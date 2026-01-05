לא ישחק במכבי ת"א: ג'ונס חתם באולימפיאקוס

מכבי תל אביב רצתה לבצע החתמה נוספת בעונה הזו לפני תום מועד ההעברות ביורוליג ולהנחית בישראל את אחד הגבוהים המרשימים באירופה בדמות טייריק ג’ונס, אך המהלך הזה בסופו של דבר לא ייצא לפועל. אולימפיאקוס הודיעה באופן רשמי על צירופו של האמריקאי.

בכך, טייריק ג’ונס לא יחזק את הסגל של עודד קטש, אלא הוא יחזק את הסגל של גאורגיס ברצוקאס במטרה לעשות ליוונים להתאושש מפתיחת העונה הגרועה שלהם. ג’ונס סיים בצורה לא כל כך נעימה את הקדנציה שלו בפרטיזן, כאשר אפילו שמע קריאות בוז מהקהל במשחקים האחרונים.

עודד קטש כבר צירף אל הסגל שלו שני שחקנים באמצע העונה, כשהביא את איפה לונדברג מפרטיזן בלגרד גם כן ואז זאק הנקינס, ששיחק בעברו בהפועל ירושלים. נראה שהמאמן הישראלי יצטרך להסתפק בזה, מאחר שג’ונס בסופו של דבר חתם באולימפיאקוס.