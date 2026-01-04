תיקו שני ברצף: יונייטד סיימה ב-1:1 עם לידס

משחקי המחזור ה-20 בליגה האנגלית המשיכו גם היום (ראשון), כאשר במפגש המוקדם, מנצ’סטר יונייטד סיימה ב-1:1 בלבד עם לידס, כשבהמשך נקבל עוד ארבעה משחקים במקביל ב-17:00.

לידס – מנצ’סטר יונייטד 1:1

מאבק קצוות בין קבוצה מהתחתית לבין מועדון שנמצא בחלק העליון של הטבלה. למרות הבדלי הרמות על הנייר, השדים האדומים התקשו וסיימו משחק שני ברציפות ללא ניצחון, כשזו גם פעם שנייה ברציפות באותה תוצאה. המחצית הראשונה הייתה מאופסת, כשאז ברנדן ארונסון כבש ראשון למארחת בדקה ה-62, אך שלוש דקות מאוחר יותר מתאוס קוניה השווה וחתם את ההתמודדות.