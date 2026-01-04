אביב קליין ישפוט את הפועל ב"ש - מכבי חיפה

עוד לפני סיום משחקי המחזור ה-17, פורסמו היום (ראשון) שיבוצי השופטי למחזור ה-18 בליגת העל. במוקד, נמצא המשחק הגדול בין הפועל באר שבע למכבי חיפה (יום שבת, 20:00) אותו ינהל אביב קליין, בעזרתם של עידן ברנשטיין ותובל קולטונף, כשגל לוי יהיה השופט הרביעי ושלומי בן אברהם וניב שטייף ישבו ב-VAR

למשחק של מכבי תל אביב מול בני סכנין בבלומפילד שובץ יוני קלז לשופט הראשי. מכבי נתניה תפגוש את הפועל ירושלים ואביעד שילוח ישפוט את המשחק, כאשר שניר לוי ישפוט את הפועל תל אביב שתפגוש את הפועל חיפה.

בנוסף, בית”ר ירושלים תארח למפגש מסקרן בטדי את מכבי בני ריינה, כאשר גל לייבוביץ’ יהיה השופט הראשי במשחק, טל כרמלי ישפוט את המשחק בין עירוני טבריה להפועל פתח תקווה, כשעידן לייבה נבחר לשפוט את המשחק בין מ.ס אשדוד לעירוני קריית שמונה.