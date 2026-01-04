מערכת ONE
אלברט גודמונסון בועט לשער (IMAGO)
שנת 2026 הביאה עמה משב רוח מרענן לליגה האיטלקית, לפחות עבורנו הישראלים, כשמנור סולומון הצטרף לפיורנטינה בשישי האחרון וכבר ממתין על הספסל של קבוצתו החדשה שמארחת בשעה זו את קרמונזה במסגרת המחזור ה-18 של הסרייה א’.
זו עונת בלהות עבור הוויולה, שנמצאת בתחתית הטבלה. חלומות על עוד עונה אירופית דרך הליגה נמוגו בשלב מאוד מוקדם, ואחרי 17 משחקים ומאמן שני על הקווים, הצליחה הקבוצה להשיג ניצחון אחד בלבד. סולומון, שהגיע מוויאריאל שם סיים השאלה, ינסה לעזור לקבוצה לעשות מה שאף קבוצה לפניה לא הצליחה לעשות בהיסטוריה: להישאר בליגה אחרי פתיחת עונה כזו.
בצד השני ממתין שועל קרבות וותיק על הקווים בדמות דוידה ניקולה, שצירף אליו שועל קרבות וותיק נוסף, ג’יימי וארדי שהגיע בקיץ. יחד, הצמד מצעיד את העולה הטרייה למחוזות של חוו מזה עשורים, כשהקבוצה ניצבת במקום ה-12, מרחק די בטוח יחסית לשלב זה של העונה של תשע נקודות מהקו האדום.
המארחת תחת פאולו ואנולי יכולה להתעודד מהעובדה שבכל 12 המפגשים הקודמים בין הקבוצות, הגריגורוסי מעולם לא ניצחו, כשהפסידו שש פעמים ובשישה משחקים נוספים סיימו רק בתיקו. עבור הכוכב הישראלי, זו תהיה מן הסתם בכורה בליגה האיטלקית.
מחצית שניה
-
'72
- כבר 5 דקות אחרי שנכנס, מנור סידר לגוסנס מצב מסוכן, האחרון בעט למרכז השער והשוער קלט את הכדור.
-
'67
- גם ראניירי יצא, רובין גוסנס נכנס במקומו
-
'67
- הרגע לו חיכינו הגיע. מנור סולומון עלה לבכורה במדי פיורנטינה, פאריסי פינה את מקומו
-
'61
- מצב מסוכן ראשון של האורחת, ראניירי איבד את הכדור על סף הרחבה. וארדי העביר כדור רוחב מסוכן אבל הגנת הוויולה הצליחה להרחיק את הכדור.
-
'60
- שעה של משחק והשליטה של הוויולה חד משמעית. היא עם 15 בעיטות לשער אל מול 3 בלבד של היריבה. יחד עם זאת, הקלישאה “אם לא מבקיעים אז סופגים” עלולה לפגוש את המארחת.
-
'59
- ונדפוטה פינה את מקומו לפרנקו ואזקס
מחצית ראשונה
-
'45+4
- פירונטינה לא הורידה את הרגל מהגז. אחרי התקפה ארוכה שהמארחת לא הצליחה לפרוץ את המערך של קרמונזה. גודמנסון פרץ באגף שמאל ושחרר בעיטה מזווית קשה אבל השוער האורח היה מוכן והרחיק את הסכנה.
-
'43
- גם פאיירו קיבל את הצהוב בגלל הוויכוחים בין הספסלים.
-
'43
- דודו קיבל את הכרטיס הצהוב בגלל הקטטה.
-
'42
- העניינים מתחממים בארטמיו פרנקי. הספסל של פיורנטינה, שעדיין זעם על ביטול הפנדל, התלונן וזרק איזה משפט לכיוון מרטין פאיירו שהתעצבן והתחיל לריב עם דודו, הספסלים של שני הקבוצות הצטרפות לקטטה. בסופו של דבר השופט הוציא צהובים למשתתפים והאירוע נגמר.
-
'38
- השופט שרק לפנדל לזכות פיורנטינה לאחר ספק הכשלה של בסקירוטו. אבל, ה-VAR קרא לשופט לבטל את השריקה כי העבירה הייתה של השחקן התוקף בכלל.
-
'35
- איזו התקפה אדירה של הוויולה. דודו פרץ מאגף ימין והעביר כדור רוחב מסוכן, אך אף רגל סגולה לא הגיעה לכדור. לארח מכן הכדור הגיע לגודמונסון שהגביהה השוער השמיט אבל הגנת האורחת הרחיקה את הסכנה.
-
'30
- אחרי חצי שעה של משחק יש רק קבוצה אחת על הדשא וזו נועלת הטבלה, שהגיעה ל-8 בעיטות לשער מתוכן 3 למסגרת, מנגד החבורה של דוידה ניקולה עם בעיטה אחת בלבד, וגם היא מחוץ למסגרת.
-
'29
- המוצהב בונדו, שבקלות יכול היה לקבל אדום על העבירה הגסה שלו, הוחלף על ידי אלברטו גראסי, הקשר לא אהב את החילוף אבל מאמנו דיבר איתו ונראה שהרגיע אותו.
-
'20
- ווארן בונדו קיבל את הצהוב הראשון במשחק אחרי עבירה גסה על פאריסי, שנשאר על כר הדשא ונאנק מכאבים.
-
'19
- גודמונדסון קיבל הגבהה מדוייקת לתוך הרחבה וניסה לבעוט בנגיעה, אבל הכדור לא התלבש לא והלך גבוה ורחוק מהמסגרת.
-
'14
- מנדראגורה קיבל כדור רוחב מהאגף למרכז, והוא שחרר בעיטה מחוץ לרחבה לפינה הימנית התחתונה, השוער הדף את הכדור לקרן.
-
'12
- מצב נוסף לוויולה, רניירי הגביה את הכדור מהאגף השמאלי עמוק לתוך הרחבה. פאריסי הצליח לנגוח את הכדור ורק המשקוף מנע שער.
-
'5
- בעיטה ראשונה לשער של נועלת הטבלה, פאג’יולי קיבל כדור במרכז ושחרר בעיטה חזקה, אבל זה הלך לאמצע ואודרו לא התקשה להדוף את ההזדמנות.
-
'1
- פדריקו לה פנה הוציא לדרך את ההתמודדות.