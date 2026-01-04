בלי מאמן, עם דרמה: צ'לסי סחטה 1:1 נגד סיטי

השחקן המצטיין
טיג'אני ריינדרס, ציון: 6
היה המנוע של סיטי עד שיצא וגם כבש שער נהדר
השחקן המאכזב
ז'ואאו פדרו, ציון: 4
השחקן של צ'לסי הגיע למצב גדול בדקה ה-49 ויכול היה לקבוע שוויון מוקדם יותר, אך פספס בענק
אחרי שהיא ראתה יריבותיה לפסגה, ארסנל ואסטון וילה, מנצחות, גם מנצ’סטר סיטי שיחקה הערב (ראשון), קיוותה לא לתת להן לברוח ובסיום דרמה ענקית, היא התרחקה מהמקום הראשון אחרי 1:1 עם צ’לסי, שקבעה חלוקת נקודות בזכות שער מאוחר של אנסו פרננדס, זאת במסגרת המחזור ה-20 בפרמייר ליג.
אחרי שמונה ניצחונות בכל המסגרות, הסיטיזנס נעצרו במחזור הקודם עם 0:0 אצל סנדרלנד, כאשר הערב הם שמו הכל בצד ובפתיחה הם מעט התקשו, אך לאחר מכן התעוררו ופיל פודן, ברנרדו סילבה איימו, כשארלינג הולאנד אף פגש את הקורה. בדקה ה-42 השער המיוחל הגיע, כאשר טיג’אני ריינדרס ניצל טעויות בהגנת צ’לסי ועשה 0:1.
החצי השני נפתח דווקא בצורה שונה מאוד מאיך שהראשונה הסתיימה, הבלוז נכנסו לעניינים ודווקא סיטי הלכה לאחור ומעט התקשתה, כאשר בדקה ה-49 ז’ואאו פדרו היה צריך להשוות, אך פספס מקרוב מצב קורץ וברשלנות גדולה. עד הסיום, היה נראה שכך זה יישאר, אך עמוק בתוספת הזמן, אנסו פרננדס ניצל טעות בהגנת היריבה ומקרוב דחק לרשת.
למשחק הערב אפשר להתייחס בסיפור של שתי מחציות, כאשר ב-45 הדקות הראשונות סיטי נראתה מצוין, במיוחד ב-10 הדקות האחרונות, השחקנים של פפ גווארדיולה איימו לא מעט והיו מסוכנים, והיה נראה שהם בדרך לניצחון קליל, אך ב-45 הדקות האחרות, צ’לסי נכנסה לעניינים וגם סחטה בסיום תיקו דרמטי.
כעת, סיטי קיוותה לחזור למסלול הניצחונות והיא גם לא הייתה רחוקה מכך, אך פישלה במאני טיים והתרחקה מארסנל שנמצאת בפסגה, כאשר התכולים במקום השני עם 42 נקודות ובמרחק של שש נקודות, כשבמחזור הבא תפגוש את ברייטון. מנגד, אחרי פיטורי אנצו מראסקה, צ’לסי אמנם לא ניצחה, אך הציגה משחק של אופי ותיקו דרמטי, כאשר היא במקום החמישי עם 31 נקודות ובעוד שלושה ימים הבלוז יתמודדו מול פולהאם.
מחצית שניה
-
'90+8
- השופט מייקל אוליבר שרק לסיום ההתמודדות! סיטי קיוותה לחזור לנצח, אך סיימה ב-1:1 עם צ'לסי שסחטה תיקו. ריינדרס כבש את הראשון בדקה ה-42, אנסו פרננדס השווה בדקה ה-90+4
-
'90+4
- שער! צ'לסי השוותה ל-1:1 דרמה ענקית. הגבהה מצד ימין חלפה על פני כולם, אחרי ערבובייה בהגנה, הכדור הגיע לאנסו פרננדס, שמקרוב הצליח לכבוש
-
'90+3
- גם ברנרדו סילבה נכנס לפנקס של השופט
-
'81
- חילוף נוסף בסיטי. דיאש יצא, נייתן אקה נכנס
-
'79
- גם מתיאוס נונייס נכנס לפנקס של השופט
-
'79
- שחקני צ'לסי ומנצ'סטר סיטי התקוטטו ואחרי מריבה קטנה, דלאפ קיבל כרטיס צהוב
-
'72
- צ'לסי מחפשת שוויון. דלאפ קיבל כדור ברחבה, הסתובב עם רגל ימין לרגל שמאל, ומזווית קשה סחט הצלה מדונארומה
-
'70
- חילוף שני בסיטי. כובש השער, ריינדרס, פינה את מקומו בשביל ז'רמי דוקו שנכנס
-
'62
- אצ'יאמפונג יצא, ג'ורל האטו נכנס
-
'62
- חילוף כפול בצ'לסי. פדרו יצא, ליאם דלאפ נכנס
-
'54
- גם רובן דיאש נכנס לפנקס של השופט
-
'52
- ריס ג'יימס קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'51
- יושקו גבארדיול לא יכול היה להמשיך ויצא, עבדוקודיר חוסאנוב נכנס
-
'49
- זה היה חייב להיות השוויון של צ'לסי. פאלמר מסר לאנסו פרננדס, שעשה סיבוב מרשים ברחבה על אוריילי ושחרר פס לפדרו, שמקרוב היה חייב לכבוש, אך הבעיטה שלו הלכה מעל השער
-
'46
- חילוף ראשון בצ'לסי. אסטבאו יצא, אנדריי סנטוס נכנס
מחצית ראשונה
-
'42
- שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: זה הגיע בסוף. שוב מספר טעויות בהגנת צ'לסי, סילבה שלח כדור קדימה, שהגיע בטעות לריינדרס, שמתוך הרחבה בעט ברגל שמאל אל הרשת
-
'39
- זה מתקרב. צ'לסי שוב איבדה כדור בשליש שלה, סיטי חטפה, רודרדי מסר להולאנד שמתוך הרחבה, עבר לרגל שמאל ובעט נהדר, הכדור נעצר רק בקורה
-
'38
- סיטי מתעוררת. הולאנד לקח את הכדור, התקדם ובעט טוב מחוץ לרחבה, הכדור פגע בצ'אלובה וכמעט הטעה את יורגנסן, אך השוער הדף לקרן
-
'36
- סיטי מחפשת שער. ברנרדו סילבה לקח את הכדור באגף ימין, עבר את אגוסטו וניסה בעיטה חדה בשמאל, הכדור חלף טיפה מעל השער
-
'35
- סיטי מחזיקה בכדור הרבה יותר ומחפשת שער, אך לא מגיעה למצבים
-
'20
- מיד לאחר מכן, הזדמנות ראשונה טובה לסיטי. כדור ארוך הגיע עד לריינדרס, שהעביר לפיל פודן, שהטעה שני שחקני הגנה, אך הבעיטה שלו פספסה את המסגרת
-
'19
- חצי מצב ראשון לצ'לסי. פדרו נטו פרץ באגף שמאל והעביר רוחב לרחבה, אסטבאו ניסה בנגיעה, אך דיאש חסם בזמן
-
'15
- הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק, כאשר אף אחד לא הגיעה להזדמנות טובה. המארחת מחזיקה יותר בכדור, האורחת מסתגרת ויוצאת למתפרצות
-
'1
- השופט מייקל אוליבר הוציא את ההתמודדות לדרך!