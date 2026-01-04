יום ראשון, 04.01.2026 שעה 22:39

ברנרדו סילבה ואנסו פרננדס (IMAGO)

בלי מאמן, עם דרמה: צ'לסי סחטה 1:1 נגד סיטי

אחרי הפיטורים של מראסקה, הבלוז היו בדרך להפסד, אך פרננדס השווה בדקה ה-94 וקבע תיקו, ריינדרס (42') כבש ראשון לתכולים שהתרחקו מהמוליכה ארסנל

מערכת ONE | 04/01/2026 19:30
יום ראשון, 04/01/2026, 19:30אצטדיון איתיחאדליגה אנגלית - מחזור 20
צ'לסי
הסתיים
1 1
שופט: מייקל אוליבר
מנצ'סטר סיטי
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
טיג'אני ריינדרס, ציון: 6
היה המנוע של סיטי עד שיצא וגם כבש שער נהדר
השחקן המאכזב
ז'ואאו פדרו, ציון: 4
השחקן של צ'לסי הגיע למצב גדול בדקה ה-49 ויכול היה לקבוע שוויון מוקדם יותר, אך פספס בענק
הרכבים וציונים
 
 

אחרי שהיא ראתה יריבותיה לפסגה, ארסנל ואסטון וילה, מנצחות, גם מנצ’סטר סיטי שיחקה הערב (ראשון), קיוותה לא לתת להן לברוח ובסיום דרמה ענקית, היא התרחקה מהמקום הראשון אחרי 1:1 עם צ’לסי, שקבעה חלוקת נקודות בזכות שער מאוחר של אנסו פרננדס, זאת במסגרת המחזור ה-20 בפרמייר ליג.

אחרי שמונה ניצחונות בכל המסגרות, הסיטיזנס נעצרו במחזור הקודם עם 0:0 אצל סנדרלנד, כאשר הערב הם שמו הכל בצד ובפתיחה הם מעט התקשו, אך לאחר מכן התעוררו ופיל פודן, ברנרדו סילבה איימו, כשארלינג הולאנד אף פגש את הקורה. בדקה ה-42 השער המיוחל הגיע, כאשר טיג’אני ריינדרס ניצל טעויות בהגנת צ’לסי ועשה 0:1.

החצי השני נפתח דווקא בצורה שונה מאוד מאיך שהראשונה הסתיימה, הבלוז נכנסו לעניינים ודווקא סיטי הלכה לאחור ומעט התקשתה, כאשר בדקה ה-49 ז’ואאו פדרו היה צריך להשוות, אך פספס מקרוב מצב קורץ וברשלנות גדולה. עד הסיום, היה נראה שכך זה יישאר, אך עמוק בתוספת הזמן, אנסו פרננדס ניצל טעות בהגנת היריבה ומקרוב דחק לרשת.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

למשחק הערב אפשר להתייחס בסיפור של שתי מחציות, כאשר ב-45 הדקות הראשונות סיטי נראתה מצוין, במיוחד ב-10 הדקות האחרונות, השחקנים של פפ גווארדיולה איימו לא מעט והיו מסוכנים, והיה נראה שהם בדרך לניצחון קליל, אך ב-45 הדקות האחרות, צ’לסי נכנסה לעניינים וגם סחטה בסיום תיקו דרמטי.

כעת, סיטי קיוותה לחזור למסלול הניצחונות והיא גם לא הייתה רחוקה מכך, אך פישלה במאני טיים והתרחקה מארסנל שנמצאת בפסגה, כאשר התכולים במקום השני עם 42 נקודות ובמרחק של שש נקודות, כשבמחזור הבא תפגוש את ברייטון. מנגד, אחרי פיטורי אנצו מראסקה, צ’לסי אמנם לא ניצחה, אך הציגה משחק של אופי ותיקו דרמטי, כאשר היא במקום החמישי עם 31 נקודות ובעוד שלושה ימים הבלוז יתמודדו מול פולהאם.

מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אוליבר שרק לסיום ההתמודדות! סיטי קיוותה לחזור לנצח, אך סיימה ב-1:1 עם צ'לסי שסחטה תיקו. ריינדרס כבש את הראשון בדקה ה-42, אנסו פרננדס השווה בדקה ה-90+4
אנסו פרננדס וריס ג'יימס (IMAGO)אנסו פרננדס וריס ג'יימס (IMAGO)
אנסו פרננדס בטירוף (IMAGO)אנסו פרננדס בטירוף (IMAGO)
אנסו פרננדס רץ בטירוף (IMAGO)אנסו פרננדס רץ בטירוף (IMAGO)
אנסו פרננדס כובש (IMAGO)אנסו פרננדס כובש (IMAGO)
  • '90+4
  • שער
  • שער! צ'לסי השוותה ל-1:1 דרמה ענקית. הגבהה מצד ימין חלפה על פני כולם, אחרי ערבובייה בהגנה, הכדור הגיע לאנסו פרננדס, שמקרוב הצליח לכבוש
  • '90+3
  • כרטיס צהוב
  • גם ברנרדו סילבה נכנס לפנקס של השופט
  • '81
  • חילוף
  • חילוף נוסף בסיטי. דיאש יצא, נייתן אקה נכנס
מייקל אוליבר מוציא כרטיס צהוב למתיאוס נונייס (IMAGO)מייקל אוליבר מוציא כרטיס צהוב למתיאוס נונייס (IMAGO)
  • '79
  • כרטיס צהוב
  • גם מתיאוס נונייס נכנס לפנקס של השופט
  • '79
  • כרטיס צהוב
  • שחקני צ'לסי ומנצ'סטר סיטי התקוטטו ואחרי מריבה קטנה, דלאפ קיבל כרטיס צהוב
  • '72
  • החמצה
  • צ'לסי מחפשת שוויון. דלאפ קיבל כדור ברחבה, הסתובב עם רגל ימין לרגל שמאל, ומזווית קשה סחט הצלה מדונארומה
  • '70
  • חילוף
  • חילוף שני בסיטי. כובש השער, ריינדרס, פינה את מקומו בשביל ז'רמי דוקו שנכנס
ברנרדו סילבה וקול פאלמר (IMAGO)ברנרדו סילבה וקול פאלמר (IMAGO)
קול פאלמר (IMAGO)קול פאלמר (IMAGO)
  • '62
  • חילוף
  • אצ'יאמפונג יצא, ג'ורל האטו נכנס
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול בצ'לסי. פדרו יצא, ליאם דלאפ נכנס
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • גם רובן דיאש נכנס לפנקס של השופט
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • ריס ג'יימס קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)
ברנרדו סילבה במאבק (IMAGO)ברנרדו סילבה במאבק (IMAGO)
  • '51
  • חילוף
  • יושקו גבארדיול לא יכול היה להמשיך ויצא, עבדוקודיר חוסאנוב נכנס
  • '49
  • החמצה
  • זה היה חייב להיות השוויון של צ'לסי. פאלמר מסר לאנסו פרננדס, שעשה סיבוב מרשים ברחבה על אוריילי ושחרר פס לפדרו, שמקרוב היה חייב לכבוש, אך הבעיטה שלו הלכה מעל השער
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון בצ'לסי. אסטבאו יצא, אנדריי סנטוס נכנס
מחצית ראשונה
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
טיג'אני ריינדרס חוגג (IMAGO)טיג'אני ריינדרס חוגג (IMAGO)
טיג'אני ריינדרס בועט (IMAGO)טיג'אני ריינדרס בועט (IMAGO)
  • '42
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: זה הגיע בסוף. שוב מספר טעויות בהגנת צ'לסי, סילבה שלח כדור קדימה, שהגיע בטעות לריינדרס, שמתוך הרחבה בעט ברגל שמאל אל הרשת
  • '39
  • החמצה
  • זה מתקרב. צ'לסי שוב איבדה כדור בשליש שלה, סיטי חטפה, רודרדי מסר להולאנד שמתוך הרחבה, עבר לרגל שמאל ובעט נהדר, הכדור נעצר רק בקורה
ארלינג הולאנד מתוסכל (IMAGO)ארלינג הולאנד מתוסכל (IMAGO)
ארלינג הולאנד בועט (IMAGO)ארלינג הולאנד בועט (IMAGO)
  • '38
  • החמצה
  • סיטי מתעוררת. הולאנד לקח את הכדור, התקדם ובעט טוב מחוץ לרחבה, הכדור פגע בצ'אלובה וכמעט הטעה את יורגנסן, אך השוער הדף לקרן
  • '36
  • החמצה
  • סיטי מחפשת שער. ברנרדו סילבה לקח את הכדור באגף ימין, עבר את אגוסטו וניסה בעיטה חדה בשמאל, הכדור חלף טיפה מעל השער
רובן דיאש וז'ואאו פדרו (IMAGO)רובן דיאש וז'ואאו פדרו (IMAGO)
פיל פודן מנסה לבעוט (IMAGO)פיל פודן מנסה לבעוט (IMAGO)
  • '35
  • אחר
  • סיטי מחזיקה בכדור הרבה יותר ומחפשת שער, אך לא מגיעה למצבים
  • '20
  • החמצה
  • מיד לאחר מכן, הזדמנות ראשונה טובה לסיטי. כדור ארוך הגיע עד לריינדרס, שהעביר לפיל פודן, שהטעה שני שחקני הגנה, אך הבעיטה שלו פספסה את המסגרת
  • '19
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון לצ'לסי. פדרו נטו פרץ באגף שמאל והעביר רוחב לרחבה, אסטבאו ניסה בנגיעה, אך דיאש חסם בזמן
ראיין צ'רקי עם שני שחקני צ'לסי (IMAGO)ראיין צ'רקי עם שני שחקני צ'לסי (IMAGO)
ראיין צ'רקי וריס ג'יימס (IMAGO)ראיין צ'רקי וריס ג'יימס (IMAGO)
  • '15
  • אחר
  • הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק, כאשר אף אחד לא הגיעה להזדמנות טובה. המארחת מחזיקה יותר בכדור, האורחת מסתגרת ויוצאת למתפרצות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אוליבר הוציא את ההתמודדות לדרך!
ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)
ריס ג'יימס (IMAGO)ריס ג'יימס (IMAGO)
הוספת תגובה
