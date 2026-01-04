בלי מאמן, עם דרמה: צ'לסי סחטה 1:1 נגד סיטי

דעת המבקר

השחקן המצטיין טיג'אני ריינדרס, ציון: 6

היה המנוע של סיטי עד שיצא וגם כבש שער נהדר טיג'אני ריינדרס, ציון: 6היה המנוע של סיטי עד שיצא וגם כבש שער נהדר השחקן המאכזב ז'ואאו פדרו, ציון: 4

השחקן של צ'לסי הגיע למצב גדול בדקה ה-49 ויכול היה לקבוע שוויון מוקדם יותר, אך פספס בענק ז'ואאו פדרו, ציון: 4השחקן של צ'לסי הגיע למצב גדול בדקה ה-49 ויכול היה לקבוע שוויון מוקדם יותר, אך פספס בענק

הרכבים וציונים

אחרי שהיא ראתה יריבותיה לפסגה, ארסנל ואסטון וילה, מנצחות, גם מנצ’סטר סיטי שיחקה הערב (ראשון), קיוותה לא לתת להן לברוח ובסיום דרמה ענקית, היא התרחקה מהמקום הראשון אחרי 1:1 עם צ’לסי, שקבעה חלוקת נקודות בזכות שער מאוחר של אנסו פרננדס, זאת במסגרת המחזור ה-20 בפרמייר ליג.

אחרי שמונה ניצחונות בכל המסגרות, הסיטיזנס נעצרו במחזור הקודם עם 0:0 אצל סנדרלנד, כאשר הערב הם שמו הכל בצד ובפתיחה הם מעט התקשו, אך לאחר מכן התעוררו ופיל פודן, ברנרדו סילבה איימו, כשארלינג הולאנד אף פגש את הקורה. בדקה ה-42 השער המיוחל הגיע, כאשר טיג’אני ריינדרס ניצל טעויות בהגנת צ’לסי ועשה 0:1.

החצי השני נפתח דווקא בצורה שונה מאוד מאיך שהראשונה הסתיימה, הבלוז נכנסו לעניינים ודווקא סיטי הלכה לאחור ומעט התקשתה, כאשר בדקה ה-49 ז’ואאו פדרו היה צריך להשוות, אך פספס מקרוב מצב קורץ וברשלנות גדולה. עד הסיום, היה נראה שכך זה יישאר, אך עמוק בתוספת הזמן, אנסו פרננדס ניצל טעות בהגנת היריבה ומקרוב דחק לרשת.

למשחק הערב אפשר להתייחס בסיפור של שתי מחציות, כאשר ב-45 הדקות הראשונות סיטי נראתה מצוין, במיוחד ב-10 הדקות האחרונות, השחקנים של פפ גווארדיולה איימו לא מעט והיו מסוכנים, והיה נראה שהם בדרך לניצחון קליל, אך ב-45 הדקות האחרות, צ’לסי נכנסה לעניינים וגם סחטה בסיום תיקו דרמטי.

כעת, סיטי קיוותה לחזור למסלול הניצחונות והיא גם לא הייתה רחוקה מכך, אך פישלה במאני טיים והתרחקה מארסנל שנמצאת בפסגה, כאשר התכולים במקום השני עם 42 נקודות ובמרחק של שש נקודות, כשבמחזור הבא תפגוש את ברייטון. מנגד, אחרי פיטורי אנצו מראסקה, צ’לסי אמנם לא ניצחה, אך הציגה משחק של אופי ותיקו דרמטי, כאשר היא במקום החמישי עם 31 נקודות ובעוד שלושה ימים הבלוז יתמודדו מול פולהאם.