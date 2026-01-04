יום ראשון, 04.01.2026 שעה 22:39
3813-2817מילאן1
3713-2617נאפולי2
3614-3516אינטר3
3316-2418יובנטוס4
3312-2018רומא5
3012-2317קומו6
2614-2416בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2322-2318ססואולו10
2328-2018טורינו11
2229-1818אודינזה12
2121-1818קרמונזה13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1228-1317ורונה18
1228-1818פיורנטינה19
1225-1318פיזה20

דומה: הבישול של מנור בוויאריאל והמעורבות היום

הישראלי היה מעורב ב-0:1 של פיורנטינה בבכורה שלו, ובבכורה שלו בוויאריאל רשם בישול למיקאוטדזה, בשני מהלכים שהם כמעט העתק הדבק. צפו בשני השערים

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון ידוע בתור שחקן מסוים. קיצוני בצד שמאל, רגל ימנית, חותך לאמצע, מסוכן בשתי רגליים, לא מעט מאפיינים. את הסגנון שלו הוא מביא לכל ליגה אליה הגיע, ואפשר לראות את זה לגמרי בשער שבו היה מעורב היום (ראשון) בבכורה בפיורנטינה, ובבישול במדי ויאריאל בבכורה.

במחזור החמישי של הליגה הספרדית, מנור סולומון עלה לבכורה שלו כששיחק 23 דקות, כאשר היום הוא שיחק 24 דקות, דומה מאוד. במפגש ההוא נגד אוססונה הוא הרים כדור מצד שמאל ומיקאוטדזה השווה ל-1:1 בדקה ה-69.

הפעם זה היה דרמטי יותר, אבל דומה מאוד. בדקה ה-92 מנור הרים, ערבוביה נוצרה ברחבה ובסוף זה לא יירשם בישול, אבל מויזה קן דחק פנימה ונתן לפיורנטינה את הניצחון השני שלה בלבד העונה בליגה. צפו בדמיון בין הבישול מול אוססונה לבין המעורבות נגד קרמונזה:

הדמיון מדהים: מנור בוויאריאל ובפיורנטינה

הוויולה נטשו את המקום האחרון סוף סוף העונה, וייתכן שכעת יש אופטימיות שהקבוצה אכן יכולה להישאר בליגה. פיורנטינה היא אחת הקבוצות הגדולות באיטליה שנקלעה לעונה נוראית עם ניצחון אחד בלבד, עד השער של קן היום, בו מנור כאמור היה מעורב.

