מרכז הפועל מאיים להציב מועמד מול שינו זוארץ

המרכז מתנה את תמיכתו ביו"ר הנוכחי באיחוד רשימות והגדלת ייצוגו בהנהלה. אם הדרישה לא תתקבל, תישקל הצבת מתחרה. במקביל, שמות מפתיעים נבחנים למרוץ

|
שינו זוארץ (ראובן שוורץ)
שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

שנה לפני הבחירות לתפקיד יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שנראו בתחילה כהליך שקט בדרך לקדנציה נוספת של היו"ר המכהן שינו זוארץ, מסתמן כי המערכת הפוליטית בענף נכנסת לשלב של מתיחות גוברת. מרכז הפועל, בראשות המנכ"לית כנרת צדף, הודיע בתחילה על תמיכה בזוארץ, שנהנה מתמיכה רחבה בגופים השונים. עם זאת, כעת מציב המרכז תנאי מהותי להמשך התמיכה: ריצה בבחירות באמצעות רשימה משותפת אחת, תוך הגדלת מספר נציגי הפועל בהנהלת ההתאחדות.

בבחירות הקודמות, בהן ניצח זוארץ את היו"ר המכהן דאז אורן חסון, התמודדו מספר רשימות נפרדות, רשימה עצמאית בראשות זוארץ ולצידן רשימות של מרכזי הפועל ומכבי. המתווה המסתמן היה לשמר את אותה שיטה, אך במרכז הפועל מתנגדים לכך בתוקף. לטענתם, בבחירות הקודמות זוארץ "שתה" קולות מהמרכז, מה שפגע בייצוגם בהנהלה. במקביל, גורמים שונים ניסו להציב תנאי נוסף  שזוארץ יפעל לכך שסגן היו"ר, עו"ד מורן מאירי, לא יתמודד בבחירות הקרובות. זוארץ דחה את הדרישה באופן חד משמעי והבהיר כי בכוונתו להמשיך לרוץ יחד עם מאירי.

גם את הדרישה המרכזית של הפועל – רשימה אחת עם תנאי ייצוג, זוארץ אינו מוכן לקבל בשלב זה. מנגד, כנרת צדף מבהירה כי אם התנאים לא ייענו, מרכז הפועל לא יהסס להציב רשימה מתחרה ואף מועמד מטעמו לתפקיד יו"ר ההתאחדות, ראש בראש מול זוארץ. לדבריה, רק במקרה של רשימה משותפת אחת  לא יוצב מועמד חלופי.

כנרת צדף (חגי מיכאלי)כנרת צדף (חגי מיכאלי)

בתוך כך, בשבוע האחרון נפוצו שמועות על ניסיונות לבחון מועמדות לתפקיד היו"ר מצד דמויות מוכרות בענף, בהן אלי אוחנה וכן יורם באומן, לשעבר יו"ר מנהלת הליגות. נכון לעכשיו, גם מועד הבחירות אינו סופי: הן אמורות להתקיים בדצמבר 2025, אך קיימת אפשרות לניסיון להקדימן במספר חודשים, מה שעשוי להאיץ עוד יותר את המאבק שמסתמן כבר כעת כטעון במיוחד.

יורם באומן אמר בתגובה: "אף אחד לא דיבר איתי על זה, ואני גם לא חושב שידברו. אני  גם לא חושב שזה בשבילי".

