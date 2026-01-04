יום ראשון, 04.01.2026 שעה 17:47
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3713-2617נאפולי2
3614-3516אינטר3
3316-2418יובנטוס4
3312-2018רומא5
3012-2317קומו6
2614-2416בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2322-2318ססואולו10
2229-1818אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1225-1316ורונה18
1225-1318פיזה19
928-1717פיורנטינה20

0:2 לנאפולי על לאציו, קטטה ענקית בדקות הסיום

בתום משחק עצבני שכלל 3 אדומים החבורה של אנטוניו קונטה, שהגיע להפריד את המכות, השיגה 3 נק' ועלתה זמנית למקום השני. ספינאצולה ורחמני כבשו. צפו

|
אנטוניו קונטה מפריד את הקטטה (IMAGO)
אנטוניו קונטה מפריד את הקטטה (IMAGO)

המחזור ה-18 של הליגה האיטלקית ממשיך היום (ראשון) בכל הכוח, כשבמשחק המוקדם קיבלנו 0:2 עצבני בין נאפולי ללאציו שכלל קטטת ענק ושלושה כרטיסים אדומים. בהמשך ורונה תארח את טורינו, ואינטר תפגוש בסן סירו את בולוניה לקרב צמרת שיסגור לנו את יום המשחקים.

לאציו – נאפולי 2:0

הקבוצה מדרום איטליה רשמה ניצחון שני ברציפות בליגה ועלתה זמנית למקום השני, כשהיא בפער של נקודה אחת בלבד ממילאן הראשונה. מי שדאג להעלות את נאפולי ראשונה על לוח התוצאות הוא לאונדרדו ספינאצולה, שניצל הרמה גדולה של מתיאו פוליטאנו וסיים נהדר מהאוויר. בדקה ה-32 הגיע השני של התכולים, כהגבהה מכדור חופשי של פוליטאנו מצאה את ראשו של אמיר רחמני שהמשיך לרשת.

טירוף באולימפיקו:שלושה אדומים ושני שערים
נאפולי ולאציו הולכות מכות על הדשא

אומנם לא קיבלנו עוד שערים במחצית השנייה, אך בהחלט היה לנו הרבה עניין. בדקה ה-81 טיג’אני נוסלין קיבל כרטיס צהוב שני והשאיר את הקבוצה מהבירה ב-10 שחקנים. 6 דקות עברו ואדם מארושיץ’ ופסקוואל מאצוקי החליטו ללכת מכות ואף גרמו למהומה גדולה כששאר השחקנים הצטרפו, ואפילו מאמן נאפולי, אנטוניו קונטה, היה צריך לבוא ולהפריד בין השניים. השופט שלף לשניהם כרטיס אדום והרחיק אותם מדקות הסיום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
