנו צריכים להיות סבלניים איתו כי הוא צריך לחזור לכושר משחק, אבל הוא שחקן שמקבל את הכדור ויודע מה לעשות איתו, רוב הזמן קבוצות שולחות אליו שני שומרים, אז הוספנו איכות אל הסגל”.