יום ראשון, 04.01.2026 שעה 22:39
כדורסל עולמי  >> ליגה ספרדית סל
ליגה ספרדית סל 25-26
261153-127914ריאל מדריד1
241062-125113ולנסיה2
241117-123214מורסיה3
241126-122614ברצלונה4
231154-122514טנריפה5
231127-118014חובנטוד בדאלונה6
221192-123014מלאגה7
211173-119513באסקוניה8
201289-125714בראוגן9
201212-115914בילבאו באסקט10
201295-122614ג'ירונה11
191057-103513גראן קנאריה12
191253-116514מנרסה13
191250-116014פורסה ליידה14
181167-113413סראגוסה באסקט15
181283-116014אנדורה16
171336-125114בורגוס17
151260-114114גרנאדה18

ברצלונה גברה על ריאל 100:105 בקלאסיקו

החבורה של צ'אבי פסקואל ניצחה את הבלאנקוס בסיומו של משחק אדיר בליגה הספרדית, פאנטר ולפרוויטולה בלטו עם 19 נקודות כ"א. היריבה הבאה: מכבי ת"א

|
קווין פאנטר (IMAGO)
קווין פאנטר (IMAGO)

המחזור ה-14 של הליגה הספרדית בכדורסל סידר לנו משחק ענק, כשריאל מדריד אירחה היום (ראשון) את ברצלונה לקלאסיקו הספרדי. הקטלונים יצאו עם ידם על העליונה כשניצחו 100:105 את הבלאנקוס, בזכות רבע רביעי אדיר. ביום שלישי החבורה של צ’אבי פסקואל תנסה לעצור את רצף ההפסדים ביורוליג נגד מכבי תל אביב.

הבלאוגראנה אומנם עם שני הפסדים רצופים ביורוליג, אבל בזירה המקומית המצב טוב יותר עם שבעה ניצחונות ברציפות. קווין פאנטר וניקולאס לפרוויטולה הובילו את חניכיו של נבארו עם 19 נקודות כ”א.

מן העבר השני, הקבוצה של סרג’יו סקאריולו הגיעה למשחק מהמקום הראשון עם מאזן של שנים עשר ניצחונות והפסד אחד בלבד, אבל הערב גם 27 נקודות של מריו הזוניה לא עזרו לבלאנקוס לצאת עם ידם על העליונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */