יום ראשון, 04.01.2026 שעה 15:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"אני חושב שה-VAR יוצר דברים פחות טובים"

מאמן בני סכנין שרון מימר ל"שיחת היום": "מעריך את פריד, הרגשנו שבשני המשחקים האחרונים הוא שפט אותנו בצורה מזלזלת. מייקום? שחקן שהיה חסר לנו"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

בני סכנין חוותה אתמול (שבת) הפסד כואב בביתה עם 5:0 למוליכת הטבלה הפועל באר שבע, אחרי ששיחקה בעשרה שחקנים במשך יותר משעה. מי שהיה לא רגוע הוא מאמן הקבוצה, שרון מימר, שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE והתייחס גם לרכש החדש של קבוצתו, שעל הגעתו נחשף ב-ONE.

התלבטתי מי היה יותר עצבני מהשופטים, אתה או דימיטריס איטודיס.
”לא מתקרב לרמות האלו עדיין”.

לא היו צריכים לתפוס אותך? אתמול תפסו את איטודיס, השופט עצבן אותך אתמול אה?
”זה לא השופט הראשי, זה דווקא השופט ב-VAR”.

דימיטריס איטודיס משתולל. זה לא הגיע לרמות האלו (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס משתולל. זה לא הגיע לרמות האלו (רועי כפיר)

מי היה ב-VAR?
”זה מי ששפט לפני שבועיים גם נגד יפו, זה הצטבר לנו. יגאל פריד היה, אני מעריך אותו ואת השיפוט שלו, אבל הרגשנו שבשני המשחקים האחרונים הוא שופט אותנו בצורה יותר מזלזלת וחסרת כבוד, הרגשנו שמגיע לנו יותר מזה כקבוצה בליגת העל. אנחנו לא מתעסקים עם שופטים מתחילת שנה גם אם עושים טעויות, זה לא משנה”.

אתה אומר שלא הייתה צריכה להיות הרחקה?
”אני אומר שזה לא משנה, שופט נמצא מטר או שניים ליד המקרה ויש ב-VAR מקרים שאתה לא יודע לכאן או לכאן, ואז אתה תלוי בו”.

אני ראיתי את ההרחקה, אז כל עבירה שאתה עושה ברחבה וכל דחיפה קטנה זה פנדל, אי אפשר על כל נגיעונת וכל דבר פיזי ישרקו.
”הייתי גם שחקן והיינו בתקופות שלא היה VAR, אני חושב שה-VAR יוצר דברים פחות טובים, מייצרים לפעמים תמונות אחרות ממה שקורה בדשא, יש אגרסיביות בכדורגל ויש משחק פיזי, אנחנו לא בבלט פה, אז ה-VAR לוקח למקום דרמטי ומקצין”.

יגאל פריד. "הרגשנו שבשני המשחקים האחרונים הוא שופט אותנו בצורה מזלזלת" (רדאד גיגאל פריד. "הרגשנו שבשני המשחקים האחרונים הוא שופט אותנו בצורה מזלזלת" (רדאד ג'בארה)

זה פירק אתכם ההרחקה הזאת?
”זה משמעותי נגד קבוצה כמו ב”ש, גם ב-11 שחקנים זה קשה, למרות שהם לא הגיעו למצבים עם כל השליטה, אז 10 שחקנים זה עוד יותר מקשה. התלונה שלי לא כלפי האדום, אלא הגישה ואני לא אוהב ששופט ספציפי מזלזל בקבוצה שלי, הדברים אבל מתאזנים בדרך כלל”.

גם הקבוצה שלך עשתה טעויות, והתפרקתם במובן מסוים וזה כואב כי עליתם למעלה בטבלה, התפרקתם שם.
”לגבי השופט, זה לא מצדיק את איך שנראינו וזה לא אומר כלום, אני מסתכל בגובה העיניים ובאנו אחרי תקופה טובה, והייתה לנו התפרקות וזה לא מאפיין את הקבוצה, אבל זה משחק אחד מ-17 משחקים”.

אני יכול לברך אותך על שחקן שלך? דייויד מייקום, ברזילאי שמשחק קשר אחורי.
”כן הוא ברזילאי, הוא שחקן שחסר לנו בעמדה הזאת, היה לנו זר שלצערי פחות התחבר עם שני אדומים וזה נגרר למקום פחות טוב, היינו צריכים לעשות רענון מבחינתנו ונעשה חילוף בעמדה הזאת, אין לנו מספיק עומק ואני מקווה שעוד נצליח להביא שני שחקנים טובים שיעזרו לנו להיות עם סגל יותר איכותי”.

שחקני בני סכנין. יקבלו חיזוק לעמדת הקשר האחורי (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין. יקבלו חיזוק לעמדת הקשר האחורי (עמרי שטיין)

לאילו עמדות אתה מחפש?
”גם בהתקפה וגם בקישור”.

יש לך משחק נגד מכבי תל אביב בשבת.
”בחיים לא קמתי למשחק ואמרתי שהוא קל, יש ליגה טובה ושוויונית, כל משחק הוא קשה, מכבי בבלומפילד זה אחד האתגרים הגדולים והוכחנו גם עם הקבוצה הזאת שאפשר לעשות תוצאות טובות במשחקים כאלה”.

השחקן שהבאת הוא ללא קבוצה, הוא שחקן חופשי.
”הוא סיים בליגה שסיימה לפני חודש, אז עכשיו הוא חופשי”.

