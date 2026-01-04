הקשר האחורי מייקום דייויד סגר את תנאיו בסכנין

רגע אחרי ה-5:0 הכואב מול הפועל באר שבע בדוחא אתמול (שבת), רכש חדש בדרך לבני סכנין. מייקום דייויד סיכם את תנאיו בקבוצה. הקשר ההגנתי, שנמצא כעת ללא קבוצה, יצטרף לחבורה של שרון מימר.

הברזילאי שיחק לאחרונה בילימאי סמאיי הקזחית ומה-1.1 ללא קבוצה, כך שהוא יגיע לקבוצה מהמגזר בהעברה חופשית. מאמן הקבוצה, שרון מימר, אישר זאת בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

שרון מימר אמר: “מדובר בשחקן ברזילאי שחסר לנו בעמדה הזאת, היה לנו זר שלצערי פחות התחבר עם שני אדומים וזה נגרר למקום פחות טוב, היינו צריכים לעשות רענון מבחינתנו ונעשה חילוף בעמדה הזאת, אין לנו מספיק עומק ואני מקווה שעוד נצליח להביא שני שחקנים טובים שיעזרו לנו להיות עם סגל יותר איכותי. הוא סיים חוזה בליגה שסיימה לפני חודש, אז עכשיו הוא חופשי”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

דייויד רשם בעונה האחרונה 21 הופעות בליגה הקזחית, כבש שער אחד והוסיף שלושה בישולים. הקשר עזב את ברזיל ב-2022 לדז’יוגאס טלסיאיי הליטאית, אצלה רשם 23 הופעות בהן רשם שני שערים. לקזחסטן הגיע ב-2024 ובשנתיים בילימי סמאיי רשם 56 הופעות בם כבש פעמיים והוסיף ארבעה בישולים.