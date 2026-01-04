על הגל: בני הרצליה גברה 86:94 על הפועל ב"ש

המחזור ה-12 של ליגת ווינר סל המשיך הערב (ראשון) כשבני הרצליה גברה בחוץ 86:94 על הפועל באר שבע/דימונה. שתי הקבוצות הגיעו במומנטום זהה של שני ניצחונות ברצף, אך רק החבורה של אורלנד הצליחה לשמור על הפורמה הטובה גם לאחר ההתמודדות הזאת. בעקבות הניצחון, האורחת עלתה אל המקום החמישי בטבלה, כשהיא עם משחק חסר לעומת הפועל חולון שמעליה, ישנו מאבק אדיר על המקום הרביעי. לאחר ההפסד, רמי הדר ושחקניו נותרו במקום התשיעי.

הרבע הראשון נפתח בקצב מטורף, שתי הקבוצות החלו לרוץ וקלעו באחוזים גבוהים. האורחת הצליחה לרוץ ולברוח, אך המארחת הגיבה עם ריצה משלה. לקראת סוף הרבע השני, אורלנד וחניכיו עלו פעם נוספת ליתרון דו ספרתי. עוד לפני המחצית, שלושה שחקנים כבר קלעו בספרות כפולות: אצל המארחת, קודי דמפס היה עם 20 נק’ במחצית, בעוד שמנגד שון דאוסון ואלייז’ה סטיוארט הובילו עם 15 ו-12.

בפתיחת המחצית השנייה, שתי הקבוצות היו פחות מדויקות וקצב המשחק היה פחות מהיר. לקראת תום הרבע המארחת החלה בריצה שצימקה את הפער לקראת הרבע המכריע. ברבע האחרון כמעט וקיבלנו דרמה כשהיה נדמה שרמי הדר וחניכיו יכולים לבצע מהפך, אך החבורה של אורלנד הראתה אופי ורשמה ניצחון תשיעי בעשרת משחקיה האחרונים בכל המסגרות.

קלעו להפועל באר שבע/דימונה: קודי דמפס (27 נקודות), ברנדון אנג’ל (22 נק’, 14 ריבאונדים), יואב ויטלם (15 נק’), סי ג’יי אלבי (13 נק’), עופרי שטרית (7 נק’), נווה בן שמן (2 נק’).

קלעו לבני הרצליה: שון דאוסון (29 נקודות, 7 אסיסטים), נואה קארטר (18 נק’), אלייז’ה סטיוארט (17 נק’, 8 ריבאונדים), שלו לוגשי (17 נק’), צ’ינאנו אונואקו (5 נק’), דשון פרנסיס (5 נק’), מקס היידיגר (3 נק’)

רבע ראשון: 22:33 לבני הרצליה

החמישייה של הפועל באר שבע/דימונה: נווה בן שמן, דמיאן דאן, סי ג'יי אלבי, יואב ויטלם, קודי דמפס.

החמישייה של בני הרצליה: דשון פרנסיס, שון דאוסון, שלו לוגשי, צ'ינאנו אונואקו, אלייז'ה סטיוארט.

המשחק נפתח עם נקודות של שון דאוסון מתחת לסל. יואב ויטלם הגיב מנגד עם קליעה נהדרת מחצי מרחק. צ’ינאנו אונואקו חדר לכיוון הסל והוסיף שתי נקודות. ויטלם נכנס טוב למשחק ודייק עוד פעמיים ברציפות מחצי מרחק. קודי דמפס זרק וקלע מאותו הטווח. אלייז’ה סטיוארט צלף שלשה מהפינה. דאוסון השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שחדר באגרסיביות אל הסל, קלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין.

סטיוארט מצא את עצמו צולף פעם נוספת מחוץ לקשת. גם אונואקו הצטרף לחגיגה, כשצלף שלשה. ברנדון אנג’ל השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שהטביע מצוין, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. דמפס קלע מתחת לסל בתום מתפרצת. דמפס צלף שלשה שקבעה ריצת 0:8 לזכות המארחת. נואה קרטר קיבל את הכדור למתפרצת והוא סיים בלייאפ נהדר. דאוסון המשיך ללהוט וצלף שתי שלשות אדירות שקבעו ריצת 0:8 לאורחת.

רבע שני: 41:53 לבני הרצליה

החבורה מהשרון פתחה טוב את הרבע עם ארבע נקודות רצופות. עופרי שטרית צלף שלשה מנגד. קארטר קיבל את הכדור מלוגשי וקלע מתחת לסל. סי ג’יי אלבי הגיב מהצד השני. דמפס צלף שלשה נוספת. דמפס המשיך במשחק האדיר שלו כשהגיע ל-17 נקודות, לפני מחצית הרבע השני.

קארטר אסף ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל. אנג’ל הטביע מנגד. מהלך נהדר של האורחת הסתיים באסיסט יפה של קארטר ללוגשי שקלע מתחת לסל. סטיוארט ביצע תנועה נהדרת ללא כדור, הוא מצא את עצמו פנוי מתחת לסל והטביע. דמפס רשם מחצית ראשונה פשוט אדירה וצלף שלשה נוספת. קארטר הטביע בתום מתפרצת.

רבע שלישי: 61:66 לבני הרצליה

אנג’ל חלף בקלות על פני אונואקו וקלע לייאפ. דאוסון קלע מתחת לסל. לוגשי חדר לסל במהירות ובעוצמה והוא סיים עם לייאפ קל. דאוסון צלף שלשה והגיע ל-20 נקודות. דאוסון חדר לכיוון הסל, הטעה את השומר שלו וסיים עוד לייאפ נהדר. אנג’ל קלע שתי נקודות והוביל ריצה של המארחת בתום הרבע.

רבע רביעי: 86:94 לבני הרצליה

דאוסון מסר אסיסט נהדר ללוגשי שחדר נהדר לסל וסיים בלייאפ. מנגד, דמפס צלף שלשה. קארטר לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל. אנג’ל קלע עוד שתיים. דאוסון מסר אסיסט לסטיוארט שצלף שלשה אדירה. אונואקו נכנס למגרש עם ארבע עבירות ותוך מספר שניות ביצע את העבירה החמישית שלו והורחק. דאוסון צלף שלשה פנויה בהתקפת מעבר וניצל את פציעתו של ויטלם, ששכב על הפרקט על מנת לקלוע כשהוא פנוי לגמרי.

קארטר רץ למתפרצת וסיים אותה בדאנק נהדר. אנג’ל צלף שלשה חשובה, שתי דקות וחצי לסיום ההתמודדות. קארטר הוסיף עוד שתי נקודות. מנגד, שטרית קלע מתחת לסל. דאוסון צלף שלשה אדירה וקריטית. דקה לסיום האורחת ביצעה את המהלך היפה של הערב, קארטר מסר לאליהופ של דשון פרנסיס שהטביע. ויטלם השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שחדר נהדר לסל, קלע לייאפ ודייק מקו העונשין. לוגשי צלף שלשה וסגר סיפור.