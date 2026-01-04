רציני: ההצעה של ראמוס כדי לקנות את סביליה

שמו של סרחיו ראמוס ממשיך לעורר עניין בסביליה. לאחר שבשבוע האחרון עלה שמו של בלם העבר של ריאל מדריד כאחד הגורמים המעוניינים לרכוש את המועדון האנדלוסי, כעת מתבררים גם המספרים והגורמים שעומדים מאחורי המהלך.

לפי דיווח ב’אתלטיק’ הבריטי, ההצעה המיוחסת לראמוס מגובה על ידי קרן השקעות אמריקאית, שמוכנה להעמיד סכום של כ-400 מיליון אירו לרכישת כמעט 100% ממניות סביליה. ראמוס עצמו צפוי לשמש כפנים של הפרויקט וכדמות המובילה שלו, אך לא כמשקיע העיקרי.

הדיווח מציין כי אחת הסוגיות המרכזיות שמקשות על העסקה היא החוב הכבד של המועדון, המוערך בכ-180 מיליון אירו. בנוסף לכך, קיימים חובות נוספים שאינם משתקפים במלואם בדוחות, בהם הלוואה מקרן CVC דרך הליגה הספרדית והלוואה נוספת בסך כ-178 מיליון אירו מגולדמן זאקס, מה שמעלה את הערכת החוב הכוללת.

סרחיו ראמוס (IMAGO)

בניגוד להצעות אחרות שהוגשו בשנה האחרונה, ההצעה שמזוהה עם ראמוס אינה כוללת הזרמת הון מיידית. קרן אחרת, שנחשבה עד לא מזמן למועמדת המובילה לרכישה והציעה עד כ-3,400 אירו למניה, ציננה את התעניינותה בעקבות מחלוקות סביב היקף החובות בטווח הקצר והארוך.

עוד דווח כי ייתכן שחברת תעופה עומדת מאחורי קרן ההשקעות האמריקאית. במקביל, באתר ‘אל קונפידנסיאל’ פורסם כי אחת החברות המקושרות לראמוס היא Olimpia Strategic Solutions SL, חברה חדשה שהוקמה בשנת 2025 סמוך לשדה התעופה בבראחס ועוסקת במסחר, השכרה והפעלה של כלי טיס. לפי הפרסום, בדצמבר האחרון שונתה הנהלת החברה, ומאז ראמוס רשום כנציג בדירקטוריון באמצעות אחד משותפיו העסקיים.