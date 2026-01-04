"נעצרו 52 אנשים, האוטובוס היה מלא באמל"ח"

למרות הניצחון הגדול של הפועל באר שבע על בני סכנין אמש (שבת), אוטובוס של אוהדי הקבוצה שהגיעו לצפון עוכב בדרך לדוחא על ידי המשטרה, כשנמצאו בתוכו אמצעי פירוטכניקה וכלי נשק קרים. סגן ניצב אבי אבוחצירא, קצין אגף מבצעים של מרחב גליל במשטרה, עלה לדבר על האירוע בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

כשהשוטרים נכנסו לאוטובוס הם הופתעו?

”אנחנו נערכנו למפגש הזה וכבר המשחקים הקודמים לימדו אותנו להיערך לסיפור הזה, מודיעין? לא אחשוף את זה, אבל לא היה צריך להיות חכם גדול בשביל להבין מה הולך לקרות במשחק, הבנו לבד לפי המדיה, היית מבין לבד ולא היה לנו ספק”.

כמה אוהדים נעצרו וכמה יש להם הליכים נגדם?

”באוטובוס היה סביב ה-50-52, האוטובוס היה מלא באמצעי לחימה, מוטות עץ, מסמרים, אלות ממתכת”.

כלי תקיפה שנמצאו באוטובוס של אוהדי הפועל באר שבע (דוברות המשטרה)

שום דבר לא היה תמים.

”נכון, אגרופנים, אלכוהול, סמים, סכינים”.

זה הוצאתם מהמושבים? חתכתם אותם?

”כל מה שאני אומר לך נמצא בצורה שרואים או מוסתרת, הריחו את הסמים והאלכוהול והבינו מה המצב של האנשים, אתה צריך להבין שאנחנו משטרת ישראל, באים לאבטח משחק כדורגל, רוצים שזה יעבור בלי אלימות בכלל, ברגע שמבינים שהאוטובוס הזה לא בא לכדורגל אלא ללחימה עם מוטות והשחיזו אלות ועוד, הם הפכו את הכדורגל לזירת אלימות”.

נגד כמה אנשים אתם בהליכים?

”כל ה-52 שנעצרו”.

כלי הפירוטכניקה שנלקחו (דוברות המשטרה)

היו אבל חלק תמימים, שנסעו ולא קשורים לארגון ורק קנו להסעה, היה ערבוב בין אוהדים כאלה לכאלה.

”אם בתוך אוטובוס מוסלקים כלי לחימה בצורה כזאת בכמעט כל המושבים ואלכוהול בכמויות וסמים, מה נראה לך? שנוכל לדעת מי החזיק את אותה אלה? כל אחד צריך להילקח, יש הליך מסודר, לזהות אנשים, להבין מי הם, החקירה לא הסתיימה, יש דברים שצריך להבין מי החזיק ומאיפה הגיעו החזיזים”.

אתם הרחקתם אנשים ל-60 יום מהמגרשים כרגע, איך זה יסתיים? יש כתבי אישום? איפה זה עומד?

”צריך להציג תשתית ולהגיע לבית משפט, אם נצליח למצוא ראיות ולחבר את זה לאנשים שהיו באוטובוס שזה יספיק לכתב אישום, כמובן שנעשה את זה. זה המאמץ שלנו, להביא אנשים לדין. המשטרה נערכה כי ידענו שתהיה סבירות גדולה שזה מה שיקרה, נערכנו בצירים, במגרש, כדי שלא יהיה אלימות.

“מעבר לכך, הדוברות שלחה מסר יום לפני, שאומר לקהל הרחב, שאפרופו גם את החבר’ה של סכנין שירדו לכר הדשא הרחקנו ואנחנו הליכים איתם. המשטרה באה לפני ואמרה ‘אם אתם, הקהל, באים לא כדי לראות כדורגל אלא כדי להגיע לאלימות, אנחנו נפעל בכל דרך להביא אותם לדין ושהם לא יראו את המשחק’, זה המצב, מי שבא לראות כדורגל שייהנה מכדורגל ומהמשחק, ולא יערב אלימות כלשהי”.