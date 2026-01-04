יום ראשון, 04.01.2026 שעה 20:13
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

ארצ'ל, קורין ואלטמן בהרכב הפועל ת"א לאשדוד

ברדה פרסם את ה-11 איתם יעלה במפגש בבלומפילד נגד הדרומיים ב-20:15: דאפה בספסל, קורין במקומו בהתקפה, קרייב ופלקאו ישחקו באמצע. כל השאר בפנים

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-17 בליגת העל יימשך היום (ראשון, 20:15), כשהפועל ת”א תארח את מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפילד במפגש בין שתי קבוצות שרוצות לחזור לנצח. האדומים ינסו לשפר עמדות בקרב על הפלייאוף העליון, כשמהצד השני החבורה של חיים סילבס תקווה לברוח מקרבות התחתית.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, טל ארצ’ל, פרננד מאיימבו, צ’יקו, יזן נאסר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, לויזוס לויזו, רועי אלקוקין, רוי קורין ועומרי אלטמן.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ׳יצקי, רז מאיר, איברהאים דיאקיטה, טימותי אוואני, מוחמד עאמר, רועי גורדנה, אילי תמם, עמנואל אדג׳יי, אמיתי יאמין, יוג׳ין אנסה פלורן באטום.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

אליניב ברדה ושחקניו מגיעים להתמודדות לאחר ההפסד הכואב 1:0 ליריבה המרה בית”ר ירושלים במחזור הקודם, כשמלבד איבוד הנקודות, הקבוצה לא הפגינה יכולת מרשימה והתקשתה לסכן את השער של מיגל סילבה הפצוע. הפועל ת”א מדורגת חמישית בטבלה, כשהפועל פ”ת, סכנין ונתניה דולקות אחריה ונמצאות בפער של שתי נקודות ממנה.

מהצד השני, הקבוצה מעיר הנמל הדרומית נמצאת בעיצומו של משבר. לאחר שכבר הייתה על סף הפלייאוף העליון, אשדוד סופרת כבר שמונה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל ארבעה הפסדים רצופים. במחזור הקודם החבורה של חיים סילבס הובסה בביתה 4:0 מול מכבי חיפה וירדה עד למקום ה-11 בטבלה, מרחק שבע נקודות מהקו האדום.

שתי הקבוצות הספיקו להיפגש כבר שלוש פעמים העונה, כשהפעם האחרונה הייתה לפני שבוע וחצי בלבד, אז ניצחה הפועל ת”א 0:3 בגביע. המפגש ביניהן בסיבוב הקודם סיפק לנו את אחד המשחקים הטובים העונה בליגת העל, לאחר שהאדומים יצאו מאצטדיון הי”א עם 2:6 גדול. גם בגביע הטוטו הקבוצה של אליניב ברדה יצאה עם ידה על העליונה, אחרי 0:2 על האשדודים.

