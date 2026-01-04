רק תתנו למנור סולומון לשחק, כל שאר הדברים החיוביים יקרו לבד. הכוכב הישראלי עלה להופעת הבכורה שלו היום (ראשון) במדי פיורנטינה בדקה ה-66, כשלוח התוצאות הראה 0:0. איך זה נגמר? הרמה של הקיצוני בדקה ה-92, ערבוביה ברחבה ומויזה קן נתן 0:1 על קרמונזה.

זה אמנם לא יירשם כבישול, אבל זה לגמרי תחילתו של מהלך שהחל אצל סולומון, ועבור קבוצה שבמקום האחרון באיטליה זה שער יקר ערך, כאשר זה רק הניצחון השני של פיורנטינה העונה בליגה האיטלקית, במסע שלה לנסות ולהישאר בליגה.

באיטליה החמיאו מיד לישראלי, כאשר ב’טוטוספורט’ נרשם: “מהרגע שהוא עלה ראו שהוא רוצה להוכיח ושיש לו כדורגל. מנור סולומון יכול להיות המושיע של פיורנטינה, יש לו משהו שאין בסגל הזה”. צפו בגול של פיורנטינה, במהלך שאותו החל מנור סולומון:

בבכורה: מנור החזיר את פיורנטינה לחיים

הישראלי עבר תקופה לא קלה בוויאריאל והוא יקווה לפתוח דף חדש באיטליה, כאשר להבדיל מהצהובים, לפיורנטינה אכן יש אופציה לרכוש אותו בסיום העונה. מנור ירצה להשאיר את הוויולה בליגה ולאחר מכן אם ירגיש שם בבית אולי להישאר ולהטביע חותם.