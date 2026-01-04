יום ראשון, 04.01.2026 שעה 13:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"

הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. האם מכבי עדיין צריכה לחפש מאמן, מה יצחקי מכין לק"ש והעימות בבית הדין בין ברקת לבוזגלו

|
ז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)
ז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)

האם מכבי תל אביב צריכה להמשיך לחפש מאמן חדש גם אחרי ה-1:3 על הפועל ירושלים, העימות הסוער בבית הדין בין עורכי הדין של אלונה ברקת לשל מאור בוזגלו ומה ברק יצחקי מכין לעירוני קריית שמונה. כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט!
