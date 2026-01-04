גארסיה, ויניסיוס ורודריגו בהתקפת ריאל מדריד

ריאל מדריד ראתה את ברצלונה מצליחה להשיג בשיניים נקודות בדרבי מול אספניול, והיא לא רוצה לתת לה לברוח בצמרת. הבלאנקוס יארחו היום (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) את ריאל בטיס בסנטיאגו ברנבאו, במסגרת המחזור ה-18 בליגה הספרדית, כשאיבוד נקודות יאפשר לקטלונים לפתוח פער משמעותי בפסגה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, אנטוניו רודיגר, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, ג’וד בלינגהאם, רודריגו, ויניסיוס וגונסאלו גארסיה.

זה לא סוד שהחבורה של צ’אבי אלונסו לא מרשימה, וזאת בלשון במעטה, אך העונה הזו עדיין פתוחה עבורה, ושלוש נקודות יורידו את הפער מברצלונה הראשונה חזרה ל-4 נקודות. עם זאת, הקבוצה מבירת ספרד צריכה להסתדר ללא כוכבה הגדול קיליאן אמבפה, כשמי שצריכים להיכנס לנעליו ולקחת את המושכות לידיים שלהם הם צמד הברזילאים ויניסיוס ורודריגו.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

מהצד השני של המתרס, הירוקים מסביליה מגיעים להתמודדות אחרי 0:4 גדול על חטאפה במחזור הקודם. בטיס מצליחה להסתדר לא רע עם שתי המסגרות (משחקת העונה גם בליגה האירופית) כשהיא נמצאת במקום השישי בטבלה, חזק במאבק על הכרטיסים לאירופה בסיום העונה, והיא מקווה לרשום הפתעה גדולה בברנבאו.

הקבוצות עדיין לא נפגשו השנה, כשבעונה שעברה המאזן ביניהם עמד על ניצחון לכל קבוצה. ריאל מדריד שמרה על הביתיות במשחק הראשון עם 0:2 חלק, כשבמפגש השני ריאל בטיס יצאה עם ידה על העליונה אחרי 1:2 משער ניצחון של אקס הבלאנקוס, איסקו, בפנדל בדקה ה-54.