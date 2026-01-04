יום ראשון, 04.01.2026 שעה 22:38
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3713-2617נאפולי2
3614-3516אינטר3
3316-2418יובנטוס4
3312-2018רומא5
3012-2317קומו6
2614-2416בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2322-2318ססואולו10
2328-2018טורינו11
2229-1818אודינזה12
2121-1818קרמונזה13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1228-1317ורונה18
1228-1818פיורנטינה19
1225-1318פיזה20

"מנור סולומון יכול להיות המושיע של פיורנטינה"

באיטליה הרימו לכוכב הישראלי, שעלה לבכורה (24 דק') והחל במהלך שנתן 0:1 על קרמונזה בדקה ה-92: "מהרגע שעלה השפיע, יש לו משהו אחר". צפו במעורבות

|
מנור סולומון מודה לקהל (IMAGO)
מנור סולומון מודה לקהל (IMAGO)

רק תתנו למנור סולומון לשחק, כל שאר הדברים החיוביים יקרו לבד. הכוכב הישראלי עלה להופעת הבכורה שלו היום (ראשון) במדי פיורנטינה בדקה ה-66, כשלוח התוצאות הראה 0:0. איך זה נגמר? הרמה של הקיצוני בדקה ה-92, ערבוביה ברחבה ומויזה קן נתן 0:1 על קרמונזה.

זה אמנם לא יירשם כבישול, אבל זה לגמרי תחילתו של מהלך שהחל אצל סולומון, ועבור קבוצה שבמקום האחרון באיטליה זה שער יקר ערך, כאשר זה רק הניצחון השני של פיורנטינה העונה בליגה האיטלקית, במסע שלה לנסות ולהישאר בליגה.

באיטליה החמיאו מיד לישראלי, כאשר ב’טוטוספורט’ נרשם: “מהרגע שהוא עלה ראו שהוא רוצה להוכיח ושיש לו כדורגל. מנור סולומון יכול להיות המושיע של פיורנטינה, יש לו משהו שאין בסגל הזה”. צפו בגול של פיורנטינה, במהלך שאותו החל מנור סולומון:

בבכורה: מנור החזיר את פיורנטינה לחיים

הישראלי עבר תקופה לא קלה בוויאריאל והוא יקווה לפתוח דף חדש באיטליה, כאשר להבדיל מהצהובים, לפיורנטינה אכן יש אופציה לרכוש אותו בסיום העונה. מנור ירצה להשאיר את הוויולה בליגה ולאחר מכן אם ירגיש שם בבית אולי להישאר ולהטביע חותם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */