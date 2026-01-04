יום ראשון, 04.01.2026 שעה 13:34
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21827-100411הפועל ת"א
21904-97212הפועל העמק
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

הפועל ירושלים נקנסה ב-60,000 שקלים

המועדון של מתן אדלסון נענש בעונש המינימום, זאת לאחר שאוהדים ירקו על השופטים בסיום המשחק נגד הפועל ב"ש לפני שבועיים בעת הירידה לחדרי ההלבשה

|
הקהל של הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
הקהל של הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל הודיע היום (ראשון) על עונשה של הפועל ירושלים, שיעמוד על קנס של 60,000 שקלים בגין אי מתן הגנה לשופטים, שבירידה לחדרי ההלבשה ספגו יריקות מאוהדי הירושלמים. כזכור, מדובר היה במשחק חוץ שנערך בבאר שבע ב-21.12.2025.

בהודעה נכתב: “לאחר סיום המשחק, ובמהלך ירידת צוות השיפוט לחדרי ההלבשה, ירקו מספר אוהדי הפועל ירושלים לעבר השופטים. המעשה בוצע מטווח קצר, גרם לפגיעה ישירה בבגדי השופטים”. התובע ביקש לגזור על הנאשמת קנס של 60,000 שקלים בנוסף למשחק ביתי אחד ברדיוס של 50 ק”מ מחוץ לאולמה הביתי.

הירושלמים טענו שלאחר בדיקה בתיעוד של האירוע אין שום מעשה חריג של האוהדים: “בבדיקה עלה שהייתה מצלמה אחת שתיעדה את האירוע די מרחוק, במצלמה רואים באופן מלא את הליכת השופטים במגרש וירידתם לפרוזדור, אולם לא רואים יריקות או התנהגות מוזרה, חריגה כלשהי”.

אוהדי הפועל ירושלים בארנה (אורן בן חקון)אוהדי הפועל ירושלים בארנה (אורן בן חקון)

בית הדין מצא את הפועל ירושלים אשמה, אך קבע כי אין סיבה להטיל עונש מעבר לעונש המינימום, שהוא כאמור קנס של 60,000 שקלים: “התובע לא פירט בכתב האישום מדוע לדעתו יש להחמיר מעבר לעונש המינימום, ומטעם זה בלבד יש להסתפק בעונש המינימום. על אחת כמה וכמה, שזה הוא עונש הולם”.

