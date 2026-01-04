0:2 לנאפולי על לאציו, קטטה ענקית בדקות הסיום

המחזור ה-18 של הליגה האיטלקית ממשיך היום (ראשון) בכל הכוח, כשבמשחק המוקדם קיבלנו 0:2 עצבני בין נאפולי ללאציו שכלל קטטת ענק ושלושה כרטיסים אדומים. בהמשך ורונה תארח את טורינו, ואינטר תפגוש בסן סירו את בולוניה לקרב צמרת שיסגור לנו את יום המשחקים.

לאציו – נאפולי 2:0

הקבוצה מדרום איטליה רשמה ניצחון שני ברציפות בליגה ועלתה זמנית למקום השני, כשהיא בפער של נקודה אחת בלבד ממילאן הראשונה. מי שדאג להעלות את נאפולי ראשונה על לוח התוצאות הוא לאונדרדו ספינאצולה, שניצל הרמה גדולה של מתיאו פוליטאנו וסיים נהדר מהאוויר. בדקה ה-32 הגיע השני של התכולים, כהגבהה מכדור חופשי של פוליטאנו מצאה את ראשו של אמיר רחמני שהמשיך לרשת.

טירוף באולימפיקו:שלושה אדומים ושני שערים

נאפולי ולאציו הולכות מכות על הדשא

אומנם לא קיבלנו עוד שערים במחצית השנייה, אך בהחלט היה לנו הרבה עניין. בדקה ה-81 טיג’אני נוסלין קיבל כרטיס צהוב שני והשאיר את הקבוצה מהבירה ב-10 שחקנים. 6 דקות עברו ואדם מארושיץ’ ופסקוואל מאצוקי החליטו ללכת מכות ואף גרמו למהומה גדולה כששאר השחקנים הצטרפו, ואפילו מאמן נאפולי, אנטוניו קונטה, היה צריך לבוא ולהפריד בין השניים. השופט שלף לשניהם כרטיס אדום והרחיק אותם מדקות הסיום.